Никита Ефремов созрел для женитьбы - кто стал дамой сердца

Никита Ефремов проводит январь на Бали в компании любимой, 26-летней актрисы Софьи Гершевич. Пара арендовала виллу, посещает спа-процедуры, экскурсии, проводит много времени на пляже.
2026-й они встретили в Москве. В первые дни года Никита и Соня навестили его маму, ее родителей, побывали на праздничном квартирнике и в бане у подруги и коллеги Ефремова актрисы Ирины Розановой.
Ефремов и Гершевич познакомились в общей актерской компании. Встречаются месяц, но Софья уже перебралась в квартиру Никиты в центре столицы. Гершевич тоже актриса, и если раньше она жила на две страны - моталась между Россией и Италией, то теперь обосновалась в Москве - здесь и работа, и жених. При этом у девушки есть агент за границей, и ее амбициозная мечта - мировая кинослава. Предпосылки для этого имеются.
Софья в Москве окончила художественно-промышленный институт по специальности дизайнер среды (интерьеров и ландшафтов). Ее родители занимаются бизнесом, поэтому смогли оплатить обучение Софьи на Курсах Флоран - в престижной частной школе драматического искусства в Париже. Правда, во Франции она не доучилась - как уехала сниматься в большом итальянском кино, так и не вернулась, взяла академический отпуск.
В фильмографии Гершевич значится картина Паоло Соррентино "Рука Бога" 18+, где она сыграла не главную, но заметную роль артистки Юлии. Вместе с командой проекта Софья представляла фильм пять лет назад на Венецианском кинофестивале.
Фото: личная страница Софьи Гершевич в социальной сети
В картину знаменитого режиссера попала сама: сложно поверить, но Софья просто подписалась на страничку Соррентино в соцсети, он в ответ подписался на нее, а через несколько месяцев кастинг-директор режиссера написал актрисе в личку - предложил прислать самопробы. В разгар пандемии в компании родительского кота Барсика девушка записала видео и вскоре оказалась на съемочной площадке в Неаполе.
На съемках у нее начался головокружительный роман с молодым итальянским актером. Гершевич переехала в Рим, снялась еще в нескольких итальянских проектах. Девушка в совершенстве владеет английским, а теперь еще и итальянским. С парнем Софья рассталась и все чаще стала работать в Москве. Осенью была премьера фильма "Лермонтов" 16+, где она сыграла светскую львицу Эмилию Верзилину.
Коллеги заметили, что Соня внешне похожа на первую жену Ефремова - артистку Яну Гладких.
С Яной Гладких актер ужился в браке лишь около года. Фото: личная страница Ольги Ефремовой в социальной сети
Они поженились в 2014-м, а развелись уже в 2015-м. За минувшее десятилетие Гладких вышла замуж и родила троих детей. А Ефремов стал суперзвездой отечественного кинематографа, его гонорар за съемочный день в коммерческих проектах стартует от 400 тыс. рублей. У Никиты было несколько ярких романов, среди них отношения с блогером Марией Иваковой, с художницей Ольгой Шурыгиной.
Теперь 37-летний Никита Ефремов мечтает создать семью. Надежный тыл в виде жилья и стабильного дохода у него есть. Кроме того, Никита десять лет как избавился от вредных привычек. У его мамы, филолога Аси Воробьевой, их никогда и не было, а вот отец и дед - знаменитые артисты Михаил и Олег Ефремовы - страдали алкогольной зависимостью. Теперь Никита - за ЗОЖ.
А в это время
У Марка Эйдельштейна роман с иностранкой
Фото: личная страница Нади Ли Коэн в социальной сети
23-летний Марк Эйдельштейн скоро прибудет в родной Нижний Новгород сдавать экзамены и зачеты - он учится заочно в аспирантуре филфака местного университета. Актер стал звездой мирового кино после того, как сыграл главную мужскую роль в американской картине «Анора» 18+, которая получила пять статуэток "Оскар", в том числе за лучший фильм.
На одной из вечеринок многочисленных зарубежных премий Марк познакомился с 33-летней британской художницей Надей Ли Коэн, которую называют арт-королевой Голливуда. Надя Ли Коэн - суперуспешная фотограф и режиссер: к примеру, она снимает клипы для Бейонсе, рекламные кампании для известных модных домов. Парочка встречается с весны прошлого года, летом они проводили вместе отпуск в путешествиях, осенью их видели в обнимку в Париже. Марк влюблен по уши и уже получил первые дивиденды: в новом году он стал рекламным лицом французского бренда Saint Laurent - говорят, не без помощи подружки.
Весной прошлого года Эйдельштейн подписал контракт с известным американским агентством талантов, которое представляет его интересы в киноиндустрии и сотрудничестве с брендами. Но пока все крупные новые кинопроекты у Марка Эйдельштейна в России - в производстве пять фильмов и сериалов, в том числе "Витринный экземпляр" 16+, где он играет математика Григория Перельмана в молодости. Поэтому большую часть времени парень проводит на родине, но в свободное от работы время летает на свидания к любимой, которая, по слухам, мечтает женить на себе талантливого красавчика.