Высоцкая в мужском костюме, Снигирь — в «хайтечном» платье, жена Борисова в образе Клавдии Шульженко: звездные женщины на премии «Ника»

Самым ярким событием ушедшей недели, безусловно, можно назвать вручение кинопремии «Ника». Лучшим игровым фильмом стала экранизация романа «Мастер и Маргарита». А лучшими актерами — Евгений Цыганов и его жена Юлия Снигирь, исполнившие в этой картине главные роли.
Правда, награду в номинации «Лучшая мужская роль» Цыганов разделил с Юрой Борисовым, сыгравшим в ленте «Кончится лето».
Впрочем, многие артисты пришли на премию не столько за наградами, сколько за возможностью продемонстрировать себя во всей красе. Правда, некоторые из них «вызвали вой на болотах», то есть бурные дискуссии в телеграм-каналах.
Елена Лядова в «двухъярусном» платье
Для выхода в свет Елена Лядова выбрала «двухъярусное» приталенное мини-платье с меланжевым блеском. Ее сопровождал Владимир Вдовиченков в классическом черном костюме, как и положено мужчине на подобном мероприятии.
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков. Фото: пресс-служба премии «Ника»
Появившаяся на красной дорожке Равшана Куркова сочетала юбку из полупрозрачной мягкой текстуры с белым жакетом в а-ля русском стиле с баской и объемным квадратным вырезом.
Равшана Куркова. Фото: пресс-служба премии «Ника»
15-летняя Анна Пересильд надела черное платье в пол с полупрозрачной вставкой в области живота. Многие критикуют звезду фильма «Слово пацана» за фривольные наряды не по возрасту. Но ее мама Юлия Пересильд призналась, что и сама учится у дочери чувству стиля.
Анна Пересильд. Фото: пресс-служба кинопремии «Ника»
Юлия Снигирь будет к лицу даже «пакет с мусором»
По поводу экстравагантного платья Юлии Снигирь не высказался только ленивый. Телеграм-каналы наперебой писали, что артистка «натянула на себя пакет из-под мусора». Но говорить могут что угодно, главное — чтобы ее мужу нравилось. Евгений Цыганов, сопровождающий жену, надел классический костюм с белой рубашкой и галстуком. Не идет против «протокола»!
Кстати, при виде Снигирь невольно вспоминаешь Мэрилин Монро. Она была безумно хороша даже в мешке из-под картошки, который специально для нее превратили в мини-платье. Так и здесь!
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Фото: пресс-служба премии «Ника»
А если без шуток, то Юлия действительно выбрала смелый авангардный наряд. Ее ассиметричное на одно плечо платье сделано из довольно объемной, можно сказать хайтечной ткани. Этот выход актрисы, безусловно, запомнится надолго.
Кстати, кто разочарованно вздыхает, что Юлия стала блондинкой, не переживайте. Это все временно, специально для роли. Юлия Снигирь пообещала вернуться к привычному образу жгучей роковой брюнетки, как только кончатся съемки.
Жена Юры Борисова в образе Клавдии Шульженко
Сочетание жемчужной нитки и черного бархатного платья немного добавило Анне Шевчук, 34-летней жене Юры Борисова, возраста. В этом образе она больше напоминала Клавдию Шульженко. А вот сам Юра в классическом черном костюме с бабочкой вряд ли так считает. Глядя на любимую женщину, он широко улыбался.
Юра Борисов и Анна Шевчук. Фото: пресс-служба кинопремии «Ника»
Юлия Высоцкая в мужском костюме
Юлия Высоцкая, похоже, забыла, что сейчас в моде сочетание инь и ян, то есть мужского и женского. И оставила в своем образе только одну составляющую. Все вещи на ней — и пиджак, и брюки, и галстук — из мужского гардероба.
И даже длинные волосы не придали артистке эффект женственности, потому что их носят и мужчины. Возможно, ей стоило собрать волосы и надеть крупное украшение, что внесло бы в ее образ женскую гармонию.
Андрон Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: пресс-служба премии «Ника»
Но, возможно, Юлия и сама хотела выглядеть «юношей бледным со взором горящим». Если так, то она добилась своего. Но Андрон Кончаловский любит жену в любом образе.
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