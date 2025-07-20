Но сколько боли: голливудские красавицы, которые уверяют, что им и одним хорошо

Выражение "Хорошее дело браком не назовут" обычно звучит из уст мужчин. В качестве иронии над узаконенными, но ставшими тягостными отношениями. Однако бывает и обратное: некоторые женщины к институту брака, насмотревшись на несчастные разводы, относятся скептически. Среди них, как ни странно, есть и звезды Голливуда - настоящие красавицы.
Ева Грин
Одна из самых загадочных и нестандартных актрис современности - нордически холодная Ева Грин (виноваты шведские корни), которой 6 июля стукнуло 45. Француженка, успешно дебютировавшая неглиже у Бернардо Бертолуччи в "Мечтателях" 18+, сводила с ума многих мужчин - и не только в кино.
Если на экране колоритная брюнетка разбивала сердца героям Джонни Деппа и Дэниела Крэйга, то в реальной жизни встречалась с земляком Яном Клаасеном, новозеландским артистом Мартоном Чокашом, режиссером Тимом Бертоном и другими харизматичными персонажами немодельной внешности. При этом никогда не собиралась связывать себя брачными узами.
- Не очень понимаю, как моя сестра, да и миллионы женщин могут изо дня в день делить себя с мужчиной, - недоумевает Ева. - А ведь приходится делить, отдавать себя, выворачивать наизнанку - иначе зачем все это? Лучше уж быть в одиночестве, чем не по-настоящему.
Я довольно одинокий человек, мне нравится бывать на природе, чтобы помедитировать и сосредоточиться. А еще я без ума от своих собак. Настолько помешана на них, что порой меня это пугает. Они и есть моя маленькая семья.
Вайнона Райдер
Фото: Sylvain Gaboury/Getty Images
В альковном райдере 53-летней Вайноны немало пунктов - и зачеркнутых фамилий тоже. Она встречалась если не с главными красавчиками, то уж точно с ключевыми персонажами Голливуда: Джонни Деппом, Крисом Нотом, Киану Ривзом и Мэттом Деймоном, а еще с музыкантом Дэйвом Пирнером и модельером Скоттом Маккинлеем Ханом.
Все это осталось в прошлом, а обручального кольца на пальце так и не появилось. Возможно, причина в удивительной силе самовнушения: сама придумала - сама поверила. Вайнона катастрофически боится… разводов.
- Я бы предпочла никогда не быть замужем, чем несколько раз развестись, - признавалась Райдер. - Дело не в том, что развод - это плохо, просто я не смогла бы пойти на такой шаг. Мои собственные родители живут в браке уже 45 лет, и их пример задает высокие стандарты. Но если что-то пойдет не так, я просто не смогу развестись и буду несчастной. Лучше уж совсем не становиться женой...
Шарлиз Терон
Фото: Imagespase/Global Look Press
В августе ей стукнет 50. Что с ней не так?! Одна из самых красивых и магнетически обворожительных блондинок Голливуда имела множество бурных романов: с актерами Крейгом Бирко, Шоном Пенном и Стюартом Таунсендом, фронтменом группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом и манекенщиком Алексом Дмитриевичем. Но до свадьбы не дошло ни разу. Таунсенд даже дарил Терон старинное кольцо с незабудками в знак их верности друг другу - они называли себя мужем и женой. Но понарошку.
- У меня никогда не было мечты о белом платье, - откровенничала, а может быть, искала оправдание Терон. - Смотреть, как другие люди выходят замуж? Если честно, обычно я сижу там просто опустошенная. Не считаю брак чем-то важным. Я действительно заинтересована в долгосрочных отношениях - и они у меня были. Но сама церемония бракосочетания не имеет для меня ценности. Да, моя жизнь наполнена любовью, я определенно не чувствую себя одинокой. И не знаю, смогу ли когда-нибудь снова жить с мужчиной под одной крышей.
Возможно, ему придется купить отдельный домик по соседству.
Более 10 лет актриса воспитывает двоих приемных детей афроамериканского происхождения - Джексона и Августу.
Кайли Миноуг
Фото: fase to fase/Global Look Press
Конечно, у невысокой красотки из Австралии Кайли Миноуг за 57 лет жизни тоже была толпа поклонников и чуть меньше любимых мужчин - зато каких! Актер Джейсон Донован, рокер Майкл Хатченс, фотограф Стефан Седнауи, модели Джеймс Гудинг, Оливье Мартинес и Андрес Веленкосо - все они обычно были существенно моложе вокалистки. Так что мешало расписаться? Никто так и не отвел Миноуг под венец. Проблема, кажется, в самой певице, которой нравится жить в абсолютной свободе и без ограничений.
- Если я выйду замуж, то боюсь, что буду замкнута в каком-то одном пространстве, - опасается она. - А для меня важно чувствовать себя морально свободной. Многие считают, что брак - основная жизненная опора, но я, видимо, сделана из другого теста.
Люси Лью
Фото: Film Stills/Global Look Press
56-летняя звезда "Ангелов Чарли" 16+, "Убить Билла" 16+ и "Элементарно" 18+ всегда отличалась харизмой и умением эффектно преподнести себя. Не зря актрисе приписывали роман с Джорджем Клуни (познакомились на съемках "Скорой помощи").
Однако ближе всего к свадьбе Люси была в начале нулевых, когда познакомилась с режиссером и сценаристом Заком Хелмом - тогда дело дошло до помолвки. Но, увы, не дальше. Через пять месяцев они разошлись.
После звезда три года встречалась с актером Уиллом Маккормаком. Тоже не вышло. В 2008 году случился роман с украинским боксером Владимиром Кличко (факт, подтвержденный Лью). А в 2014 году - отношения с коллекционером, миллиардером-бизнесменом Ноамом Готтесманом, которые тоже закончились разрывом. В 47 лет Люси воспользовалась услугами суррогатного материнства и стала мамой мальчика Роквелла Ллойда в августе 2015-го. Замуж она не выходила.
- Я делаю то, что хочу, в соответствии с тем, что чувствую, - объясняла актриса. - И для этого мне не нужно впадать в социальную норму "теперь ты выйдешь замуж". Я всегда была очень замкнутой и по возможности скрывалась от посторонних глаз.