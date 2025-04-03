Марина Кравец: «Многие видят в младшей дочке Аркадия»

«Когда я родила Нику, у меня было гораздо больше бессонных ночей»

— Марина, год назад вы во второй раз стали мамой. И как успехи? На кого похожа Валерия?

— Мне кажется, что на меня. Хотя многие говорят, что видят в младшей дочке Аркадия. Она уже вступает в коммуникацию.

Прямо видно, что хочет говорить, но пока не очень получается. У Леры каждый день какие-то новые успехи. И мы этому очень радуемся.

Чуть-чуть была определенная ревность в начале, но это нормально, когда в семье вдруг появляется новый человек, о котором старший ребенок вроде как и не просил.

Но мы стараемся отслеживать эти моменты. И проводим со старшей очень много времени.

Когда я родила Нику, у меня было гораздо больше бессонных ночей. Но сейчас, конечно, у нас есть наши замечательные помощницы — феи, нянечки, которые очень сильно помогают.