Сколько стоят VIP-услуги для наследников из семей знаменитостей - няня, детский сад и школа

100 тыс. руб. в месяц - частный детский сад
Знаменитости водят детей в самые дорогие садики - большинство из них в составе частных образовательных комплексов, в которые входят гимназии и школы. В этих детсадах - пятиразовое питание, дополнительное образование (занятия, кружки, секции), медсопровождение (педиатр, массажист, ЛФК). В детсадах есть бассейны, большой выбор дополнительных занятий. Средняя цена за месяц - от 100 тыс. руб.
200 тыс. руб. в месяц - работа няни
Фото: личная страница Анны Хилькевич в социальной сети
У звезд часто гастроли, ночные или выездные съемки, репетиции в выходные дни. У многих по няне на каждого ребенка. Нанимают в агентствах или передают контакты нянь по знакомству. Предпочтение отдают соотечественницам с медицинским или педагогическим образованием - стоимость их услуг самая высокая. Часто няни живут с семьей работодателей - в огромных загородных домах звезд им легко находят отдельную комнату. О выходных договариваются дополнительно. В обязанности няни входят контроль за режимом дня ребенка, прогулки, совместные занятия, сопровождение вместе с водителем в школу или детсад, на кружки и т. д.
Недавно случился скандал в семье Анны Хилькевич. Актриса отчитала няню, которая уложила младшую дочь звезды на свою кровать и сама подремала рядом. Артистка считает, что это небезопасно (можно во сне придавить малышку) и неэтично. Хилькевич говорит: «Каждый шаг, связанный с ребенком, няня обсуждает со мной». Сейчас очередная Мэри Поппинс проходит стажировку у Хилькевич: «Я очень тщательно подхожу к выбору человека, который будет практически каждый день с моей семьей рядом. Надеюсь, в этот раз все будет хорошо. Но я так думаю каждый раз».
У многодетных родителей - рэпера Джигана и предпринимательницы Оксаны Самойловой на 4 детей 2 няни. С младшими детьми няни находятся постоянно, старших контролируют - возят на занятия, секции и т. д. Няни путешествуют с семьей по миру. Самойлова платит каждой няне от 6 до 8 тыс. руб. за сутки работы.
Фото: личная страница Оксаны Самойловой в социальной сети
Проблемы у звезд, как у всех: Наталья Подольская меняла няню, так как женщина не прислушивалась к ее рекомендациям, няня Галины Боб накормила ее сына просроченным кефиром, и ребенок попал в больницу. У артистов в каждой комнате стоит видеонаблюдение, и они в своих смартфонах следят за персоналом. В месяц няня в звездном доме зарабатывает в среднем 200 тыс. руб.
900 тыс. руб. - учебный год в частной школе в среднем
Больше всего престижных частных школ, куда по утрам водители звездных родителей или они сами привозят наследников, находится в Подмосковье - рядом с элитными поселками. И дома, и в школе дети богатых и знаменитых под усиленной охраной. Также в VIP-школах - полный день пребывания, где не только уроки, но и допзанятия, кружки, секции, профориентация. В классах наполняемость не более 15 - 20 человек. Есть бассейны, корты, вкусная еда и прочие признаки укомплектованного по полной программе учебного заведения. Для модных курсов по программированию и робототехнике есть современное оборудование. Часто обучение идет на русском и английском языках.
Фото: личная страница Дмитрия Маликова в социальной сети
Средняя цена учебного года в самых дорогих частных школах Москвы и Подмосковья - 900 тыс. руб. Самая популярная у звезд школа - гимназия имени Е. И. Примакова. Здесь учатся дети Полины Гагариной, Дмитрия Маликова, Ксении Бородиной, Леры Кудрявцевой, Анны Банщиковой, Михаила Галустяна, Кети Топурии и многих других. Учебный год в 10-м и 11-м классах по российской программе в соответствии с ФГОС, плюс по желанию обучение по программе IB - тогда платить надо уже 1,5 млн руб. за учебный год.
5,3 млн руб - учебный год в пансионе зарубежной школы
После развода Тимура Родригеза с женой двое его сыновей живут со своей мамой в Испании, где посещают школу. 16-летний Мигель и 12-летний Даниэль учатся в частной международной школе в Марбелье, занимаются в творческих студиях. Средняя цена учебного года в частной международной школе в Марбелье за одного ребенка - 10 тысяч евро (912 тыс. руб.).
После развода Григория Лепса с женой Анной Шаплыковой она с детьми уехала жить за границу. Дети пары учатся в разных странах. 17-летняя Николь и 14-летний Иван - в частной международной школе в Англии, 23-летняя Ева получает второе высшее образование во Франции.
Средняя стоимость учебного года в частной международной школе в Англии в старших классах - 30 тысяч фунтов стерлингов (3,2 млн руб.).
Наследники Филиппа Киркорова уже учились в ОАЭ, но через полгода вернулись домой - посещали частную школу на Рублевке. А с февраля 2025 года опять улетели на учебу в Дубай. 12-летний Мартин и 13-летняя Алла-Виктория Киркоровы живут на полном пансионе в швейцарской международной частной школе Swiss International Scientific School. В школе учат по программе международного бакалавриата, все предметы преподают на английском, второй язык по выбору, на всех программах до 9-го класса включительно обязательно изучение арабского языка. Акцент на преподавании математики, иностранных языков, программировании, инженерном деле. В школе учатся дети из 68 стран. Живут мальчики и девочки в пансионе отдельно. Здесь много допзанятий, кружков и секций. Филипп Киркоров так объяснил эту временную меру по обучению детей в пансионе: «Переходный возраст у них - приучаю к самостоятельности. По видеосвязи со мной еженедельно созванивается директор школы Эшли. Это как кадетское училище. Зато, я вижу, они уже научились сами закидывать вещи в стиральную машину, мыть посуду, убираться...»
Стоимость обучения и пансиона за учебный год в Swiss International Scientific School in Dubai за одного ребенка 63 тыс. 415 долларов (5,3 млн руб.).