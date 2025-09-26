Никита Джигурда о Дибровых: "Сойдутся, у них же дети"

25 сентября закончилась одна из самых красивых историй отечественного шоу-бизнеса. Дмитрий Дибров официально развелся со своей женой Полиной. При этом ведущий сделал заявление, что благодарен супруге за 17 лет совместной жизни, она навсегда останется в его сердце. И все двери для нее открыты.

Никита Джигурда же уверен, что у пары еще есть шансы на восстановление любви. Как говорится, милые бранятся — только тешатся. Об этом актер заявил на премьере шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон". Журналисты попросили его прокомментировать семейную драму Дибровых.

Никита Джигурда о Дмитрии Диброве: "У Димки суперинтеллект и казачья выдержка"

"Я не хочу это комментировать, — сказал Никита Джигурда представителям СМИ. — Но вспомните, кто первый начал и с кем вообще начали этот сериал. Анисина и Джигурда в свое время, с 2016 года". "Мы ссорились, были очевидцы, но понарошку. Потом мы же помирились, — сказал Никита Джигурда. — А здесь трагедия — на старости лет стать оленем. Но олень сбрасывает рога. А у Димки суперинтеллект и казачья выдержка. Я думаю, он все поймет и простит. Он все понимает. Он интеллектуал. Рога сбросит, и все. Конечно, сойдутся, у них же дети".

— А где сейчас живут ваши дети: во Франции или в России?

— Везде. Они здесь, но разъезжают по соревнованиям и сборам.