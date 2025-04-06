Как телефонные аферисты отбирают у артистов миллионы.

Телефонные мошенники обманывают не только доверчивых пенсионеров, и критично настроенную молодежь. Звезды также регулярно становятся их жертвами. Рассказываем о новых ЧП с отъемом денег у звезд с помощью соцсетей и телефона.

5 млн 245 тыс. руб.

32-летний комик Андрей Бебуришвили этой весной добавил в программу стендап-концерта номер, где высмеивает собственную наивность. Месяц назад Андрею позвонил «сотрудник «Почты России» с новостью о посылке на его имя. Для получения посылочки надо было скорректировать данные: «Для этого назовите СМС-код, который сейчас придет». Стендапер продиктовал мошенникам СМС-код, который был кодом от его аккаунта на «Госуслугах», где ему поменяли пароль. Следующий этап развода был проведен в Телеграме: там ему по видеосвязи звонили и «сотрудник «Госуслуг», и «сотрудник ФСБ», которые сообщили ему массу абсурдной информации. Якобы идет оформление доверенности на снятие денег, которые пойдут на поддержку ВСУ. И чтобы артиста не привлекли к уголовной ответственности, надо срочно снять деньги со счета и передать их специальному сотруднику. Андрей пришел в банк, снял деньги и сам передал 5 млн 245 тыс. курьеру.

Бебуришвили до сих пор в шоке: «Мошенники не дают вам задумываться, что они несут чушь. Это какой-то гипноз. Я 8 часов ездил как зомбированный, снял деньги, купил новый телефон, который не будет прослушиваться. Жене говорил, что я «на задании», она до сих пор надо мной шутит...»

Комик написал заявление в полицию и предупреждает публику: «Умоляю вас: спросите своих бабушек и дедушек, как у них дела и кто им звонил. Если мы станем сплоченнее, мы сможем победить эту ужасную напасть». Специфика профессии заставляет Андрея шутить над самим собой: «Мне в одном повезло: я, рассказывая об этом, могу отбить эти деньги...»

658 тыс. руб.