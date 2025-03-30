Анастасия Волочкова, Татьяна Буланова и другие звезды, которые потеряли подруг из-за мужчин

В год Змеи самое время вспомнить бессмертную классику - лучшая подруга увела у меня мужа. От таких происшествий страдают не только простые смертные гости шоу «Пусть говорят» и «Мужское/Женское», но и представители шоу-бизнеса. Там у них тоже есть завидные женихи и незавидные подруги. В подборке «Телепрограммы» лишь несколько ярких и показательных примеров.
Аврора
Фото: Мила Стриж
Звезда MTV Ирина Юдина (Аврора) закрутила роман с телережиссером Алексеем Трейманом довольно стремительно. Он был мужем хорошей подруги ведущей, переехал к жене из Петербурга, после чего вдруг стал часто видеться с Авророй на съемках.
- Мы с ним стали часто пересекаться по работе, - вспоминала ведущая. - Высокий, приятный парень, который шьет кожаные штаны (такое у него было милое хобби!) - вот, наверное, самое первое впечатление о Треймане. Со временем он тоже стал одним из моих хороших приятелей. Я поверяла ему свои сердечные тайны, спрашивала совета…
Вместе они съездили в рабочую командировку в ЮАР. После чего брак Треймана дал трещину. Уйдя от своего парня, Аврора увела мужа у той самой подруги. Чему не особо огорчается.
- Больше нас нашему союзу удивились, наверно, только друзья, - искренне недоумевала телеведущая. - Они просто не могли в это поверить! Один наш товарищ, когда Алексей сообщил ему новость по телефону, от неожиданности въехал в автобус! Но со временем все, конечно, привыкли. Даже со своей подругой, бывшей женой Алексея, я продолжала общаться. Но потом я очень быстро забеременела. И эти отношения сошли на нет. О чем я жалею.
Анастасия Волочкова
Фото: личная страница Анастасии Волочковой в социальной сети
Сложно сказать, можно ли дружить с Ксенией Собчак, но балерина Анастасия Волочкова уверяет, что так и было. Неожиданно телеведущая узнала, что балерина буквально из-под носа увела у нее завидную партию - миллиардера Вячеслава Лейбмана. Обиднее всего, что солидный куш сорвался именно после того, как Ксения сама познакомила Анастасию с женихом. До сих пор Собчак не может простить Волочковой того предательства, но у Насти другая версия произошедшего.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
- Если кто-то думает, что причина нашего конфликта - бывший возлюбленный Ксении Вячеслав Лейбман, то это не так, - утверждает балерина. - Он ни с кем ей не изменял. Это она ему изменила. Причем не просто изменила, а стала жить с другим человеком, который потом подсадил ее на вредные привычки. Просто Ксении было выгодно сказать, что, типа, Волочкова увела у нее любимого человека.
Нонна Гришаева
Нынешний муж Нонны Гришаевой Александр Нестеров моложе нее на 12 лет, но это не мешает их счастью. Фото: Владимир Веленгурин/КП
Звезда «Большой разницы», а теперь худрук МОГТЮЗ Нонна Гришаева тоже пала жертвой «лучшей подруги». Актриса дважды была замужем, а между этими браками состояла в гражданских отношениях с влиятельным мужчиной. Тот был нацелен на создание семьи, очаровал Гришаеву, одаривал подарками и выказывал все признаки порядочного мужчины. Пока Нонна не застала его с подругой по имени Маша. Земля ушла из-под ног, как пишут в аннотации к сериалам канала «Россия 1».
- Мне казалось, будто мир сошел с ума, - призналась ошарашенная артистка. - В один миг я потеряла веру и в любовь, и в дружбу. Мой организм отказывался от еды, и я лежала в больнице под капельницей. Полгода отходила от всего этого, но простила и его, и ее.
Артистка долго не могла подпустить к себе мужчин, а потом сблизилась с актером Александром Нестеровым и построила с ним семью.
Татьяна Буланова
Фото: Global Look Press
Громкий роман певицы с одним из лучших петербургских футболистов Вячеславом Радимовым обсуждала вся страна. Вместе они прожили 10 лет, в 2007 году у пары родился сын Никита, а потом брак разрушила подруга Татьяны.
«Не знаю, что противнее - предательство близкого, как мне казалось, человека или подруги (как мне казалось), - написала в соцсетях Буланова. - Наверное, предательство близкого больнее и страшнее».
Об измене мужа певица узнала случайно - заглянув в телефон. Татьяна развелась с Радимовым в 2016 году, а сейчас счастлива в третьем браке с бизнесменом Валерием Рудневым, который моложе нее на 19 лет.
Слава
Слава с первым мужем Константином Морозовым и маленькой дочкой Сашей. Фото: личный архив Певицы Славы
Эффектная Анастасия Сланевская (певица Слава) всегда пользовалась успехом у мужчин. С Константином Морозовым будущая звезда познакомилась в 15 лет, когда ему было 25. Влюбилась по уши, «верила в него» и поэтому в 18 лет родила дочь Сашу. Все вроде бы шло хорошо, пока артистка не застукала супруга с поличным.
- Моя лучшая подруга-одноклассница меня подставила. Я помню, как захожу на кухню, а они целуются, - рассказывала Слава. - Я потом долго плакала. Думала, что потеряла сразу двух близких людей.
Отец второй дочери - Анатолий Данилицкий. Фото: Екатерина Гусева/КП
После у певицы были отношения с миллионером Анатолием Данилицким, которому Слава в 2011 году родила дочь Антонину. В 2022-м они расстались.