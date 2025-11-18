Олег Газманов: "Хотелось бы видеть мошенников расстрелянными"

Врачи ввели строгий запрет для Олега Газманова на выполнение его коронных гимнастических номеров. Причиной стал диагноз артиста: коксартроз тазобедренного сустава.
По словам медиков, обострение недуга вызвано активными нагрузками. Чтобы сохранить возможность двигаться, 74-летнему певцу рекомендовали полностью отказаться от спорта.
Однако Олег Газманов не всегда и во всем полагается на врачей, а может следить за собой и самостоятельно. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Всенародной танцплощадки "Ээхх, разгуляй!". Организатором мероприятия выступило радио "Шансон".
Олег Газманов: "Каждый прыжок с перекладины — это компрессионный удар по позвоночнику"
"Да, у меня уже лет 30 с позвоночником проблемы. Я же занимался гимнастикой. И каждый прыжок с перекладины — это компрессионный удар по позвоночнику. Но я с этим справился, — прокомментировал певец слова врачей.
— Заходите на мой сайт, в раздел "Уроки здоровья". Там есть упражнения для позвоночника.
Я делаю определенные упражнения — те, что не может позволить себе 74-летний мужчина, и поддерживаю себя в такой форме".
— И мы еще увидим ваш легендарный танец на сцене?
— Да.
— Получается, вы не жалеете себя?
— Я себя жалею. Я хочу долго быть здоровым, моложавым.
Олег Газманов. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— Олег Михайлович, а разобрались с мошенниками? (СМИ писали, что Олег Газманов отдал бизнесмену Геворку Саркисяну, свои пенсионные сбережения. Ущерб составил около 600 миллионов рублей).
— Нет, не разобрался. Их кто-то ищет, наверное. Я считаю, что у нас не так быстро и оперативно реагирую на все. Хотелось бы видеть их, по крайней мере, расстрелянными.
Олег Газманов: "Параллельный бизнес — это мерч"
— Расскажите, пожалуйста, про ваш мерч со строчками из вашей песни: "Я по жизни загулял", в котором вы пришли сегодня…
— Меня спрашивают: "А что ты мерч не выпускаешь?" Например, "Ты морячка, я моряк". И мы стали их выпускать.
На песню "Я по жизни загулял" мерчи пока не продаются. Но уже столько людей, которые хотят это все. Короче, будем линейку выпускать, у меня дочка этим занимается. А мне самому некогда.
Олег Газманов. Фото: Global Look Press
— А вы бы хотели зарегистрировать какой-то товарный знак или, например, открыть зал своего имени?
— Я в зал не хожу. У меня нет на это времени. Я бизнесом не хочу заниматься. Мне хватает денег с моих концертов. Параллельный бизнес — это мерч.
Но это для моих поклонников. И это не такие деньги, которые я получаю с концертов или авторских.
— Удается ли вам проводить время с женой?
— Удается. Она довольна.
А вы хотели бы купить мерч со строчками песен Олега Газманова? Делитесь в комментариях!