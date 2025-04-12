Чем на самом деле занимаются дети Евгения Цыганова

Так уж повелось - дети, выросшие в среде артистов, очень и очень редко избегают участи пойти по следам родителей. Всем известны актерские династии Михалковых, Добронравовых, Янковских, Ефремовых и многих других. А вот на зарождение династии Цыгановых пока еще никто пристального внимания не обращал. «Телепрограмма» исправляет ситуацию и фиксирует первые шаги Полины, Никиты и Федора Цыгановых, родных детей Евгения Цыганова.
Полина (20 лет)
Фото: Сергей Кисилев/Агенство «Москва»
Школу Полина Цыганова окончила в 2022 году и к тому времени уже вовсю снималась. В 16 лет дебютировала в подростковом сериале «Алиса не может ждать» 18+, а затем с Елизаветой Боярской разыграла драму «110» 18+, за которую отхватила статуэтку на кинофестивале «Зимний» за лучшую женскую роль. На настоящий момент у Полины восемь ролей, среди которых - большая и серьезная в драме «Чистый лист» 18+, где начинающая актриса, все больше похожая на папу, воплотила образ дочери овдовевшего мужчины (Дмитрий Куличков), что нащупывает контакт с соседкой-учительницей (Елена Лядова).
Пока девушка еще не привязала себя к театральному вузу, но говорила в 2024 году, что хотела бы пойти учиться на режиссера. После школы Цыганова взяла паузу, чтобы «выдохнуть и проголодаться». Полина, очевидно, творческая личность. И проявляет себя не только в кино, но и в литературе. Пишет, например, такие вот стихи:
Равное весье
падает в пропасть,
серой волною
преследуя лопасть
птицы железной.
нету терпения.
нету желания.
нет и спасенья.
Софья (16 лет)
Фото: личная страница Евгения Цыганова в социальной сети
Интересная внешность у Софьи Цыгановой - у нее, безусловно, есть папины черты, но вообще девочка больше похожа на маму, Ирину Леонову. Как и братья с сестрами, Соня тоже пробует себя в кино, не имея профильного образования.
В 2018 году сыграла в короткометражке «Невиновный» 18+ вместе с Павлом Деревянко и Алексеем Вертковым. А в 2021 году - в другом «коротыше» под названием «Деревня-стайл» 16+ с Михаилом Евлановым. Есть у девочки и небольшая роль пажа в «Золушке» 16+ Малого театра, есть и профиль на сайтах актерских агентств.
Мир кино не оставил ее равнодушной, и родители наверняка очень гордятся дочерью. Помимо актерской карьеры, Соня увлекается фотографией, живописью, пением и изучает английский.
Никита (18 лет) и Георгий (10 лет)
Вообще до определенного момента Цыганов совсем неохотно говорил про детей и даже скрывал их. Оно и понятно: уход от беременной матери шестерых детей (Ирина Леонова) к молодой пассии (Юлия Снигирь) повлек, мягко говоря, пристальный интерес со стороны общественности. Но со временем все поутихло, и теперь в соцсетях актера можно увидеть фото с детьми - почему-то всегда черно-белые - то мелкие вместе с папой в лифте, то взрослый за учебой.
«Тот неловкий момент, когда сыну исполняется 18, а ты продолжаешь чувствовать себя 16-летним», - подписал снимок Никиты актер. В конце прошлого года парень стал несовершеннолетним.
Фото: личная страница Евгения Цыганова в социальной сети
Цыганов-младший как две капли воды похож на отца. И тоже пробует себя в кино. Официально не сообщается, где Никита учится, но зритель мог видеть его в эпизодической роли во второй части монохромного сериала «Нежность» 18+, где у папы главная роль. Там же сыграл и Георгий Цыганов, которому в этом году исполняется 10 - и это его дебют.
Фото: кадр из фильма
Александр (9 лет)
Попал в хорошую компанию и Саша - представитель младшего поколения Цыгановых. Ему удалось прорваться в картину с самым хайповым русским актером прямо сейчас - Юрой Борисовым. Продюсеры фильма «Ваня», который снимает дебютантка, актриса Клавдия Коршунова, изо всех сил уверяют, что кастинг был честный, но на главные роли взяли... сына Евгения Цыганова и сына Виктории Толстогановой.
Фото: кадр из фильма
- Мы искали подростков на главные роли 4 месяца, - говорит Коршунова. - Смотрели самых разных ребят из разных городов. В театральных студиях и просто через открытый кастинг. А утвердили в итоге Ваню Аграновича и Сашу Цыганова. Уверена, что найдется масса людей, которые будут рассказывать про блат и все такое, но меня это не волнует, я сама всю жизнь отбиваюсь от этих обвинений (вплоть до прапрабабушки все в семье Клавдии - артисты. - Авт.).
Впрочем, для Саши это не первая работа. Был у него уже и культовый сериал «Земский доктор» 12+, и фантастическая комедия «Очевидное-невероятное» 16+, и криминальная короткометражка «Мятежный» 16+, которую снимал отец. Словом, все еще впереди.