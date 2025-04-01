Ольге Дроздовой — 60: как актриса ждала счастье материнства 15 лет и стала опорой своему мужу

1 апреля свое 60-летие отмечает известная актриса Ольга Дроздова. Больше половины ее жизни прошло в паре с коллегой по цеху Дмитрием Певцовым. Они вместе воспитывают сына Елисея.

Ольга помогла мужу справиться со страшной трагедией, случившейся в его жизни. А Дмитрий однажды признался, что просто не мыслит своей жизни без супруги.

Как Ольга Дроздова познакомилась с Дмитрием Певцовым

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов познакомились в 1991 году на съемках фильма «Прогулка по эшафоту». У них возникло взаимное влечение, о котором режиссер фильма Исаак Фридберг говорил как о «сверкнувшей молнии». Но сама Ольга признавалась, что Фридберг — фантазер, писатель, сценарист. А она сама ничего особенного не заметила.

Ведь на тот момент у Певцова была гражданская жена Лариса, а Дроздова планировала выйти замуж за режиссера из Швейцарии. После съемок Ольга пересмотрела свои планы и поняла, что скучает по Дмитрию. Певцов пригласил ее на свой спектакль, и их отношения переросли в роман.

Несмотря на предыдущий неудачный брак, Дроздова не спешила связывать себя новыми узами, предпочитая довольствоваться конфетно-букетными отношениями. Однако через три года Певцов сумел завоевать ее сердце, и в 1994 году они поженились.