Новое авто Киркорова: бронированный кузов и система аварийного выхода

Филипп Киркоров похвастался новым шикарным автомобилем — российским президентским "Аурусом" за 50 миллионов рублей. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Президентский лимузин Киркорова

Новую машину артист показал еще на красной дорожке Премии Муз-ТВ. Из шикарного лимузина Aurus Senat Long поп-король вышел вместе со светской львицей Викторией Шеляговой.

Примечательно, что об этом российском автомобиле артист мечтал уже год. В интервью Киркоров неоднократно намекал своим состоятельным знакомым на желаемый подарок.

Мечта поп-короля сбылась: он получил новый автомобиль к своему 58-летию. Кто именно сделал певцу такой сюрприз, остается загадкой. Роскошный лимузин Киркорова, окрашенный в цвет спелой вишни, украшен инициалами артиста: ФК.

Автомобиль такой марки стоит от 50 миллионов рублей. Но, вероятно, машина Киркорова была сделана на заказ, поэтому ее цена может быть еще выше.