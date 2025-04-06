Почему на самом деле Паулина Андреева ушла от Федора Бондарчука, но хотела бы с ним работать

Как все начиналось…

57-летний режиссер и продюсер Федор Бондарчук и 36-летняя актриса и сценарист Паулина Андреева сообщили о расставании после 9 лет совместной жизни (шесть из них они провели в браке). Вернее, сообщила Паулина в соцсети (у Бондарчука нет своих аккаунтов).

Они объявили о своих отношениях в 2016-м накануне фестиваля «Кинотавр». На красную дорожку планировали выйти вместе, вот и пришлось сделать заявление - причем Федор сначала сообщил о разводе с предыдущей женой Светланой, брак с которой на тот момент уже пару лет как фактически не существовал.

«Появление Паулины повлияло в целом на мою жизнь. Я впервые стал жить для себя», - заявил Бондарчук. Впервые он увидел Андрееву в спектакле «№ 13D» на сцене МХТ. «Паулина на сцене сочетала в себе красоту, комедийность и космическую скорость. У нее редкая театральная фактура. А дальше был кинорынок в Сочи, где Саша Цекало представлял свой проект «Саранча». Это такой психологический триллер со множеством откровенных сцен, в котором главные роли играли Петр Федоров и Паулина Андреева... И эта смелая роль тоже выделила для меня Паулину. А потом Москва зашумела по поводу сериала «Метод». Я его, кажется, самым последним посмотрел. А потом мы познакомились», - рассказывал о зарождении чувств Бондарчук.

Они стали жить вместе, в 2019 году Федор и Паулина отгуляли пышную свадьбу на малой родине невесты в Санкт-Петербурге. В 2021 году в семье родился сын Иван.

...и закончилось

Слухи о расставании пары ходили год. Бондарчук приходил на светские премьеры и без жены, и без обручального кольца. В телеграм-каналах сплетничали о причинах расставания. В итоге остановились на банальной версии бытовых разногласий на почве несовпадения характеров, а инициатором обозначили Паулину. Что случилось на самом деле, неизвестно. Бондарчуку успели приписать романы с молоденькими актрисами, в том числе с экс-подругой Павла Табакова, родившей ему ребенка, - актрисой Софьей Синицыной. Впрочем, подтверждений слухов не нашлось.

В посте о расставании Андреева отметила аккаунт компании Бондарчука, которая занимается производством кино и сериалов. Это неслучайно: в тексте актриса недвусмысленно выражает надежду, что в кино их пути-дорожки не раз пересекутся. «Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена. Мы надеемся, что нас ждут совместная работа и дружба. И, конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына. Все меняется. Изменилась и наша история».

Вне всяких сомнений, Федор Бондарчук будет обеспечивать и сына, и его мать. Ведь именно так он поступил со Светланой Бондарчук - с каждого нового проекта он перечисляет ей некий процент, своего рода «алименты на благородство».