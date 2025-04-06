Как телефонные аферисты отбирают у артистов миллионы.

Телефонные мошенники обманывают не только доверчивых пенсионеров, и критично настроенную молодежь. Звезды также регулярно становятся их жертвами. Рассказываем о новых ЧП с отъемом денег у звезд с помощью соцсетей и телефона.
5 млн 245 тыс. руб.
32-летний комик Андрей Бебуришвили этой весной добавил в программу стендап-концерта номер, где высмеивает собственную наивность. Месяц назад Андрею позвонил «сотрудник «Почты России» с новостью о посылке на его имя. Для получения посылочки надо было скорректировать данные: «Для этого назовите СМС-код, который сейчас придет». Стендапер продиктовал мошенникам СМС-код, который был кодом от его аккаунта на «Госуслугах», где ему поменяли пароль. Следующий этап развода был проведен в Телеграме: там ему по видеосвязи звонили и «сотрудник «Госуслуг», и «сотрудник ФСБ», которые сообщили ему массу абсурдной информации. Якобы идет оформление доверенности на снятие денег, которые пойдут на поддержку ВСУ. И чтобы артиста не привлекли к уголовной ответственности, надо срочно снять деньги со счета и передать их специальному сотруднику. Андрей пришел в банк, снял деньги и сам передал 5 млн 245 тыс. курьеру.
Бебуришвили до сих пор в шоке: «Мошенники не дают вам задумываться, что они несут чушь. Это какой-то гипноз. Я 8 часов ездил как зомбированный, снял деньги, купил новый телефон, который не будет прослушиваться. Жене говорил, что я «на задании», она до сих пор надо мной шутит...»
Комик написал заявление в полицию и предупреждает публику: «Умоляю вас: спросите своих бабушек и дедушек, как у них дела и кто им звонил. Если мы станем сплоченнее, мы сможем победить эту ужасную напасть». Специфика профессии заставляет Андрея шутить над самим собой: «Мне в одном повезло: я, рассказывая об этом, могу отбить эти деньги...»
658 тыс. руб.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
74-летний актер Юрий Оборотов ответил на звонок, поступивший на мессенджер WhatsАpp. Мошенник представился сотрудником ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы) и сообщил, что приложение необходимо обновить через предоставленный ими аккаунт. У Оборотова приложение не было установлено, и, чтобы его загрузить, артист перешел по ссылке, что ему прислали. Вскоре через приложение банка Юрий Викторович обнаружил, что с его карты списали 58 тыс. руб. Артист обратился в полицию.
Через несколько дней Оборотов опять поверил злоумышленникам: артисту позвонил через Телеграм мужчина, который представился сотрудником ФСБ и предупредил, что неизвестные лица завладели данными заявителя и могут похитить его денежные средства со счета в банке. Юрий Викторович следовал его указаниям: снял в банкомате 600 тыс. руб., а потом передал деньги неизвестной пожилой женщине. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
4 млн руб.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
80-летняя Раиса Рязанова после того, как отдала мошенникам сбережения, обращалась за помощью к врачу - переволновалась, скакнуло давление. Рязановой позвонил с незнакомого номера «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что деньги на ее банковских счетах могут быть использованы для финансирования экстремизма и терроризма. Чтобы доказать, что ничего такого она не делала и никого не спонсировала, надо было обналичить средства и передать «силовикам». Раиса Ивановна сняла со своих банковских счетов 4 млн руб. и передала незнакомцу, назвавшему кодовое слово «Шурочка».
Когда Рязанова поняла, что стала жертвой мошенничества, она пошла в полицию. Оперативно в хостеле Москвы задержали приезжего из Новосибирска, который забирал у артистки деньги. Мужчина сообщил, что поучаствовать в криминальной схеме ему предложил знакомый, ради чего оплатил дорогу из Новосибирска в Москву. Затем прислал указания, по которым надо было забрать деньги у Раисы Ивановны и передать сообщнику. За эту работу гастролер получил 45 тыс. руб. Он был заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ, устанавливаются остальные соучастники преступления.
А в это время
А Надежда - молодец!
Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
42-летняя Надежда Ангарская на днях спасла подружку от мошенников, так как была рядом в момент подозрительного звонка. Подруга получила звонок якобы из службы доставки цветов крупного магазина. «Сотрудник» сообщил, что требуется доставить букет от анонимного поклонника. Он назвал адрес и сказал, что для оформления доставки надо назвать код, который поступит на номер телефона. Цель преступников - получить доступ к личному кабинету на «Госуслугах».
Но Надежда сразу поняла, что к чему, и решила поговорить с мошенником по душам. «Мальчик был чересчур наглый и самоуверенный, - рассказывает Ангарская. - Я забрала у подруги телефон. После пары моих вопросов он понял, что ничего не получится. Дело в том, что адрес проживания подруги не совпадает с адресом прописки. В итоге он обозвал меня кобылой и бросил трубку».
Важно
- Закон запрещает сотрудникам госорганов, банков, операторов связи общаться с гражданами через иностранные мессенджеры.
- С недавних пор можно установить себе самозапрет на потребительские кредиты и микрозаймы. Помогите это сделать пожилым родственникам и одиноким соседям через «Госуслуги» или в МФЦ.
- Установите пожилым людям в мессенджерах запрет на звонки с неизвестных номеров. И сами не отвечайте на вызовы с незнакомых номеров.
- Помните, что искусственный интеллект помогает мошенникам копировать голос и изображение любого человека.