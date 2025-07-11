Новое авто Киркорова: бронированный кузов и система аварийного выхода

Филипп Киркоров похвастался новым шикарным автомобилем — российским президентским "Аурусом" за 50 миллионов рублей. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Президентский лимузин Киркорова
Новую машину артист показал еще на красной дорожке Премии Муз-ТВ. Из шикарного лимузина Aurus Senat Long поп-король вышел вместе со светской львицей Викторией Шеляговой.
Примечательно, что об этом российском автомобиле артист мечтал уже год. В интервью Киркоров неоднократно намекал своим состоятельным знакомым на желаемый подарок.
Мечта поп-короля сбылась: он получил новый автомобиль к своему 58-летию. Кто именно сделал певцу такой сюрприз, остается загадкой. Роскошный лимузин Киркорова, окрашенный в цвет спелой вишни, украшен инициалами артиста: ФК.
Автомобиль такой марки стоит от 50 миллионов рублей. Но, вероятно, машина Киркорова была сделана на заказ, поэтому ее цена может быть еще выше.
Филипп Киркоров с новой машиной. Фото: Евгения Гусева / "КП"
Почему машина такая дорогая
Из чего же может складываться такая внушительная сумма?
Описание машины есть на официальном сайте автомобиля
Aurus Senat Long — это сочетание просторного салона, элегантного дизайна и высокой функциональности. В интерьере используются отделочные материалы исключительного качества: натуральная кожа российского производства, древесина ценных пород — гласит реклама на сайте.
Мощность автомобиля — 598 лошадиных сил. Объем двигателя — 4 400 кубических сантиметров. Машина может развивать скорость до 190 километров в час.
Увеличенная длина колесной базы позволила значительно увеличить пространство и комфорт для пассажиров заднего ряда. А перегородка в салоне дарит ощущение абсолютного комфорта и водителям, и пассажирам, читаем на сайте.
Также автомобиль имеет бронированный кузов и колеса. Кроме того, лимузин этого класса снабжен системой аварийного выхода через заднее окно, дополнительным аккумулятором на случай выхода из строя основного, системой обеспечения чистым воздухом из специального резервуара, автоматической системой пожаротушения под капотом и днищем автомобиля и многими другими техническими фишками.
Говорят, что на таком автомобиле ездит сам Владимир Путин. А уж королю нашей эстрады просто сам Бог велел.
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
Какие еще машины есть в коллекции Киркорова
Конечно, это не единственный автомобиль в автопарке Филиппа Киркорова. В интервью "Комсомольской правде" певец рассказал, что его первой машиной стала отечественная "девятка". Нет, не вишневая, как в знаменитой песне, а цвета мокрого асфальта. Он купил ее в 1989 году, заплатив 9 000 рублей.
При этом Филиппу Бедросовичу нужно было дать 20 шефских концертов в Тольятти для работников завода.
Потом Киркоров приобрел седьмую модель "жигулей" голубого цвета. В 90-х артист купил Volvo, потом в его коллекции появлялись лимузины и другие брендовые машины. Но, по признанию самого артиста, он всегда мечтал о "чайке".
Самым известным автомобилем певца был Hummer длиной 13 метров. Его собрали в США и доставили в Россию паромом через Финляндию.
Этим Hummer’ом в основном пользовалась бывшая супруга певца, Алла Пугачева. Киркоров приобрел это редкое авто в подарок для нее. После развода певица оставила машину в гараже бывшего мужа, но из-за сложностей с парковкой лимузин отдали отцу артиста Бедросу Киркорову.
Впрочем, потом автомобиль постигла печальная участь. Его украли, а потом нашли где-то в поле Краснодарского края — с проржавевшим кузовом.
Также в коллекции певца был белый Mercedes Maybach за 30 млн рублей. Затем он ездил на белой Hongqi E-HS9 за 13 миллионов рублей.
Теперь же у него появился новый фаворит! Скорее всего, это любовь на долгие годы!
Но Филипп Бедросович — человек увлекающийся. Поживем — увидим!