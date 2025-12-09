Олег Газманов признался, почему не умеет делать подарки: "Прагматично отношусь к жизни"

Олег Газманов. Фото: Global Look Press

В кулуарах фестиваля "Песня года" певец рассказал, где проведет новогоднюю ночь и какой хит мог бы стать заголовком к его творческой жизни.

В минувшие выходные в Москве отгремел музыкальный фестиваль "Песня года". Одним из гостей мероприятия стал певец Олег Газманов.

В кулуарах знаменитого события он рассказал журналистам о планах на Новый год, подарках для семьи и секрете вечной молодости.

"Я не умею делать подарки"

— Олег Михайлович, как ваше здоровье?

— Отлично.

— Вы всегда так хорошо выглядите. В чем секрет вечной молодости?

— Но вечной молодости нет. Однако если есть мозги и сила воли, то мы можем сделать все что угодно.

— Скоро Новый год. Уже задумываетесь о подарках родным?

— Это моя головная боль. Честно, я не умею делать подарки, потому что прагматично отношусь к жизни. И не люблю, когда мне что-то дарят, потому что то, что мне нужно, я себе итак куплю.

А то, что я себе покупаю, мне в двойном-тройном экземпляре не нужно.

— Ну а супруга то любит подарки… Все женщины их любят.

— Я над этим подумаю.

— А где планируете встречать Новый год?

— В кругу семьи.

Олег Газманов. Фото: Global Look Press

"Каждая песня — как заголовок"

— А если бы ваш творческий путь можно было бы обозначить какой-то песней из вашего репертуара, то какая бы это была песня?

— "Я по жизни загулял". У меня каждая песня — кусок жизни. Или, например, "Мои мысли — мои скакуны". Каждая песня — как заголовок.

— Ваш легендарный танец как раз под песню "Загулял" уже стал трендом. А планируете создать еще какой-то танцевальный хит?

— Знаете, это случайно получилось. Но люди сошли с ума — 250 миллионов просмотров! И все это катится вперед. Но раз людям так весело, то это хорошо.

Я сейчас буду делать новые песни, но они не скачкообразные. Не знаю, будет ли какой-то тренд. Но то, что я двигаюсь на сцене, — это да. Главное же — песня, понимаете?

Теперь ребята, которые сажают деревья — лесники, егеря, — все это делают под строчки из песни "Загулял": "Я теперь в своем лесу, гордо голову несу".

А какая песня Олега Газманова нравится вам больше всего? Делитесь в комментариях!

