Высоцкая в мужском костюме, Снигирь — в «хайтечном» платье, жена Борисова в образе Клавдии Шульженко: звездные женщины на премии «Ника»

Самым ярким событием ушедшей недели, безусловно, можно назвать вручение кинопремии «Ника». Лучшим игровым фильмом стала экранизация романа «Мастер и Маргарита». А лучшими актерами — Евгений Цыганов и его жена Юлия Снигирь, исполнившие в этой картине главные роли.

Правда, награду в номинации «Лучшая мужская роль» Цыганов разделил с Юрой Борисовым, сыгравшим в ленте «Кончится лето».

Впрочем, многие артисты пришли на премию не столько за наградами, сколько за возможностью продемонстрировать себя во всей красе. Правда, некоторые из них «вызвали вой на болотах», то есть бурные дискуссии в телеграм-каналах.

Елена Лядова в «двухъярусном» платье

Для выхода в свет Елена Лядова выбрала «двухъярусное» приталенное мини-платье с меланжевым блеском. Ее сопровождал Владимир Вдовиченков в классическом черном костюме, как и положено мужчине на подобном мероприятии.