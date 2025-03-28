Судьба экстрасенса Юлии Корнеевой: видела катаклизмы, потеряла ребенка, стала мемом

Не стало участницы «Битвы экстрасенсов» Юлии Корнеевой. 47-летняя женщина была обнаружена мертвой в своем кресле. Ее бездыханное тело нашел гражданский муж.

Коллега Юлии по цеху, экстрасенс Никита Турчин, утверждает, что у Корнеевой не возникало никаких проблем с алкоголем и со здоровьем у нее тоже все было в порядке. Никита предполагает, что причиной смерти женщины, как это ни парадоксально звучит, могло стать проклятие дома.

«У Юлии Корнеевой были очень плохие отношения с соседями»

«Также я знаю, что у нее были очень плохие отношения с соседями. И, как ни странно, с недавних пор в этом подъезде начали умирать люди. Умерло уже 5 или 6 человек. Что это? Роковое совпадение, проклятие дома или отравление газом или водой — выяснять будут специалисты», — подчеркнул Никита.

Однако это пока только предположения, а настоящую причину смерти Юлии Корнеевой определят судмедэксперты. Можно ли было предотвратить трагедию? Этим вопросом задаются те, кто хорошо знал Юлию. А что же известно о ней простым зрителям шоу «Битва экстрасенсов»?

Как способности экстрасенса проявились в детстве

Юлия Корнеева, будущая целительница и экстрасенс, появилась на свет в Москве в 1978 году. Ее мать заметила необычные способности дочери еще в детстве, когда Юля, будучи совсем маленькой, ощутила внезапную тревогу после поездки отца в командировку.

Девочка попросила маму узнать, как себя чувствует папа, и вскоре стало известно, что в городе, куда он отправился, произошло серьезное землетрясение. Впоследствии Юлия начала видеть катаклизмы и страдания людей. Так она поняла, что обладает экстрасенсорными способностями.

Юлия активно развивалась в своем ремесле, запуская авторские проекты, участвуя в форумах и фестивалях, а также организуя благотворительные концерты и эзотерические конкурсы. В 2019 году она была удостоена титула «Лучший маг» на Alusso Event Awards.