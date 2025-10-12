Новая жизнь Никиты Кологривого: помирился с женой и стал паинькой

Последние три года у Кологривого главные роли в самых обсуждаемых проектах. Он пережил испытание звездной болезнью с парой срывов. И исправил главную ошибку - помирился с женой. Как живет сейчас Кологривый?

Учится быть мужем

Никита Кологривый женат на актрисе Александрине Питиримовой. Они познакомились во время учебы в ГИТИСе. Когда влюбился, Никита был абитуриентом, а Александрина уже училась на втором курсе. Встречались 6 лет. В 2020 году поженились. В 2021‑м у Кологривого и Питиримовой родилась дочь Есения. Никита мечтал стать отцом, присутствовал на родах, сам перерезал пуповину.

Все свободное от съемок время проводил и теперь проводит с дочкой. В 2023 году Никита и Александрина разъехались. А незадолго до этого он говорил о семейных планах: «Мы с Александриной мечтаем взять еще детей из детского дома. Жена туда ездит, оказывает помощь. Семья, где много детей, это хорошо. Мы этого не боимся, были бы средства. А они будут. Если мир дает тебе силы и возможность на жизнь, значит, и ты должен чем-то помогать, делиться».

При этом Кологривый всегда признавал, что характер у него вспыльчивый, а жена - золото, гасит его бури: «Для мужчины ответственность лишней никогда не бывает, поэтому семья и жена меня ограждают. Я - ветер, я безрассудный, кто-то должен меня знать и корректировать мой путь. Многие думают, что со мной легко, что я всегда такой весельчак, но это не так».

Два года назад у Никиты Кологривого случился такой пик популярности, что вначале он съехал из квартиры, где жил с женой и дочкой, в арендованное жилье. Причина была не в измене, а в конфликтах из-за постоянной занятости артиста, который был дома пару недель за год. А потом на волне стресса и звездной болезни выпил и подрался в баре родного Новосибирска, а заодно укусил официантку. Протрезвел, перед всеми извинился, получил 7 суток ареста, после чего пересмотрел свое поведение.

И хлесткие фразы из его интервью исчезли - к примеру, Никита мог припечатать наследников известных актерских династий и прочих блатных, которые заполонили кинематограф. Кологривый поработал с психологом, набрался опыта у старших коллег и теперь эмоции держит в узде, а рабочую кухню - в тайне от публики.

Главное, что Никита наладил отношения с женой. После того как Александрина выставила Никиту за дверь, оба по-разному комментировали расставание. Она говорила о кризисе в отношениях, он - о том, что жена готова к семейной жизни, а он свободолюбивый по характеру и остепенится к 50 годам. Но новый, 2025 год семья встретила втроем - мама, папа и дочь. Питиримова тогда обмолвилась: «Мы по-прежнему в браке и в отличных отношениях, больше ничего говорить не хочется...» Кологривого заметили в командировке в Дубае, когда он выбирал в подарок жене дорогие кроссовки.

Публичная кульминация воссоединения семьи случилась в сентябре 2025 года, когда Никита Кологривый вышел на красную дорожку на премьере фильма «Август» 16+, где сыграл одну из главных ролей, с женой и дочкой. Александрина держала под ручку Никиту, он нес на руках дочь Есению. В какой-то момент пара поцеловалась, но от комментариев личной жизни отказалась. Но коллеги артиста говорят, что семья воссоединилась. Тем более что развод супруги не оформляли. Продержатся? Надеемся!

Звезда экрана

34-летняя Александрина Питиримова - актриса Московского Губернского театра, занята в 11 спектаклях. Как и жена, Кологривый после ГИТИСа пришел работать в Московский Губернский театр. Но быстро уволился, сделав ставку на кинематограф. И не прогадал - за 5 лет стал суперзвездой. Критики признают - блестящий актер, вынося за скобки его поведение. Но здесь уже проделана определенная работа.

В 2025 году Кологривый - один из самых востребованных актеров. За минувший год вышло 12 проектов с его участием, сейчас в производстве 14 фильмов и сериалов, где у артиста значимые роли. К примеру, в сериале «Сектор Газа» 18+ Кологривый играет основателя одноименной группы, певца, автора песен Юрия Хоя. А в проекте «Трудно быть богом» 16+ - дона Пампу. За плечами у актера достаточно премьер, которые посмотрели миллионы зрителей - «По щучьему велению» 6+, «Слово пацана. Кровь на асфальте» 18+ и другие.

Гонорар за съемочный день у Кологривого стартует от 300 тыс. рублей. Зависит от проекта и других субъективных факторов. Звезды его уровня берут в два раза больше. Никита пока держит ставку заманчивой для артистов его популярности и таланта.

Зарабатывает на загородный подмосковный дом для своей семьи. Гордится патриотической позицией. К примеру, на съемках «Августа» Никита записывал видеообращение со словами благодарности нашим ребятам на СВО.