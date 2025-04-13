Почему на самом деле жена Евгения Петросяна стала его ангелом-хранителем и на работе, и дома

Евгений и Татьяна сходили в загс в декабре 2019 года, до этого уже жили вместе несколько лет. Это первое фото совместного выхода на мероприятия Петросяна и Брухуновой сделано в январе 2019-го. Брухунова говорит: «Мне очень повезло. Выйдя замуж, я получила не только опору, но и человека, который всегда на моей стороне, я для него красивая всегда. Вот он придет вечером домой, я могу в трениках ходить, с гулькой на голове, а он мне говорит: такая ты сегодня красавица».

О разводе Петросяна и его четвертой жены Елены Степаненко стало известно в 2018 году, как и о романе с Брухуновой. Татьяна объясняла, что не уводила Евгения Вагановича из семьи: «Когда я пришла к Евгению Петросяну, я лично брака не видела. Я видела партнерские, уважительные отношения, но брака - нет. Хотя это не моего ума дело. И на тот момент он был глубоко одиноким человеком. Такие люди могут иметь незыблемый стержень в работе, но в быту - нет. Он был как ребенок, совершенно одинокий. Я со временем стала ему помогать, вошла в его творческую жизнь и бытовую - покушать, лекарства, врач, записать на прием. Спустя некоторое время его жена начала проявлять ревность, которую выражала довольно агрессивно. Она талантливая и яркая женщина, но мы не могли с ней сработаться. Хотя долгое время я пыталась найти проблему в себе - мне тяжело, когда на меня кричат... Года четыре я терпела, но потом случился эпизод, который все перечеркнул. Она якобы уличила меня в воровстве ее гонорара. Потом передо мной извинился продюсер... Петросяну я сказала: либо я ухожу, либо работаю в театре только с ним. Он выбрал второй вариант...»

Ангел-хранитель его