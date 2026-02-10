Новый муж Анфисы Чеховой: начинал карьеру с Жука, воспитывает двух дочерей

Телеведущая Анфиса Чехова вышла замуж за актера и продюсера Александра Златопольского. Регистрация брака прошла скромно, 5 февраля, в присутствии только самих молодоженов.

Ведущая отметила, что это ее первый официальный брак. По словам Анфисы, раньше она избегала замужества, несмотря на многочисленные предложения руки и сердца, и даже считала себя бракофобом. Однако теперь ее отношение к институту семьи изменилось.

"Всю свою жизнь я была немного сбежавшей невестой, ибо предложений в моей жизни было немало, а вот выйти замуж я решилась только сейчас!", - отметила Анфиса Чехова.

Пышную свадьбу пара планирует провести в будущем, а в настоящий момент наслаждается медовым месяцем.

Кто же такой Александр Златопольский, ради которого Анфиса Чехова распрощалась со своей свободой?

Что известно о семье Александра Златопольского

Будущий актер и продюсер родился 3 марта 1981 года в Свердловске (ныне — Екатеринбург). Его семья не имела отношения к миру искусства. Мать, Марина Вадимовна, — известный и авторитетный нотариус в Екатеринбурге.

Отец, Игорь Юрьевич, занимается небольшим бизнесом — торговлей канцелярскими товарами и книгами. У Александра есть младшая сестра по имени Ольга.

И его карьере

Александр Златопольский окончил Уральскую государственную юридическую академию.

Получив юридическое образование, Александр Златопольский решил сменить профессию и отправился в Екатеринбург, где стал студентом актерского факультета Высшей школы кино и телевидения. Когда ему исполнилось 24 года, он переехал в столицу и перевелся в московский Институт гуманитарного образования на факультет театрального искусства. На Урале его творческим руководителем был Сергей Шаблаков, а в Москве — Владимир Коренев и Александр Бордуков.

Театральный путь Александра Златопольского был недолгим. Получив юридическое образование, он играл на сцене московского театра "А-Я", где ему довелось исполнить роли Жука-рассказчика в "Мухе-Цокотухе", а также главные партии в "Коньке-Горбунке" и "Войне Петрушки и Степки-Растрепки".

В 2008 году он покинул театр, полностью переключившись на телевидение. Уроженец Урала писал сценарии для "Фитиля" "Шоу Ньюз", "Кривого зеркала" и "Кабачка “Дежа вю", а также вел такие программы, как "Энциклопедия полезных советов", "Контрольный заезд" и "Моя роль в кино", в основном на канале "Столица".

А вот фильмография Златопольского более обширна. Так, на его счету роли в фильмах и сериалах "Багровый цвет снегопада", "Айка", "Ресторан по понятиям", "Новогодний ол инклюзив", "Одна дома", "Завербованный" и другие работы.

Личная жизнь Александра Златопольского

В личных беседах Александр Златопольский чаще всего упоминает своих дочерей — Анастасию (2007 г.р.) и Софию (2014 г.р.). Девочки, чья мать — актриса и однокурсница продюсера Наталья Донская, не раз принимали участие в его проектах.

Сама Донская также регулярно снимается в работах Александра и рассказывает о дочках в соцсетях.

Весной 2025 года стало известно о новом романе Златопольского — с актрисой Анфисой Чеховой. Их знакомство состоялось на одной из премий, после чего пара начала встречаться. Александра хорошо принял и сын Анфисы от первого брака Соломон.