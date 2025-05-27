Николай Басков о Сергее Соседове: "Не пора ли ему просто закрыть рот?"

Последнее время о семье Кадышевых все чаще упоминают в контексте скандалов, связанных с сыном Надежды Кадышевой Григорием Костюком. Так, первая жена лишила Григория родительских прав. Не общается он и с ребенком от второй супруги.

Певец Николай Басков признался, что не хотел бы спеть дуэтом с Григорием Костюком. Связано ли это с его поведением?

Об этом, а также о своем отношении к критике Сергея Соседова и шансах певца SHAMAN'a на "Интервидение" Николай Басков рассказал журналистам в кулуарах недавно прошедшей премии музыкального канала RU.TV.

"У меня есть специальный отсек для наград"

— Николай, поздравляем вас с заслуженной премией в номинации "Дороже золота"!

— Спасибо! Лично я награды очень люблю. Ты оставляешь за собой большой творческий шлейф. Мне еще бабушка говорила: "Внучок, надо брать все, что дарят, награждают, потому что это вереница впечатлений и запоминающихся моментов".

У меня много наград — и государственных, и в популярной музыке.

— А где вы их храните?

— У меня есть специальный отсек для наград.

— Будете праздновать 30-летие творческой деятельности?

— А у меня совмещаются две даты: мои 50 и заодно 30 лет творческой деятельности. Поэтому буду делать несколько своих сольных проектов и юбилейный концерт.

"Это профессия Соседова, он должен что-то говорить"

— Недавно критик Сергей Соседов сказал, что вам с Филиппом Киркоровым надо заканчивать карьеру и давать дорогу молодым. Как бы вы прокомментировали его заявление?

— А мы, что, стоим около лифта, откуда высыпают молодые и не даем им дороги, куда-то их сбрасываем? Послушайте, когда мы начинали делать карьеру, это был тяжелейший путь. Тогда не было Интернета. А на радио решали то ставить, то не ставить наши песни.

Недавно я был на одной музыкальной премии, и организаторы сказали, что открыли 13 000 артистов. Это называется: в каждую семью по артисту, что ли?

На сцене итак одни молодые. Даже Киркоров не пришел сегодня. Наверное, сказал: "Басков, отдувайся один".

Это такой глупый вопрос на самом деле. Как сегодня можно помешать молодому артисту развиться?

А вообще, известному критику говорить такие слова о людях, которые уже много лет остаются известными и популярными... Давайте ему скажем: не пора ли ему просто закрыть рот.

Хотя это профессия Соседова, он должен что-то говорить. Но в этом плане это очень странный подход. Давайте и нашим депутатам в Госдуме скажем: "Хватит сидеть. Вы уже какой созыв сидите".