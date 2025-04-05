Самые безумные рекламные ролики с участием российских знаменитостей

Это искусство! Достаточно посмотреть лучшие работы фестиваля «Каннские львы», чтобы убедиться в этой несложной мудрости. Но некоторым отечественным рекламщикам все эти львы нипочем - иногда уровень креатива зашкаливает настолько, что хочется скорее помыть глаза с мылом, чтобы забыть это навсегда. В подборке «Телепрограммы» - несколько примеров того, как российских звезд затащили в прилипчивый рекламный блуд.
Сергей Жуков в теле суриката
Фото: кадр из видео
Основателя и лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова нельзя назвать нуждающимся человеком. Он до сих пор собирает аншлаги, снимает кино, владеет разными видами бизнеса и на корпоративах выступает, по версии продюсера Сергея Лаврова, за более чем 20 млн рублей! Но и он не избежал соблазна сверкнуть в рекламе. Весьма странный ролик 2017 года касался рекламы сервиса по продаже подержанных автомобилей, с которым музыкант подписал полугодовой контракт, - в нем Сергей неожиданным образом представал в разных образах - толстого байкера, пожилой доярки, яркой блондинки, новорожденного (?!) и даже суриката. Сделано это было максимально кондово - небритое лицо артиста просто «пересаживали» на тело женщин, мужчин и животных, пока он повторял: «Машину продай!» Зачем? Сложно понять. То ли юмор, то ли таким образом авторы хотели показать доступность сервиса для всех категорий граждан.
Ксения Собчак и половые отношения
Фото: кадр из видео
Слово «стыд» рядом с Ксенией витает на протяжении всей карьеры. Рекламировать БАДы для усиления потенции миллионерше было не зазорно. Сюжет такой: вместе с тогда еще супругом Максимом Виторганом телеведущая приходит в салон выбирать машину. Сначала в авто садится он и максимально опускает кресло, вытягивая ноги. Затем на заднее сиденье залезает она - и начинает скакать, придерживаясь руками за стекло. Ну, вы поняли. В финале купленная машина ритмично трясется на подземной парковке с запотевшими стеклами. Жаль, что имитация страсти не помогла сохранить семейное счастье - вскоре брак Виторгана и Собчак распался.
Евгений Плющенко и чупа-чупс
Фото: кадр из видео
Кто из нас не смеялся в кулачок над советским плакатом «Резинотреста» со строчкой от великого Владимира Маяковского: «Лучших сосок не было и нет! Готов сосать до старых лет!» Но никто не мог подумать, что маркетологам компании «Чупа-чупс» придет в голову идея переосмыслить классику в 2003 году и выпустить ролик с тогда еще серебряным призером Олимпиады Евгением Плющенко? Зачин «Что сосут чемпионы?» интриговал. Антинаучная подача с обоснованием полезности леденца на палочке из-за глюкозы, которая поступает в мозг и делает обычного фигуриста чемпионом, пугала. Но у Жени не было выбора - нужен был спонсор. Выпустили несколько роликов. Один про чемпионов. В другом Евгений наслаждался конфетой в компании с теннисистом Михаилом Южным. В третьем пел песенку: «Чупа-чупс - ты всегда со мной, чупа-чупс всегда беру с собой, чупа-чупс ты для себя открой, чупа-чупс - он вкусный такой».
Дмитрий Соколов без пельменей
Фото: кадр из видео
А что, так можно было? Один из фронтменов «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов в 2012 году заговорил с продуктами из популярного магазина. В целой серии роликов комик ходил по экономмаркету, где радовался встрече с гречей, просил не придуриваться курицу, рифмовал «масло» и «прекрасно», хвалил огурцы и брал чай для встречи с соседкой. Словом, покорно принял все муки от сценаристов и режиссера рекламы: «О, колбаса! Моя ж ты краса!» До пельменей, к счастью, в магазине так и не дошел. Кстати, это был второй цикл суперкреатива. В первом Дмитрий, явно рыдая невидимыми слезами по временам КВН, выступал в роли «эксперта секретной лаборатории», где с помощью других «веселых рифм» живописно рассказывал о низких ценах.
Тимати и кашель
Фото: кадр из видео
Очень модный, стильный, богатый, влиятельный, спортивный, продвинутый рэпер и бизнесмен Тимати, будучи еще совладельцем лейбла Black Star, все в том же злосчастном 2017 году (может, это было массовое помутнение?) выпустил трек, посвященный спрею для горла. Потом была и студийная версия хита - с двумя куплетами!
- Почему я согласился? - виртуозно оправдывался музыкант. - Вы слышали, чтобы кто-то когда-нибудь записывал рэп про капли для носа или таблетки от диареи? Я тоже нет. Согласившись написать эту песню, я понимал, что будет жарко и незамеченным это не останется. Там классная мелодия и классный трек. Смешно, что в комментариях на YouTube его называют лучшей моей работой за всю карьеру. Не буду спорить с этим.
«Основной инстинкт» Сергея Шнурова
Фото: кадр из видео
В 2012 году вышел еще один шедевр. Долларовый миллионер Сергей Шнуров рекламировал средство для повышения либидо. Лидер «Ленинграда» облачился в килт и сел на стуле перед двумя девушками на интервью, больше напоминающее допрос в закрытой комнате. «Почему девушки выбирают таких брутальных самцов?» - спросили они, облизываясь, как после воблы. «Пробуждает инстинкты!» - отвечал Шнуров и говорил название лекарства. После этого музыкант перекидывал ногу на ногу в стиле Шэрон Стоун из «Основного инстинкта». Девушки в это время, конечно, упоенно смотрели туда, куда надо.