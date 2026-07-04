Оксана Самойлова платит 2,47 млн за школу в год, а Лера Кудрявцева — 900 тыс. руб.

В элитных образовательных учреждениях Подмосковья каникулы начинаются с конца июня - такой у них график учебы. И родители уже оплачивают обучение детей на следующий учебный год. Рассказываем, сколько заплатят богатые и знаменитые родители в 2026/2027 учебном году за учебу в востребованных в их кругу частных школах.

От 1,3 до 2,4 млн руб. за одного ребенка заплатят Джиган и Оксана Самойлова

Самая обсуждаемая многодетная семья страны выбрала для учебы детей школу в Барвихе. Как и большинство престижных частных школ Подмосковья, это заведение расположено рядом с элитными загородными поселками, где живут звезды, - в Одинцовском районе.

В этом году в первый класс пойдет 6-летний Давид - сын рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой, которые в разводе, но детей воспитывают вместе. Мальчик будет посещать ту же школу, где учатся три его сестры - 14-летняя Ариэлла, 11-летняя Лея и 9-летняя Майя.

В Russian International School обещают сочетание лучших стандартов международного и российского образования, получение двух аттестатов (российского и международного образца), что дает возможность поступать в наши и некоторые зарубежные вузы. Здесь двойная образовательная программа - российская и британская, поэтому часть предметов преподают на английском, часть - на русском языке.

Перечислим ВИП-характеристики любой престижной частной школы на примере этой. В классах не более 15 человек. Дети могут находиться в школе по желанию родителей полный день до вечера, здесь с ними выучат уроки, погуляют, сводят в бассейн или на любую секцию по выбору, также много кружков по интересам. В старших классах - выбор профиля обучения и индивидуальные занятия, нацеленные на поступление в выбранный вуз.

Пятиразовое питание - блюда готовят на собственной кухне, шеф-повар контролирует работу команды вместе с диетсестрой, которая утверждает меню, где все очень полезное, к примеру, нет жареных блюд - только тушеные, вареные и запеченные.

Следят за безопасностью - по желанию родителей спецтранспорт привезет ребенка в школу и отвезет домой, круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Проводятся комплексные обследования здоровья детей, по желанию занятия с логопедом, массаж, ЛФК. Есть свой психолог, дежурный врач.

Когда у Оксаны Самойловой были три ученицы, она делилась, что состоит в 9 школьных чатах на двух языках. По ее словам, на летних каникулах девочки скучают по школе, но этого вдохновения хватает ненадолго. Учебный год здесь 10 месяцев, но больше каникул в течение года, чем в обычных школах. Есть возможность онлайн-обучения в случае болезни или отпуска.

В школе индивидуальный подход к ценообразованию, к примеру, многодетным предоставляются скидки. Средние цены - от 1,32 млн руб. в начальной школе до 2,47 млн руб. в старшей школе. Это стоимость обучения одного ребенка за год.

1, 9 млн руб. за год учебы ребенка платят Седокова, Жасмин, Климова

В старейшей частной Ломоносовской школе учатся дочери Екатерины Климовой, певицы Жасмин, сын певицы Анны Седоковой и многие другие. У актрисы Климовой уже четвертый ребенок грызет гранит науки в этом учебном заведении - она в восторге от команды педагогов, организации учебного процесса, особо отмечает - педагоги всегда на связи с родителями и сообщают все новости об учебе ребенка.

В школе ребята учатся и отдыхают с 8.30 до 18 часов, домашнее задание выполняют здесь же во второй половине дня под контролем педагога. Есть 11 кружков и секций на выбор, детей готовят к разнообразным интеллектуальным состязаниям. Есть углубленная ежегодная диспансеризация. Задача школы - качественно подготовить к продолжению образования в вузе, программа по профориентации помогает к концу 9-го класса выбрать сферу деятельность, затем начинают подготовку ученика по индивидуальному учебному плану к поступлению. Учебный год длится 9 месяцев.

Стоимость обучения - 215 тыс. руб. в месяц за одного ребенка. За год - 1 млн 935 тыс. руб.

2 млн 250 тыс. руб. платят за год обучения Хилькевич и Ревва

Актриса и блогер Анна Хилькевич перевела в Павловскую гимназию старшую дочь Арианну из другой школы, сюда же привела учиться среднюю Анну-Марию. Здесь учатся дочки артиста Александра Реввы, дети блогера Валерии Чекалиной, младшая дочь Глюкозы. Акцент на персонализации обучения и сильной команде педагогов. Ученикам помогают осваивать программу в собственном темпе, отдельные предметы изучаются в разноуровневых группах.

Стоимость обучения: первый год - 2 млн 250 тыс. руб. Второй и следующие - 2 млн 150 тыс. руб. Если учатся более одного ребенка - скидка 10%.

900 тыс. руб. платят за год Мот, Маликова, Кудрявцева

Больше всего звездных детей обучается в подмосковной гимназии им. Е. М. Примакова. Здесь грызут гранит науки дети Мота, Дмитрия Маликова, Михаила Галустяна, Ксении Бородиной, Леры Кудрявцевой, Анны Банщиковой, Кэти Топурии и многих других артистов.

Здесь билингвальная среда, обучение идет по российским и международным программам. Современная IT-инфраструктура, также оснащены современные лаборатории для того, чтобы ученики занимались наукой. Свой спортивный комплекс, пансион для иногородних учеников.

Стоимость обучения: 900 тыс. руб. - за учебный год. 20 тыс. руб. - за участие во вступительных испытаниях.