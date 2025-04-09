Алена Апина: «Тяжело возвращаться к отражению в зеркале»

Певица Алена Апина произвела фурор на фестивале «Удачные песни», прошедшем на днях. (Организатором мероприятия выступило радио «Дача»).

Для выхода на красную дорожку артистка выбрала немного агрессивный сексуальный образ. Алена облачилась в кожаный наряд. Не хватало только плетки, как пошутил кто-то из журналистов.

Певица надела куртку на шнуровке, микрошортики, колготки в сетку и ботфорты на шпильке. Шнуровка придала образу дерзости, а задачей бахромы было создать ощущение прикрытия обнаженных ног.

Надо сказать, что Алене Апине дерзкий наряд был очень к лицу. И, конечно, на красной дорожке фестивале журналисты атаковали ее вопросами.

«Мне нравится отражение в зеркале»

— Алена, говорят, что наши наряды — это отражение нашего настроения. Видимо, у вас оно игривое…

— У меня много костюмов. Один из них такой. И сегодня настроение такое, чтобы вы поспрашивали и восклицали: «Ах!»

— Вам нравятся такие эпатажные наряды?

— Сейчас да, потому что я похудела, прекрасно выгляжу, много еще чего почему.

— В этот раз вы выглядите даже стройнее, чем раньше…

— Я уже не зацикливаюсь на эту тему. Мне нравится отражение в зеркале.

«Я оставляю пароли, явки, адреса»

— А вы прибегаете к каким-то пластическим процедурам?

— Друзья, подписывайтесь на мои социальные сети, я ничего не скрываю, все это рассказываю. Оставляю пароли, явки, адреса. Пользуйтесь, пожалуйста, на здоровье.