Николай Басков стал героем Маrvel, по которым снята самая успешная франшиза Голливуда

Российские фанаты "Мстителей" обнаружили бывшего солиста Большого театра в серии про Наташу Романофф ("Черная вдова: холодный прием") - одну из ключевых героинь франшизы, русскую шпионку, выросшую и обученную в советской академии для спецагентов "Красная комната": в фильмах Черную Вдову играет Скарлетт Йоханссон.

Именно в комиксе, раскрывающем характер и некоторые страницы биографии Наташи, и был представлен Басков. Нет, не однофамилец, а реальный Николай - блондин, артист, обольститель, которого без шуток представляют как "одного из величайших теноров в мире".

С ним Наташа встречается в «самом модном ночном клубе Москвы», когда приходит под прикрытием в роли официантки выслеживать опасного торговца оружием Михаила Федорова (спасибо, что не Михаила Федоровича Романова!). На рисунках человек с лицом и фигурой Баскова находится в объятиях грудастой прелестницы, отдаленно похожей на Викторию Лопыреву. И при этом строит глазки Черной Вдове.

- Девушка, можно нам такое же ведерко (с шампанским)? - вежливо просит натуральный блондин.

- Конечно, сию секунду, господин Басков! - подхватывает заказ Наташа. - Мне так понравился ваш последний концерт в Кремлевском дворце!

- Спасибо - и, пожалуйста, давай просто Николай, - отвечает, не растерявшись, наш герой.

Ради такого дела даже завели специальную страницу для русского персонажа из вселенной Marvel. Впрочем, сам Николай не в курсе, как его занесло на страницы голливудского комикса.

- Я не очень большой знаток комиксов, я в этом не очень разбираюсь и не увлекаюсь, - рассказал он. - Но знаю, что это очень популярно. Признателен, что меня выбрали, польщен, но эта тема не является для меня важной.

Молчание - лучший отдых