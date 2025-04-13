Получал по 100 тыс. руб. за спектакль: что ждет Михаила Ефремова на воле

Михаил Ефремов отсидел почти пять лет за ДТП со смертельным исходом и выходит на свободу досрочно. А в это время в Москве уже обсуждают творческие планы актера.

Получал по 100 тыс. руб. за спектакль

Михаил Ефремов перед страшным ДТП в июне 2020 года был плотно занят в театре и кино. А когда случались перерывы, пил. Аварию Ефремов устроил в невменяемом состоянии - в его крови нашли следы наркотиков, алкоголь. Ефремов на Садовом кольце за рулем внедорожника через двойную сплошную врезался в автофургон, на котором водитель-курьер Сергей Захаров развозил заказы. Мужчина скончался в больнице от полученных травм. Ефремова посадили на семь с половиной лет.

На момент аварии Ефремов был приглашенным актером в труппе театра «Современник» - играл главные роли в постановках «Анархия», «Амстердам», «Не становись чужим». Спектакли пользовались успехом у зрителя, но заменять Ефремова не стали, попросту сняли из репертуара. В 2019 году Михаил Ефремов в «Современнике» поставил как режиссер спектакль «Дюма» по пьесе Ивана Охлобыстина. Его тоже нет теперь в репертуаре. Так как Ефремов был приглашенным актером, то с ним заключали контракты, оплачивая репетиции и выходы на сцену. За каждый спектакль в Москве и области артист получал по 100 тыс. руб., на гастролях в регионах - по 200 тыс. руб. За каждую репетицию - по 10 тыс. руб. Согласно госконтрактам с 2016 по 2020 год Михаил Ефремов заработал в этом театре 32,3 млн руб. Кроме того, он играл раз в месяц в антрепризном спектакле, а это еще около 300 тыс. руб. дохода.

Были и съемки в кино: съемочный день Ефремова стоил от 150 до 250 тыс. руб. С января 2020 года актер снимался в сериале «Вампиры средней полосы» в одной из главных ролей - самого старого вампира Святослава Вернидубовича. Но съемки были приостановлены из-за пандемии, с Ефремовым отсняли часть материала. Возобновили их осенью, когда «старый вампир» уже сидел. Чтобы сериал состоялся, надо было менять актера. На эту роль взяли Юрия Стоянова, который даже снимался в пилоте «Вампиров», но был заменен на Ефремова из-за занятости.

После ареста Михаила Ефремова вышли уже отснятые проекты с его участием: «Вратарь Галактики» Джаника Файзиева и «Конек-Горбунок» Олега Погодина, где актер сыграл свои последние на текущий момент роли Василия и Царя. Была премьера сериала «Полет» Петра Тодоровского-младшего, где Михаил Ефремов снялся с сыном Никитой. Продюсеры говорили честно, что Ефремов никогда не был кассовым актером, но был известен и узнаваем, дело свое знал, потому без работы не сидел.

Планы на миллион