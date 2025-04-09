Алена Апина: «Тяжело возвращаться к отражению в зеркале»

Певица Алена Апина произвела фурор на фестивале «Удачные песни», прошедшем на днях. (Организатором мероприятия выступило радио «Дача»).
Для выхода на красную дорожку артистка выбрала немного агрессивный сексуальный образ. Алена облачилась в кожаный наряд. Не хватало только плетки, как пошутил кто-то из журналистов.
Певица надела куртку на шнуровке, микрошортики, колготки в сетку и ботфорты на шпильке. Шнуровка придала образу дерзости, а задачей бахромы было создать ощущение прикрытия обнаженных ног.
Надо сказать, что Алене Апине дерзкий наряд был очень к лицу. И, конечно, на красной дорожке фестивале журналисты атаковали ее вопросами.
«Мне нравится отражение в зеркале»
— Алена, говорят, что наши наряды — это отражение нашего настроения. Видимо, у вас оно игривое…
— У меня много костюмов. Один из них такой. И сегодня настроение такое, чтобы вы поспрашивали и восклицали: «Ах!»
— Вам нравятся такие эпатажные наряды?
— Сейчас да, потому что я похудела, прекрасно выгляжу, много еще чего почему.
— В этот раз вы выглядите даже стройнее, чем раньше…
— Я уже не зацикливаюсь на эту тему. Мне нравится отражение в зеркале.
«Я оставляю пароли, явки, адреса»
— А вы прибегаете к каким-то пластическим процедурам?
— Друзья, подписывайтесь на мои социальные сети, я ничего не скрываю, все это рассказываю. Оставляю пароли, явки, адреса. Пользуйтесь, пожалуйста, на здоровье.
Алена Апина. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— А есть кому показывать эти наряды?
— Мне на самом деле зеркала достаточно.
— А не возникает ли желание иногда съесть что-то запретное?
— Это уже сравнимо с болезнью психиатрии, потому что слишком тяжело возвращаться к неприятному отражению в зеркале, это плохой учитель.
«Хейтеров я не читаю»
— А как относитесь к негативным отзывам?
— Хейтеров я не читаю, а только положительные отзывы.
Алена Апина. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
— Как обстоят дела с вашей дачей? Сделали там ремонт?
— Я ремонт сделала в прошлом году, купила новую машину. Много всего нашила под разные события, поэтому пока все укомплектовано.
— На ваш взгляд, вам завидуют? Как относитесь к зависти?
— Это их личные проблемы. Косые взгляды и взгляды в спину. Мне говорят все только хорошее.
— А сами когда-нибудь кому-нибудь завидовали?
— Никому.
— Давайте о хорошем. Вы, наверное, слышали, что Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки, забив 895 шайб. Как вам такая новость?
— Это моя любовь, удивительный мужчина, герой, богатырь. Я прямо радовалась за него, как своей новой песне. Саша — молодец!
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