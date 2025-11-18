Олег Газманов: "Хотелось бы видеть мошенников расстрелянными"

Врачи ввели строгий запрет для Олега Газманова на выполнение его коронных гимнастических номеров. Причиной стал диагноз артиста: коксартроз тазобедренного сустава.

По словам медиков, обострение недуга вызвано активными нагрузками. Чтобы сохранить возможность двигаться, 74-летнему певцу рекомендовали полностью отказаться от спорта.

Однако Олег Газманов не всегда и во всем полагается на врачей, а может следить за собой и самостоятельно. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Всенародной танцплощадки "Ээхх, разгуляй!". Организатором мероприятия выступило радио "Шансон".

"Да, у меня уже лет 30 с позвоночником проблемы. Я же занимался гимнастикой. И каждый прыжок с перекладины — это компрессионный удар по позвоночнику. Но я с этим справился, — прокомментировал певец слова врачей.

— Заходите на мой сайт, в раздел "Уроки здоровья". Там есть упражнения для позвоночника.

Я делаю определенные упражнения — те, что не может позволить себе 74-летний мужчина, и поддерживаю себя в такой форме".