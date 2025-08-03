Николай Расторгуев, Никита Буланов и другие малоизвестные сыновья звезд, о которых скоро будут говорить все

Часто звезды хвастаются детьми и их достижениями где только можно - и в соцсетях, и со сцены. А есть взрослые сыновья знаменитых артистов, о которых стало известно лишь недавно.

Павел, сын Николая Расторгуева

68-летний Николай Расторгуев впервые появился на публике со старшим сыном, 47-летним Павлом, в июле этого года на VK Fest в Москве. Павел Расторгуев - сын солиста "Любэ" от первого брака (есть еще 31-летний Николай - сын от второго брака, он работает в команде отца).

Павел - копия папы. По специальности культуролог, поет. Женат, есть дочь, 20-летняя Соня.

Павел Расторгуев "вышел из подполья" в сценическом образе отца из этно-оперы "Князь Владимир". Напомним, солист "Любэ" пел партию Федора, наставника молодого князя Владимира. Так публике преподнесли то, что Павел заменит отца в этой опере на гастролях по регионам. Благо у отца и сына еще и голоса похожи.

Никита, сын Татьяны Булановой