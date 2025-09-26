Никита Джигурда о Дибровых: "Сойдутся, у них же дети"

25 сентября закончилась одна из самых красивых историй отечественного шоу-бизнеса. Дмитрий Дибров официально развелся со своей женой Полиной. При этом ведущий сделал заявление, что благодарен супруге за 17 лет совместной жизни, она навсегда останется в его сердце. И все двери для нее открыты.
Никита Джигурда же уверен, что у пары еще есть шансы на восстановление любви. Как говорится, милые бранятся — только тешатся. Об этом актер заявил на премьере шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон". Журналисты попросили его прокомментировать семейную драму Дибровых.
Никита Джигурда о Дмитрии Диброве: "У Димки суперинтеллект и казачья выдержка"
"Я не хочу это комментировать, — сказал Никита Джигурда представителям СМИ. — Но вспомните, кто первый начал и с кем вообще начали этот сериал. Анисина и Джигурда в свое время, с 2016 года".
"Мы ссорились, были очевидцы, но понарошку. Потом мы же помирились, — сказал Никита Джигурда.
— А здесь трагедия — на старости лет стать оленем. Но олень сбрасывает рога. А у Димки суперинтеллект и казачья выдержка. Я думаю, он все поймет и простит. Он все понимает. Он интеллектуал.
Рога сбросит, и все. Конечно, сойдутся, у них же дети".
— А где сейчас живут ваши дети: во Франции или в России?
— Везде. Они здесь, но разъезжают по соревнованиям и сборам.
Дмитрий и Полина Дибровы. Фото: Global Look Press
Что сказала жена Никиты Джигурды об Анастасии Волочковой
— Раз уж заговорили о скандальных ситуациях, то хотелось бы у вас спросить: восстановили ли вы отношения с Анастасией Волочковой после того, как она обвинила вас в хайпе на своем имени?
— Мне звонила Настя. Я не брал трубку. Потом она позвонила Марине Анисиной, жене моей. Говорит, приходите на пресс-конференцию, потом на ее день рождения и спектакль. Моя олимпийская чемпионка и герой Франции взбунтовалась.
Она сказала: "Я по сценарию твоей богини Волочковой играть не буду. Она нанесла оскорбление тебе и мне. Ни на какую пресс-конференцию, ни на какой день рождения я прошу тебя не ходить". И мне Марина Анисина поставила условие.
— Но, кажется, что вы очень хорошо относитесь к другой богине — Ольге Бузовой, раз уже пришли поддержать ее на премьеру реалити…
— Богиня живет по принципу: "Ветер в харю, а я шпарю". Обгадили — обтекаю. Не умеешь — скидывай. Это девиз шоу-бизнеса.
Это игра, и надо уметь отпускать ситуацию и прощать. Скандалы за деньги, напоказ, чтобы сделать сериал — это сплошь и рядом. Хотя я этим не занимаюсь уже года три.