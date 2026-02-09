Окончен странный роман: Аврора уплыла от Лепса, так и не выстрелив

Григорий Викторович немолод, но он все еще харизматичен, сказочно богат и всенародно любим. Почему бы вчерашней школьнице не влюбиться в такого? И все же с самого начала в этом романе что-то смущало.

«Пьяная дура»

Сложно было отделаться от мысли, что перед нами - не банальные отношения папика и любовницы. При всем уважении к Григорию Викторовичу и ни в коем случае не сомневаясь в его мужских кондициях. Дело даже не в возрасте и не в разнице статусов. Просто бывает так, что химия сразу просачивается даже сквозь снимки в интернете. А бывает, что нет. «Ну не верю», - как говорила на томном выдохе товарищ Калугина товарищу Новосельцеву.

Начиналось все в 2024 году, когда Григорий Викторович переживал ренессанс - после того, как вернулся с того света. Диагноз "панкреонекроз" (печень не выдержала режима рок-звезды) заставил Лепса заняться здоровьем, скинуть 35 кило и заметно посвежеть. Кибе тогда было 18 - и весной представительница золотой молодежи заявил о музыкальных амбициях: выпустила трек "Пьяная дура" под псевдонимом Avri. Теперь слова композиции выглядят пророческими:

Это любовь была для нас обоих ядом.

Пьяная дура,

Гнилая натура.

Столько хочется вылить тебе

С красивой фигурой

Пьяная дура.

А права на Лепса девушка заявила чуть позже - летом: в июне 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме Григорий вывел хрупкую красавицу, годящуюся ему во внучки, и представил как невесту. Разница в 44 года не вызвала ни у кого вопросов, СМИ как будто бы поверили и начали дружно играть в эту игру. Мало кто обратил внимание на фразу, которую в ходе прогрева романа обронила Аврора:

- Как корабль назовете, так он и поплывет: я - крейсер.

Непадшая женщина

Дальше были букеты из 15 тысяч роз, кольца и браслеты, шопинг и поездки, совместные селфи, на которых он выглядит счастливым, а она старается сделать вид, что так и должно быть, и прочие атрибуты публичного романа. Представители прессы раз за разом подходили то к Григорию, то к Авроре и уточняли, как там у них дела. Любитель покуражиться и потроллить журналистов Лепс даже заявил, что хочет еще троих детей. В определенный момент и Киба настолько заигралась, что и с близкими острила на этот счет. Задувая свечку на 19-летие, воскликнула:

"Внучку тебе, мама!" Впрочем, не уточнила, от какого именно зятя.

- С самого рождения я расту в парниковых условиях и не нуждаюсь в чьих-то деньгах, славе и так далее, - откровенничала Аврора. - Я не "новая интрижка Григория Лепса", не запасной вариант. У меня есть цели на эту жизнь, и одна из них - это семья. Крепкая, дружная, с традициями.

Публика не особенно тепло приняла молодую красотку. В адрес Авроры сыпались весьма нешуточные претензии, мол, это она виновата в развале семьи вокалиста.

- Может быть, кому-то это до сих пор непонятно, - оправдывалась Киба в соцсетях. - Но я никак не причастна к разводу Гриши и к распаду его семьи. Прошу не связывать эту тему со мной, это низко. На такое может пойти лишь вызывающая жалость и падшая женщина! Мое появление в его жизни случилось спустя два года после их развода с Анной (Шаплыковой, причиной развода с которой Лепс в 2021 году, после 20 лет брака назвал собственное предательство. Проще говоря, он ей изменил. - Авт.)! Всем любви.

Осечка продюсера

Роскошные подарки от Григория Викторовича смотрелись весьма странно хотя бы потому, что все это Киба могла бы без особого труда получить и от любого другого обеспеченного мужчины, и от семьи олигархов, в которой выросла, - отец девушки Илья Беляков владел верхними этажами в московском Гостином Дворе, но ушел из жизни в 2017 году, обеспечив семью на долгие годы вперед. Мама Авроры Татьяна Белякова владеет бизнесом и дорогущими объектами недвижимости на Рублевке, в элитных ЖК столицы и не только. Дистиллированная мажорка, отдыхавшая на каникулах с родителями в Куршевеле, отучилась в элитной московской школе, имела аристократические увлечения (лошадки, балет, искусство), каталась по всему миру без ограничений (у родителей недвижимость в Европе недалеко от виллы Лепса - по легенде, там и могли влюбиться друг в друга соседи: на совместных праздниках присутствовали и он, и она) и в итоге поступила в Лондонский колледж моды, а потом и в МГИМО. Разумеется, самостоятельно.

- Я поступила во все университеты, в которые подавала документы, и просто выбрала лучший из них, - объясняла девушка. - В дальнейшем хочу открыть свой бренд одежды.

Но до одежды не дошло - Аврора выстрелила холостым: скроила песню, которая не взлетела. И, видимо, в этот момент понадобилась помощь тяжелой артиллерии. Кто не помнит, у Лепса - собственный продюсерский центр, и продвигал опытнейший музыкант очень многих начинающих артистов (в диапазоне от неизвестных Алины Гросу и Татьяны Ширко до очевидных талантов типа Вани Дмитриенко) и сбитых летчиков, которым требовалось перезагрузиться (Александр Панайотов и Шарип Умханов - оба из шоу «Голос»). Так что в этом формате отношения Григория и Авроры выглядели весьма взаимовыгодно и честно. Ну а публике необязательно было знать все детали. Зачем? Это шоу-бизнес, ничего личного.

В итоге после полутора лет «отношений», в конце января 2026 года Аврора сообщила, что роман завершен. Произошло это якобы еще раньше - в декабре 2025 года во время отдыха в Таиланде. Псевдоинсайдеры бросились наперебой подгонять удобные версии под результат: мол, то ли Киба какое-то время фанатела от творчества Лепса, а потом перестала, то ли слишком разная ментальность, то ли не смогли поумерить собственный эгоизм и пыл. Больше всего похожа на правду версия о том, что выпущенные за период совместной жизни песни Авроры оказались никому не нужны - на этом и продюсерской сказочке пришел конец. В общем, все это уже не важно. Итог как будто был известен всем наперед.