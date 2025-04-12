Сколько стоят VIP-услуги для наследников из семей знаменитостей - няня, детский сад и школа

Средняя цена учебного года в самых дорогих частных школах Москвы и Подмосковья - 900 тыс. руб. Самая популярная у звезд школа - гимназия имени Е. И. Примакова. Здесь учатся дети Полины Гагариной, Дмитрия Маликова, Ксении Бородиной, Леры Кудрявцевой, Анны Банщиковой, Михаила Галустяна, Кети Топурии и многих других. Учебный год в 10-м и 11-м классах по российской программе в соответствии с ФГОС, плюс по желанию обучение по программе IB - тогда платить надо уже 1,5 млн руб. за учебный год.

5,3 млн руб - учебный год в пансионе зарубежной школы

После развода Тимура Родригеза с женой двое его сыновей живут со своей мамой в Испании, где посещают школу. 16-летний Мигель и 12-летний Даниэль учатся в частной международной школе в Марбелье, занимаются в творческих студиях. Средняя цена учебного года в частной международной школе в Марбелье за одного ребенка - 10 тысяч евро (912 тыс. руб.).

После развода Григория Лепса с женой Анной Шаплыковой она с детьми уехала жить за границу. Дети пары учатся в разных странах. 17-летняя Николь и 14-летний Иван - в частной международной школе в Англии, 23-летняя Ева получает второе высшее образование во Франции.

Средняя стоимость учебного года в частной международной школе в Англии в старших классах - 30 тысяч фунтов стерлингов (3,2 млн руб.).

Наследники Филиппа Киркорова уже учились в ОАЭ, но через полгода вернулись домой - посещали частную школу на Рублевке. А с февраля 2025 года опять улетели на учебу в Дубай. 12-летний Мартин и 13-летняя Алла-Виктория Киркоровы живут на полном пансионе в швейцарской международной частной школе Swiss International Scientific School. В школе учат по программе международного бакалавриата, все предметы преподают на английском, второй язык по выбору, на всех программах до 9-го класса включительно обязательно изучение арабского языка. Акцент на преподавании математики, иностранных языков, программировании, инженерном деле. В школе учатся дети из 68 стран. Живут мальчики и девочки в пансионе отдельно. Здесь много допзанятий, кружков и секций. Филипп Киркоров так объяснил эту временную меру по обучению детей в пансионе: «Переходный возраст у них - приучаю к самостоятельности. По видеосвязи со мной еженедельно созванивается директор школы Эшли. Это как кадетское училище. Зато, я вижу, они уже научились сами закидывать вещи в стиральную машину, мыть посуду, убираться...»

Стоимость обучения и пансиона за учебный год в Swiss International Scientific School in Dubai за одного ребенка 63 тыс. 415 долларов (5,3 млн руб.).