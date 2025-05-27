Николай Басков о Сергее Соседове: "Не пора ли ему просто закрыть рот?"

Последнее время о семье Кадышевых все чаще упоминают в контексте скандалов, связанных с сыном Надежды Кадышевой Григорием Костюком. Так, первая жена лишила Григория родительских прав. Не общается он и с ребенком от второй супруги.
Певец Николай Басков признался, что не хотел бы спеть дуэтом с Григорием Костюком. Связано ли это с его поведением?
Об этом, а также о своем отношении к критике Сергея Соседова и шансах певца SHAMAN'a на "Интервидение" Николай Басков рассказал журналистам в кулуарах недавно прошедшей премии музыкального канала RU.TV.
"У меня есть специальный отсек для наград"
— Николай, поздравляем вас с заслуженной премией в номинации "Дороже золота"!
— Спасибо! Лично я награды очень люблю. Ты оставляешь за собой большой творческий шлейф. Мне еще бабушка говорила: "Внучок, надо брать все, что дарят, награждают, потому что это вереница впечатлений и запоминающихся моментов".
У меня много наград — и государственных, и в популярной музыке.
— А где вы их храните?
— У меня есть специальный отсек для наград.
— Будете праздновать 30-летие творческой деятельности?
— А у меня совмещаются две даты: мои 50 и заодно 30 лет творческой деятельности. Поэтому буду делать несколько своих сольных проектов и юбилейный концерт.
"Это профессия Соседова, он должен что-то говорить"
— Недавно критик Сергей Соседов сказал, что вам с Филиппом Киркоровым надо заканчивать карьеру и давать дорогу молодым. Как бы вы прокомментировали его заявление?
— А мы, что, стоим около лифта, откуда высыпают молодые и не даем им дороги, куда-то их сбрасываем? Послушайте, когда мы начинали делать карьеру, это был тяжелейший путь. Тогда не было Интернета. А на радио решали то ставить, то не ставить наши песни.
Недавно я был на одной музыкальной премии, и организаторы сказали, что открыли 13 000 артистов. Это называется: в каждую семью по артисту, что ли?
На сцене итак одни молодые. Даже Киркоров не пришел сегодня. Наверное, сказал: "Басков, отдувайся один".
Это такой глупый вопрос на самом деле. Как сегодня можно помешать молодому артисту развиться?
А вообще, известному критику говорить такие слова о людях, которые уже много лет остаются известными и популярными... Давайте ему скажем: не пора ли ему просто закрыть рот.
Хотя это профессия Соседова, он должен что-то говорить. Но в этом плане это очень странный подход. Давайте и нашим депутатам в Госдуме скажем: "Хватит сидеть. Вы уже какой созыв сидите".
"Пускай Гришаня подрастет творчески, и мы подумаем"
— Николай, вы хорошо знакомы с семьей Надежды Кадышевой. Что думаете о ситуации с ее сыном Григорием, о которой сейчас сообщают во всех СМИ?
— Говорить о близких людях те вещи, которые пытаются вытянуть из тебя журналисты, на самом деле неприлично. Я люблю эту семью. Надежда Кадышева — потрясающая артистка.
И то, что сейчас происходит такой бум, говорит о том, что артиста надо поздравлять с тем, что он смог пронести свое творчество спустя 10, 20, 30 лет. А издать какую-то песню и стать популярным в один момент — это тоже большое потрясение для человека.
Я помню, и 20 лет назад были молодые талантливые ребята, но не все выдержали этот путь. Потому что его нелегко пройти.
А с Надеждой я часто пересекаюсь на корпоративах. Она прямо разрывает сейчас.
— А не хотели бы спеть с Григорием дуэтом?
— Послушайте, я уже пел с Надеждой Кадышевой. А Гришаня пускай подрастет творчески, и мы подумаем. Ему больше подойдет кто-то помоложе, из народников. А мне-то уже куда? Я уже с легендой спел.
"Главное — что звезда зажглась"
— А что думаете про "Интервидение"?
— "Интервидение" — прекрасно, выбрали SHAMAN'а — замечательно. Он замечательный певец, артист. Но все же воспринимают его по-разному. Кому-то нравится, а кому-то — нет.
То, что SHAMAN талантливый и в нем есть что-то кардинально другое и необычное, это прекрасно. Потому что когда появился я, мне было тогда 23 года, я тоже кому-то нравился, кому-то не нравился, что-то обсуждали. Главное — что звезда зажглась. И пускай она светит долго.
— А вы бы согласились выступить на открытии "Интервидения"?
— Не могу. У меня эксклюзив с каналом "Россия".
— Какие планы у вас на лето?
— У меня запланированы съемки "Ну-ка, все вместе!". Сейчас отборочный тур по стране. С августа мы начинаем снимать огромное количество программ. И как раз я открываю дорогу молодым уже семь лет, извините.
"У меня есть специальный телефон, на который звонят только близкие"
— А как вы отдыхаете?
— Когда возникает возможность, я люблю уединение и тишину. Мне надо хотя бы на неделю уехать одному и побыть в полной тишине. Я отключаю телефон. У меня есть специальный телефон, на который звонят только близкие.
А так, я вообще ухожу со связи. У меня период молчания и восстановления. Только так можно себя сохранить, потому что разрывают.
Есть место, которое мне нравится. Там все люди меня знают, и уже столько раз я там был.
— А какое это место?
— Алтай. Не вся жизнь праздник. Тебя часто дергают огромное количество людей, друзей.
У меня, как у человека ответственного, большое количество задач. Видите, все успеваю.
— А верите ли вы в приметы? Не опасаетесь ли черной кошки?
— Нет, я с верой к Всевышнему. Я благодарю Бога за каждый день, удачный ли он или нет. Потому что в наше время каждый день — это уже подарок.
А вообще, срабатывает психосоматика. А мозг — это уникальное явление. Он проектирует многие вещи.
О чем я мечтал, не то чтобы бился головой, чтоб сразу сбылось, а вскользь, спустя некоторое время исполнялось.
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