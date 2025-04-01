Ольге Дроздовой — 60: как актриса ждала счастье материнства 15 лет и стала опорой своему мужу

1 апреля свое 60-летие отмечает известная актриса Ольга Дроздова. Больше половины ее жизни прошло в паре с коллегой по цеху Дмитрием Певцовым. Они вместе воспитывают сына Елисея.
Ольга помогла мужу справиться со страшной трагедией, случившейся в его жизни. А Дмитрий однажды признался, что просто не мыслит своей жизни без супруги.
Как Ольга Дроздова познакомилась с Дмитрием Певцовым
Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов познакомились в 1991 году на съемках фильма «Прогулка по эшафоту». У них возникло взаимное влечение, о котором режиссер фильма Исаак Фридберг говорил как о «сверкнувшей молнии». Но сама Ольга признавалась, что Фридберг — фантазер, писатель, сценарист. А она сама ничего особенного не заметила.
Ведь на тот момент у Певцова была гражданская жена Лариса, а Дроздова планировала выйти замуж за режиссера из Швейцарии. После съемок Ольга пересмотрела свои планы и поняла, что скучает по Дмитрию. Певцов пригласил ее на свой спектакль, и их отношения переросли в роман.
Несмотря на предыдущий неудачный брак, Дроздова не спешила связывать себя новыми узами, предпочитая довольствоваться конфетно-букетными отношениями. Однако через три года Певцов сумел завоевать ее сердце, и в 1994 году они поженились.
Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов. Фото: кадр из фильма «Прогулка по эшафоту»
Супруги продолжили и вместе играть в кино. Так, в 2000 году на экраны вышел сериал «Бандитский Петербург – 2», где Ольга и Дмитрий сыграли главные роли. Проект побил все зрительские рейтинги, а песня «Город, которого нет» стала любимой у многих россиян. Однако вернемся к семейным взаимоотношениям.
Долгий путь к счастью материнства
У Дмитрия был старший сын Даниил. Несмотря на все обстоятельства, расставание родителей из-за увлечения отцом Дроздовой Ольга и Даниил нашли общий язык. Однако случилось это, когда Даниил вернулся из Канады, куда уезжал вместе с мамой. Там Лариса вышла замуж за уроженца Северной Америки, и некоторое время он воспитывал мальчика, как своего сына. Но в возрасте 12 лет Даниил познакомился со своим настоящим отцом.
Однако Ольга и Дмитрий мечтали о совместном ребенке. К сожалению, на протяжении 15 лет у Дроздовой не получалось забеременеть.
И тогда Ольга нашла утешение в вере. Она убеждала Дмитрия принять православие и обвенчаться. Артист согласился, и в результате обвенчанные супруги наконец-то смогли зачать ребенка. Сын Елисей родился, когда Ольге было 42 года.
Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов. Фото: кадр из сериала «Бандитский Петербург»
Трагедия Дмитрия Певцова
Через пять лет после радости рождения сына на семью обрушилось горе: Даниил Певцов трагически погиб — потерял равновесие, когда вышел на балкон четвертого этажа. Эта трагедия еще больше сплотила супругов. Ольга стала настоящей опорой для любимого человека.
«Если бы не она, меня могло бы и не быть сейчас. Она мой вдохновитель, спаситель и главный человек в моей жизни. Самый большой страх в моей жизни — это когда во сне я потерял свою жену, страшнее сна у меня не было», — объясняет Певцов.
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова с Галиной Волчек и сыном Елисеем в 2017 году. Фото: Global Look Press
Чем занимается Елисей
В 2021 году Ольга Дроздова приняла решение уйти из театра, чтобы уделять больше времени их сыну. Дмитрий Певцов души не чает в своей супруге и считает ее главой семьи.
Пара преподает актерское мастерство в Институте современного искусства и посвящает этому значительную часть времени. В 2024 году студенты мастерской ИСИ под руководством Дроздовой и Певцова представили дипломный спектакль «Открытый урок».
Что же касается Елисея, то в феврале 2024 года он еще не определился с профессией, но актерство не входит в его планы. Мол, к родительскому ремеслу не лежит душа. Как рассказал Елисей Певцов, для него важно быть хорошим человеком, хоть это и нелегко.
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