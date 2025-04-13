Почему на самом деле жена Евгения Петросяна стала его ангелом-хранителем и на работе, и дома

Публика переживала за здоровье госпитализированного артиста, но, к счастью, Евгения Вагановича быстро выписали - он уже снимается и выступает. Его жена (и по совместительству директор), 36-летняя Татьяна Брухунова, всегда рядом. Петросян говорит, что ради жены и их детей он старается прожить подольше.
Начало
Фото: личная страница Татьяны Брухуновой в социальной сети
Вот так 11 лет назад выглядела Таня Брухунова, когда начала работать с Евгением Петросяном. С этого фото юной девушки в простеньком приталенном платьице Татьяна начала вести соцсети, где теперь публикует фото в нарядах от известных брендов. Евгений Ваганович так вспоминал их знакомство: «Таня мне по-всякому помогала. Она создавала мой сайт, находила для меня разные «смешнульки», была корреспондентом, училась у моего директора, чтобы стать моим концертным продюсером...»
Любовь
Фото: Мария Ремезова
Евгений и Татьяна сходили в загс в декабре 2019 года, до этого уже жили вместе несколько лет. Это первое фото совместного выхода на мероприятия Петросяна и Брухуновой сделано в январе 2019-го. Брухунова говорит: «Мне очень повезло. Выйдя замуж, я получила не только опору, но и человека, который всегда на моей стороне, я для него красивая всегда. Вот он придет вечером домой, я могу в трениках ходить, с гулькой на голове, а он мне говорит: такая ты сегодня красавица».
О разводе Петросяна и его четвертой жены Елены Степаненко стало известно в 2018 году, как и о романе с Брухуновой. Татьяна объясняла, что не уводила Евгения Вагановича из семьи: «Когда я пришла к Евгению Петросяну, я лично брака не видела. Я видела партнерские, уважительные отношения, но брака - нет. Хотя это не моего ума дело. И на тот момент он был глубоко одиноким человеком. Такие люди могут иметь незыблемый стержень в работе, но в быту - нет. Он был как ребенок, совершенно одинокий. Я со временем стала ему помогать, вошла в его творческую жизнь и бытовую - покушать, лекарства, врач, записать на прием. Спустя некоторое время его жена начала проявлять ревность, которую выражала довольно агрессивно. Она талантливая и яркая женщина, но мы не могли с ней сработаться. Хотя долгое время я пыталась найти проблему в себе - мне тяжело, когда на меня кричат... Года четыре я терпела, но потом случился эпизод, который все перечеркнул. Она якобы уличила меня в воровстве ее гонорара. Потом передо мной извинился продюсер... Петросяну я сказала: либо я ухожу, либо работаю в театре только с ним. Он выбрал второй вариант...»
Ангел-хранитель его
Фото: личная страница Евгения Петросяна в социальной сети
Татьяна и Евгений Ваганович в пандемию позируют с сертификатами о прививке от ковида. О здоровье Петросян стал и сам заботиться особенно тщательно, и жена заставляет постоянно обследоваться. Вот и недавняя госпитализация Петросяна была не случайной - артист не оставляет без внимания сигналы организма. С молодой женой Петросян стал не только работать, но и отдыхать - регулярно летает на курорты. Петросян говорит: «Я держу себя в форме. Раньше не ходил в спортивный зал, а теперь хожу!» У артиста в анамнезе есть хронические заболевания, которые он держит под контролем. В 2013 году Евгению Вагановичу успешно провели плановую операцию по замене сердечного клапана.
Продолжение Петросяна
Фото: личная страница Евгения Петросяна в социальной сети
В марте сыну Петросяна и Брухуновой Вагану исполнилось 5 лет. Евгений Ваганович проводит с сыном все свободное время - и по театрам, и по выставкам водит, книги читает. Петросян счастлив: «Что я почувствовал, став отцом в 75 лет? Ответственность. Никто из нас не знает, сколько он проживет. Но позаботиться о будущем своего ребенка человек должен. Если у тебя есть такая возможность, тогда ты имеешь право заводить ребенка. Я надеюсь, что еще какую-то часть жизни с ним смогу провести. Молю об этом Бога. Решение назвать сына Ваганом в честь деда приняла Таня...
Он похож и на меня, и на Таню. Надеюсь, что доживу до его более взрослого возраста...»
В интервью Вячеславу Манучарову Евгений Ваганович откровенно говорил и о позднем отцовстве: «Я думал, что это в моем возрасте невозможно. Заслуга Тани в том, что она заставила меня в это поверить - и это произошло...»
Жена Татьяна уговаривала народного артиста не ссориться с дочерью от первого брака. 56-летняя Викторина Петросянц с мужем и детьми давно живет в США. Она объединилась с Еленой Степаненко и осудила желание отца создать новую семью. Викторина лишь претендует на наследство. Теперь вот через суд Евгений Ваганович выписывает Викторину из своей московской квартиры.
Модники
Фото: личная страница Евгения Петросяна в социальной сети
Любимая тема для обсуждения в соцсетях - одежда супругов. Брухунова и сама любит брендовые вещи, и мужа переодела. Татьяна хвастается: «12 лет я стою у руля его образа. Но это было не так-то просто сделать, потому что человек, во-первых, из другого времени, потом он кон-
серватор в одежде, он любит все такое классическое... Я вела свой путь ненавязчиво, аккуратно втерлась в доверие, но, поскольку он человек творческий, он всегда открыт к экспериментам». Таня приобщила мужа к модным вещам, ресторанам и курортам, а он привил ей любовь к театру.
Планы
Евгений и Татьяна воспитывают сына Вагана и полуторагодовалую дочь Матильду. Петросян обещает: «Теперь я собираюсь жить долго, не надо меня хоронить, как делают некоторые, которые делят мое якобы огромное наследство...»