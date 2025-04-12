Чем на самом деле занимаются дети Евгения Цыганова

Интересная внешность у Софьи Цыгановой - у нее, безусловно, есть папины черты, но вообще девочка больше похожа на маму, Ирину Леонову. Как и братья с сестрами, Соня тоже пробует себя в кино, не имея профильного образования.

В 2018 году сыграла в короткометражке «Невиновный» 18+ вместе с Павлом Деревянко и Алексеем Вертковым. А в 2021 году - в другом «коротыше» под названием «Деревня-стайл» 16+ с Михаилом Евлановым. Есть у девочки и небольшая роль пажа в «Золушке» 16+ Малого театра, есть и профиль на сайтах актерских агентств.

Мир кино не оставил ее равнодушной, и родители наверняка очень гордятся дочерью. Помимо актерской карьеры, Соня увлекается фотографией, живописью, пением и изучает английский.

Никита (18 лет) и Георгий (10 лет)

Вообще до определенного момента Цыганов совсем неохотно говорил про детей и даже скрывал их. Оно и понятно: уход от беременной матери шестерых детей (Ирина Леонова) к молодой пассии (Юлия Снигирь) повлек, мягко говоря, пристальный интерес со стороны общественности. Но со временем все поутихло, и теперь в соцсетях актера можно увидеть фото с детьми - почему-то всегда черно-белые - то мелкие вместе с папой в лифте, то взрослый за учебой.