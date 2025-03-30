Анастасия Волочкова, Татьяна Буланова и другие звезды, которые потеряли подруг из-за мужчин

Звезда MTV Ирина Юдина (Аврора) закрутила роман с телережиссером Алексеем Трейманом довольно стремительно. Он был мужем хорошей подруги ведущей, переехал к жене из Петербурга, после чего вдруг стал часто видеться с Авророй на съемках.

- Мы с ним стали часто пересекаться по работе, - вспоминала ведущая. - Высокий, приятный парень, который шьет кожаные штаны (такое у него было милое хобби!) - вот, наверное, самое первое впечатление о Треймане. Со временем он тоже стал одним из моих хороших приятелей. Я поверяла ему свои сердечные тайны, спрашивала совета…

Вместе они съездили в рабочую командировку в ЮАР. После чего брак Треймана дал трещину. Уйдя от своего парня, Аврора увела мужа у той самой подруги. Чему не особо огорчается.

- Больше нас нашему союзу удивились, наверно, только друзья, - искренне недоумевала телеведущая. - Они просто не могли в это поверить! Один наш товарищ, когда Алексей сообщил ему новость по телефону, от неожиданности въехал в автобус! Но со временем все, конечно, привыкли. Даже со своей подругой, бывшей женой Алексея, я продолжала общаться. Но потом я очень быстро забеременела. И эти отношения сошли на нет. О чем я жалею.

Анастасия Волочкова