Николай Басков стал героем Маrvel, по которым снята самая успешная франшиза Голливуда

Общая кассовая выручка всех фильмов про "Мстителей" 16+ превышает $7,7 млрд (618 млрд руб.). Комиксы, по которым снята франшиза, стали прочной частью американского масскульта. За 85 лет их существования выросло несколько поколений людей по всему миру. Тем невероятнее узнать, что наш народный артист Николай Басков стал... официальным героем "Мстителей"!
Конечно, как и другие популярные американские проекты ("Симпсоны", "Южный парк" и проч.), "Мстители" впитывали героев политики и шоу-бизнеса. Куча знаменитостей - в диапазоне от Дональда Трампа до Келли Осборн - становились рисованными персонажами. Но чтобы Николай Басков… Как, почему?!
Кумир Наташи Романофф
Устав блистать, Николай едет на подзарядку на Алтай. Фото: личная страница Николая Баскова в социальной сети
Российские фанаты "Мстителей" обнаружили бывшего солиста Большого театра в серии про Наташу Романофф ("Черная вдова: холодный прием") - одну из ключевых героинь франшизы, русскую шпионку, выросшую и обученную в советской академии для спецагентов "Красная комната": в фильмах Черную Вдову играет Скарлетт Йоханссон.
Именно в комиксе, раскрывающем характер и некоторые страницы биографии Наташи, и был представлен Басков. Нет, не однофамилец, а реальный Николай - блондин, артист, обольститель, которого без шуток представляют как "одного из величайших теноров в мире".
С ним Наташа встречается в «самом модном ночном клубе Москвы», когда приходит под прикрытием в роли официантки выслеживать опасного торговца оружием Михаила Федорова (спасибо, что не Михаила Федоровича Романова!). На рисунках человек с лицом и фигурой Баскова находится в объятиях грудастой прелестницы, отдаленно похожей на Викторию Лопыреву. И при этом строит глазки Черной Вдове.
- Девушка, можно нам такое же ведерко (с шампанским)? - вежливо просит натуральный блондин.
- Конечно, сию секунду, господин Басков! - подхватывает заказ Наташа. - Мне так понравился ваш последний концерт в Кремлевском дворце!
- Спасибо - и, пожалуйста, давай просто Николай, - отвечает, не растерявшись, наш герой.
Ради такого дела даже завели специальную страницу для русского персонажа из вселенной Marvel. Впрочем, сам Николай не в курсе, как его занесло на страницы голливудского комикса.
- Я не очень большой знаток комиксов, я в этом не очень разбираюсь и не увлекаюсь, - рассказал он. - Но знаю, что это очень популярно. Признателен, что меня выбрали, польщен, но эта тема не является для меня важной.
Молчание - лучший отдых
Комикс. Фото: Маrvel
А народный артист России Басков, которому в следующем году стукнет 50, вместо гламурных московских клубов давно уже предпочитает тихий (пенсионерский) отдых. Например, на Алтае - в эфире шоу "Ты не поверишь!" Николай признался, что несколько раз в год отдыхает в шале на Телецком озере. За сутки в том пятизвездочном отеле он платит 300 тыс. руб.
Во время целительного релакса и детокс-терапии вне гаджетов вокалист полностью отказывается от соцсетей, принимает оздоровительные ванны и рыбачит. Для экстренной связи с близкими у артиста имеется "специальный телефон".
- Молчание для меня - это полное восстановление всего, - подчеркивает Басков. - И энергии, и самочувствия, и голосовых связок. Я сначала приезжаю куда-то на отдых. Два дня подготавливаюсь, а потом молчу 36 часов. Я рассматриваю, как муравьи ползают, как бабочки летают…
Кстати
Басков - не единственный персонаж Marvel из России. В разное время в комиксах оказывались героиня русских народных сказок Баба-яга, генсек Михаил Горбачев, а также президенты Борис Ельцин и Владимир Путин.