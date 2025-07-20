Но сколько боли: голливудские красавицы, которые уверяют, что им и одним хорошо

Выражение "Хорошее дело браком не назовут" обычно звучит из уст мужчин. В качестве иронии над узаконенными, но ставшими тягостными отношениями. Однако бывает и обратное: некоторые женщины к институту брака, насмотревшись на несчастные разводы, относятся скептически. Среди них, как ни странно, есть и звезды Голливуда - настоящие красавицы.

Ева Грин

Одна из самых загадочных и нестандартных актрис современности - нордически холодная Ева Грин (виноваты шведские корни), которой 6 июля стукнуло 45. Француженка, успешно дебютировавшая неглиже у Бернардо Бертолуччи в "Мечтателях" 18+, сводила с ума многих мужчин - и не только в кино.

Если на экране колоритная брюнетка разбивала сердца героям Джонни Деппа и Дэниела Крэйга, то в реальной жизни встречалась с земляком Яном Клаасеном, новозеландским артистом Мартоном Чокашом, режиссером Тимом Бертоном и другими харизматичными персонажами немодельной внешности. При этом никогда не собиралась связывать себя брачными узами.

- Не очень понимаю, как моя сестра, да и миллионы женщин могут изо дня в день делить себя с мужчиной, - недоумевает Ева. - А ведь приходится делить, отдавать себя, выворачивать наизнанку - иначе зачем все это? Лучше уж быть в одиночестве, чем не по-настоящему. Я довольно одинокий человек, мне нравится бывать на природе, чтобы помедитировать и сосредоточиться. А еще я без ума от своих собак. Настолько помешана на них, что порой меня это пугает. Они и есть моя маленькая семья.

Вайнона Райдер