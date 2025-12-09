Олег Газманов признался, почему не умеет делать подарки: "Прагматично отношусь к жизни"

В минувшие выходные в Москве отгремел музыкальный фестиваль "Песня года". Одним из гостей мероприятия стал певец Олег Газманов.

В кулуарах знаменитого события он рассказал журналистам о планах на Новый год, подарках для семьи и секрете вечной молодости.

"Я не умею делать подарки"

— Олег Михайлович, как ваше здоровье?

— Отлично.

— Вы всегда так хорошо выглядите. В чем секрет вечной молодости?

— Но вечной молодости нет. Однако если есть мозги и сила воли, то мы можем сделать все что угодно.

— Скоро Новый год. Уже задумываетесь о подарках родным?

— Это моя головная боль. Честно, я не умею делать подарки, потому что прагматично отношусь к жизни. И не люблю, когда мне что-то дарят, потому что то, что мне нужно, я себе итак куплю.

А то, что я себе покупаю, мне в двойном-тройном экземпляре не нужно.

— Ну а супруга то любит подарки… Все женщины их любят.

— Я над этим подумаю.

— А где планируете встречать Новый год?

— В кругу семьи.