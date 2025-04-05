Самые безумные рекламные ролики с участием российских знаменитостей

Кто из нас не смеялся в кулачок над советским плакатом «Резинотреста» со строчкой от великого Владимира Маяковского: «Лучших сосок не было и нет! Готов сосать до старых лет!» Но никто не мог подумать, что маркетологам компании «Чупа-чупс» придет в голову идея переосмыслить классику в 2003 году и выпустить ролик с тогда еще серебряным призером Олимпиады Евгением Плющенко? Зачин «Что сосут чемпионы?» интриговал. Антинаучная подача с обоснованием полезности леденца на палочке из-за глюкозы, которая поступает в мозг и делает обычного фигуриста чемпионом, пугала. Но у Жени не было выбора - нужен был спонсор. Выпустили несколько роликов. Один про чемпионов. В другом Евгений наслаждался конфетой в компании с теннисистом Михаилом Южным. В третьем пел песенку: «Чупа-чупс - ты всегда со мной, чупа-чупс всегда беру с собой, чупа-чупс ты для себя открой, чупа-чупс - он вкусный такой».

Дмитрий Соколов без пельменей