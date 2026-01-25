Никита Ефремов созрел для женитьбы - кто стал дамой сердца

Никита Ефремов проводит январь на Бали в компании любимой, 26-летней актрисы Софьи Гершевич. Пара арендовала виллу, посещает спа-процедуры, экскурсии, проводит много времени на пляже.

2026-й они встретили в Москве. В первые дни года Никита и Соня навестили его маму, ее родителей, побывали на праздничном квартирнике и в бане у подруги и коллеги Ефремова актрисы Ирины Розановой.

Ефремов и Гершевич познакомились в общей актерской компании. Встречаются месяц, но Софья уже перебралась в квартиру Никиты в центре столицы. Гершевич тоже актриса, и если раньше она жила на две страны - моталась между Россией и Италией, то теперь обосновалась в Москве - здесь и работа, и жених. При этом у девушки есть агент за границей, и ее амбициозная мечта - мировая кинослава. Предпосылки для этого имеются.

Софья в Москве окончила художественно-промышленный институт по специальности дизайнер среды (интерьеров и ландшафтов). Ее родители занимаются бизнесом, поэтому смогли оплатить обучение Софьи на Курсах Флоран - в престижной частной школе драматического искусства в Париже. Правда, во Франции она не доучилась - как уехала сниматься в большом итальянском кино, так и не вернулась, взяла академический отпуск.

В фильмографии Гершевич значится картина Паоло Соррентино "Рука Бога" 18+, где она сыграла не главную, но заметную роль артистки Юлии. Вместе с командой проекта Софья представляла фильм пять лет назад на Венецианском кинофестивале.