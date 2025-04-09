Алена Апина: «Тяжело возвращаться к отражению в зеркале»

Алена Апина. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Певица рассказала журналистам, как сохраняет себя в хорошей форме и своем отношении к зависти.

Содержание

Певица Алена Апина произвела фурор на фестивале «Удачные песни», прошедшем на днях. (Организатором мероприятия выступило радио «Дача»).

Для выхода на красную дорожку артистка выбрала немного агрессивный сексуальный образ. Алена облачилась в кожаный наряд. Не хватало только плетки, как пошутил кто-то из журналистов.

Певица надела куртку на шнуровке, микрошортики, колготки в сетку и ботфорты на шпильке. Шнуровка придала образу дерзости, а задачей бахромы было создать ощущение прикрытия обнаженных ног.

Надо сказать, что Алене Апине дерзкий наряд был очень к лицу. И, конечно, на красной дорожке фестивале журналисты атаковали ее вопросами.

«Мне нравится отражение в зеркале»

— Алена, говорят, что наши наряды — это отражение нашего настроения. Видимо, у вас оно игривое…

— У меня много костюмов. Один из них такой. И сегодня настроение такое, чтобы вы поспрашивали и восклицали: «Ах!»

— Вам нравятся такие эпатажные наряды?

— Сейчас да, потому что я похудела, прекрасно выгляжу, много еще чего почему.

— В этот раз вы выглядите даже стройнее, чем раньше…

— Я уже не зацикливаюсь на эту тему. Мне нравится отражение в зеркале.

«Я оставляю пароли, явки, адреса»

— А вы прибегаете к каким-то пластическим процедурам?

— Друзья, подписывайтесь на мои социальные сети, я ничего не скрываю, все это рассказываю. Оставляю пароли, явки, адреса. Пользуйтесь, пожалуйста, на здоровье.

Алена Апина. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

— А есть кому показывать эти наряды?

— Мне на самом деле зеркала достаточно.

— А не возникает ли желание иногда съесть что-то запретное?

— Это уже сравнимо с болезнью психиатрии, потому что слишком тяжело возвращаться к неприятному отражению в зеркале, это плохой учитель.

«Хейтеров я не читаю»

— А как относитесь к негативным отзывам?

— Хейтеров я не читаю, а только положительные отзывы.

Алена Апина. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

— Как обстоят дела с вашей дачей? Сделали там ремонт?

— Я ремонт сделала в прошлом году, купила новую машину. Много всего нашила под разные события, поэтому пока все укомплектовано.

— На ваш взгляд, вам завидуют? Как относитесь к зависти?

— Это их личные проблемы. Косые взгляды и взгляды в спину. Мне говорят все только хорошее.

— А сами когда-нибудь кому-нибудь завидовали?

— Никому.

— Давайте о хорошем. Вы, наверное, слышали, что Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки, забив 895 шайб. Как вам такая новость?

— Это моя любовь, удивительный мужчина, герой, богатырь. Я прямо радовалась за него, как своей новой песне. Саша — молодец!

Читайте также:

Читайте также