Получал по 100 тыс. руб. за спектакль: что ждет Михаила Ефремова на воле

Михаил Ефремов отсидел почти пять лет за ДТП со смертельным исходом и выходит на свободу досрочно. А в это время в Москве уже обсуждают творческие планы актера.
Получал по 100 тыс. руб. за спектакль
Михаил Ефремов перед страшным ДТП в июне 2020 года был плотно занят в театре и кино. А когда случались перерывы, пил. Аварию Ефремов устроил в невменяемом состоянии - в его крови нашли следы наркотиков, алкоголь. Ефремов на Садовом кольце за рулем внедорожника через двойную сплошную врезался в автофургон, на котором водитель-курьер Сергей Захаров развозил заказы. Мужчина скончался в больнице от полученных травм. Ефремова посадили на семь с половиной лет.
На момент аварии Ефремов был приглашенным актером в труппе театра «Современник» - играл главные роли в постановках «Анархия», «Амстердам», «Не становись чужим». Спектакли пользовались успехом у зрителя, но заменять Ефремова не стали, попросту сняли из репертуара. В 2019 году Михаил Ефремов в «Современнике» поставил как режиссер спектакль «Дюма» по пьесе Ивана Охлобыстина. Его тоже нет теперь в репертуаре. Так как Ефремов был приглашенным актером, то с ним заключали контракты, оплачивая репетиции и выходы на сцену. За каждый спектакль в Москве и области артист получал по 100 тыс. руб., на гастролях в регионах - по 200 тыс. руб. За каждую репетицию - по 10 тыс. руб. Согласно госконтрактам с 2016 по 2020 год Михаил Ефремов заработал в этом театре 32,3 млн руб. Кроме того, он играл раз в месяц в антрепризном спектакле, а это еще около 300 тыс. руб. дохода.
Были и съемки в кино: съемочный день Ефремова стоил от 150 до 250 тыс. руб. С января 2020 года актер снимался в сериале «Вампиры средней полосы» в одной из главных ролей - самого старого вампира Святослава Вернидубовича. Но съемки были приостановлены из-за пандемии, с Ефремовым отсняли часть материала. Возобновили их осенью, когда «старый вампир» уже сидел. Чтобы сериал состоялся, надо было менять актера. На эту роль взяли Юрия Стоянова, который даже снимался в пилоте «Вампиров», но был заменен на Ефремова из-за занятости.
После ареста Михаила Ефремова вышли уже отснятые проекты с его участием: «Вратарь Галактики» Джаника Файзиева и «Конек-Горбунок» Олега Погодина, где актер сыграл свои последние на текущий момент роли Василия и Царя. Была премьера сериала «Полет» Петра Тодоровского-младшего, где Михаил Ефремов снялся с сыном Никитой. Продюсеры говорили честно, что Ефремов никогда не был кассовым актером, но был известен и узнаваем, дело свое знал, потому без работы не сидел.
Планы на миллион
Таким актер предстал на суде по условно-досрочному освобождению. Фото: Global Look Press
Срок у Ефремова заканчивался 30 декабря 2027 года. С учетом пребывания в СИЗО еще прошлой весной он отсидел половину срока, поэтому получил право подать ходатайство на УДО, которое было одобрено судом. Администрация колонии дала хорошую характеристику - сообщили, что Ефремов встал на путь исправления. Семья погибшего не возражала против УДО, компенсацию им заключенный выплатил.
Адвокат привел доказательство того, что у Михаила Олеговича обострилась хроническая обструктивная болезнь легких. Сам актер сообщил, что ему трудно дышать, он исправился: «Я осознал, что мое самомнение, вседозволенность, пьянство привели меня к закономерному и заслуженному наказанию. Главный мой враг - алкоголь. И я исключаю его из своей жизни. В колонии для меня произошла переоценка ценностей. Я встал на путь исправления и сворачивать с него не стану...»
Артиста не забывают друзья. Например, Никита Высоцкий. Фото: Борис Кудрявов
Адвокат актера Юрий Падалко сообщил, что сначала Ефремов должен пройти обследование и лечение из-за серьезных проблем с легкими. Кроме того, у артиста выпали нижние зубы - надо делать импланты, пройти реабилитацию. Хорошо, что многие близкие друзья Михаила уже давно в завязке - есть шанс, что он больше не возьмется за старое. Друг Ефремова Иван Охлобыстин говорит: «Режиссеры хорошие очень нужны сейчас. Конечно, никаких комедийных проектов он больше себе не позволит, и странно это было бы. Но работать будет, я очень на это рассчитываю... Вся эта ситуация произвела на него тяжелое впечатление: не изменившись базово, он все же стал другим. Он горько переживает за то, что он сотворил, и это не стрессовое уже сознание, а реалистичное».
И Иван Охлобыстин. Фото: Михаил Фролов/КП
В колонии Михаил Ефремов писал наброски пьес и сценариев, друзья присылали ему читать свои. Все для будущих режиссерских работ. Все планы связаны с режиссерской работой в кино и театре. Но пока ничего конкретного. Говорят, что о съемках в кино Ефремов даже пока не думал, но его коллеги уверены: предложений будет много. К примеру, режиссер Алексей Учитель на недавней кинопремии «Ника» отметил, что надеется на скорую встречу с Ефремовым: «Хорошо, что он возвращается. Ждем. Уверен, что его будут очень много снимать. И он будет востребован и в театре, и в кино». Гонорары Ефремова коллеги оценивают в среднем в 300 тыс. руб. за съемочный день.
Дома Михаила Ефремова ждут жена, звукорежиссер, преподаватель Софья Кругликова, и трое их детей: 20-летняя Вера, 17-летняя Надя и 14-летний Борис.
Дома Ефремова ждет жена Софья Кругликова. Фото: Кирилл Зыков/Агенство «Москва»