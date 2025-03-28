Судьба экстрасенса Юлии Корнеевой: видела катаклизмы, потеряла ребенка, стала мемом

Не стало участницы «Битвы экстрасенсов» Юлии Корнеевой. 47-летняя женщина была обнаружена мертвой в своем кресле. Ее бездыханное тело нашел гражданский муж.
Коллега Юлии по цеху, экстрасенс Никита Турчин, утверждает, что у Корнеевой не возникало никаких проблем с алкоголем и со здоровьем у нее тоже все было в порядке. Никита предполагает, что причиной смерти женщины, как это ни парадоксально звучит, могло стать проклятие дома.
«У Юлии Корнеевой были очень плохие отношения с соседями»
«Также я знаю, что у нее были очень плохие отношения с соседями. И, как ни странно, с недавних пор в этом подъезде начали умирать люди. Умерло уже 5 или 6 человек.
Что это? Роковое совпадение, проклятие дома или отравление газом или водой — выяснять будут специалисты», — подчеркнул Никита.
Однако это пока только предположения, а настоящую причину смерти Юлии Корнеевой определят судмедэксперты. Можно ли было предотвратить трагедию? Этим вопросом задаются те, кто хорошо знал Юлию. А что же известно о ней простым зрителям шоу «Битва экстрасенсов»?
Как способности экстрасенса проявились в детстве
Юлия Корнеева, будущая целительница и экстрасенс, появилась на свет в Москве в 1978 году. Ее мать заметила необычные способности дочери еще в детстве, когда Юля, будучи совсем маленькой, ощутила внезапную тревогу после поездки отца в командировку.
Девочка попросила маму узнать, как себя чувствует папа, и вскоре стало известно, что в городе, куда он отправился, произошло серьезное землетрясение. Впоследствии Юлия начала видеть катаклизмы и страдания людей. Так она поняла, что обладает экстрасенсорными способностями.
Юлия активно развивалась в своем ремесле, запуская авторские проекты, участвуя в форумах и фестивалях, а также организуя благотворительные концерты и эзотерические конкурсы. В 2019 году она была удостоена титула «Лучший маг» на Alusso Event Awards.
Юлия Корнеева на шоу «Битва экстрасенсов». Фото: телеканал ТНТ
Юлия Корнеева на «Битве экстрасенсов»
Вскоре Юлия Корнеева решилась участвовать в 10-м сезоне телепроекта «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ, чтобы испытать себя и проверить свои способности, сможет ли она соперничать с сильнейшими экстрасенсами. Кастинг был непростым, но Юлия справилась и пробилась в число лучших участников.
Проведение расследований тяжелых дел, связанных с гибелью людей и семейными трагедиями, оказались Юлии Корнеевой вполне по плечу. В своей практике она использовала различные инструменты, включая карты Таро и молитвы.
На съемках «Битвы экстрасенсов» Юлия часто восклицала: «Господи, помилуй! Помогите, высшие силы!» — эти фразы стали популярными мемами, и даже использовались диджеями в их сетах.
В итоге на шоу женщине удалось занять пятое место, и, получив хороший опыт, она покинула проект.
Юлия Корнеева. Фото: соцсети Юлии Корнеевой
Юлия Корнеева. Личная жизнь
Что касается личной жизни Юлии Корнеевой, то о ней известно немного. Например, то, что экстрасенс была замужем за мужчиной по имени Алексей, забеременела от него, но, к сожалению, потеряла ребенка.
После такой тяжелой потери Юлия долго лечилась от депрессии, часто попадала в больницы. Но все-таки находила в себе силы жить дальше.
Последние годы она жила с мужчиной в гражданском браке.
Юлия считала саморазвитие важнейшим аспектом жизни, ум и креативность — главными качествами в людях, а источниками вдохновения для себя называла любовь, искусство, кино и музыку. Летом 2019 года она рассказала поклонникам, что работает над книгой.
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