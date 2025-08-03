Николай Расторгуев, Никита Буланов и другие малоизвестные сыновья звезд, о которых скоро будут говорить все

Часто звезды хвастаются детьми и их достижениями где только можно - и в соцсетях, и со сцены. А есть взрослые сыновья знаменитых артистов, о которых стало известно лишь недавно.
Павел, сын Николая Расторгуева
68-летний Николай Расторгуев впервые появился на публике со старшим сыном, 47-летним Павлом, в июле этого года на VK Fest в Москве. Павел Расторгуев - сын солиста "Любэ" от первого брака (есть еще 31-летний Николай - сын от второго брака, он работает в команде отца).
Павел - копия папы. По специальности культуролог, поет. Женат, есть дочь, 20-летняя Соня.
Павел Расторгуев "вышел из подполья" в сценическом образе отца из этно-оперы "Князь Владимир". Напомним, солист "Любэ" пел партию Федора, наставника молодого князя Владимира. Так публике преподнесли то, что Павел заменит отца в этой опере на гастролях по регионам. Благо у отца и сына еще и голоса похожи.
Никита, сын Татьяны Булановой
Фото: Алексей Булатов/"КП". Фото: t.me/Bulanow02
56-летняя Татьяна Буланова не смущается, что ее младший сын решил стать рэпером и выпустил дебютный альбом, где есть треки с нецензурной лексикой. 18-летний Никита Радимов (от брака певицы с футболистом Владиславом Радимовым) решил стать звездой под маминой фамилией.
В этом году Никита окончил школу. После экзаменов он набил на лице татуировку с названием своего дебютного альбома Spexy. Мама Таня, конечно, переживает, но держится: "Главное, что там нет матерных слов".
Сын похож на мать внешне, а вот творчество у них разное:
"Я в принципе не люблю рэп, это не моя история. Но то, что делает Никита, мне нравится. У него интересные тексты - современные. Как чукча - что вижу, то пою. Достаточно интересно звучит".
Продвигает свое творчество рэпер Буланов через Сеть.
Иван, сын Вячеслава Малежика
Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета. Фото: личная страница Ивана Малежика в социальной сети
У 78-летнего Вячеслава Малежика двое сыновей: 47-летний экономист Никита и 35-летний музыкант Иван. Иван Малежик отучился на продюсера во ВГИКе, потом организовал свою музыкальную группу, потом разогнал ее... Знаменитым не стал, но творчество периодически продолжает.
Малежик-старший с женой Татьяной очень переживают за своего Ваню - так и не нашел себя в профессии, сидит на шее у родителей. А вот у старшего все прекрасно - жена, две дочери, строительный бизнес. После инсульта Вячеслав Малежик выступает редко, но получает хорошую пенсию (более 60 тыс. руб.) плюс авторские отчисления за написанные песни. Пока хватает.
Роман, сын Жени Белоусова
Фото: vk.com/roma_belousov92. Фото: Евгений Матвеев/Global Look Press
Певцу Жене Белоусову сейчас было бы всего 60. Он умер в возрасте 32 лет - алкоголь спровоцировал сначала приступ панкреатита, потом инсульт. Его внебрачному сыну Роману тогда только исполнилось 5 лет, мальчик - сын звезды и его возлюбленной, клавишницы Оксаны Шидловской, которая трудилась в фирме Жени Белоусова бухгалтером. Белоусов сына признал.