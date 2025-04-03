Марина Кравец: «Многие видят в младшей дочке Аркадия»

На днях в Москве прошла премьера фильма «Батя-2. Дед». Одними из ее гостей стали юмористка Марина Кравец и ее супруг — продюсер Аркадий Водахов.
Год назад в семье случилось пополнение. В марте 2024 года Марина родила дочь Валерию. Также пара воспитывает дочь Нику, появившуюся на свет 4 апреля 2020 года. Так что скоро Вероника отметит свой первый юбилей.
На красной дорожке Марина Кравец рассказала о ревности старшей дочери, о том, кто помогает ей воспитывать девочек, и как родителям не скатиться в гиперопеку.
Марина Кравец и Аркадий Водахов. Фото: Global Look Press
«Когда я родила Нику, у меня было гораздо больше бессонных ночей»
— Марина, год назад вы во второй раз стали мамой. И как успехи? На кого похожа Валерия?
— Мне кажется, что на меня. Хотя многие говорят, что видят в младшей дочке Аркадия. Она уже вступает в коммуникацию.
Прямо видно, что хочет говорить, но пока не очень получается. У Леры каждый день какие-то новые успехи. И мы этому очень радуемся.
Чуть-чуть была определенная ревность в начале, но это нормально, когда в семье вдруг появляется новый человек, о котором старший ребенок вроде как и не просил.
Но мы стараемся отслеживать эти моменты. И проводим со старшей очень много времени.
Когда я родила Нику, у меня было гораздо больше бессонных ночей. Но сейчас, конечно, у нас есть наши замечательные помощницы — феи, нянечки, которые очень сильно помогают.
Марина Кравец. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
«Хочется быть адекватным родителем»
— Во времена вашего и нашего детства детям давалось больше свободы, они больше времени проводили на улице. А сейчас современные родители пылинки сдувают с чад. А вы к какому лагерю относитесь?
— Хочется быть адекватным родителем, который обеспечивает ребенку безопасность, но при этом не перегибает с гиперопекой. Нужна какая-то золотая середина.
— Как вы думаете, когда детей чаще бросали — раньше, в советское время или сейчас?
— Это очень грустный серьезный вопрос. Я не очень слежу за статистикой, а просто хочу, чтобы все дети были здоровы и счастливы.