Чем знаменит актер Макар Хлебников, и почему все о нем говорят

Перспективный парень не распыляется на сомнительные проекты ради хайпа и гонораров, зато работает точечно и точно. Поэтому в 22 года и отхватил «Нику» в номинации «Открытие года». Широкая аудитория узнала про Макара из последних работ - идущей в прокате картины «Кончится лето» 18+, где есть талисман Юра Борисов, и мореходной драмы «Снегирь» 18+, которую снял Борис Хлебников, отец молодого дарования. Собственно, чаще видеть парня на экране не так уж и много возможностей. Он крайне щепетилен и избирателен в выборе, что большая редкость: за 5 лет работы всего шесть проектов. Может, папа научил внимательно выцеливать - Борис Хлебников выпускает не больше одного-двух проектов в год. Может, и некогда, ведь Макар еще учится у коллеги отца Алексея Попогребского на режиссера в Московской школе кино. Хотя мог Макар и вовсе писать о кино, а не сниматься.
Редко, но метко
Папу героя Макара в «Пингвинах моей мамы» сыграл Алексей Агранович. Фото: кадр из фильма
- Произошел переломный момент: с девятого по одиннадцатый класс уверенно шел к одной цели - планировал поступать на киноведческий факультет ВГИКа. Но, когда мне позвонила Наталия Мещанинова и сказала, что утвердила на роль (в сериал «Пингвины моей мамы» 18+ - дебют Хлебникова-младшего в 2021 году. - Ред.), все планы разом изменились, - вспоминает Макар. - Мне было интересно, как Наталья работает, и на первые пробы пошел не с целью показать себя, а познакомиться. Но потом меня позвали на вторую встречу, третью, четвертую. Надо было понять, хочу ли я поступать на актерский факультет или же нет. И под конец съемок в «Пингвинах» точно понял, что хочу попробовать себя в режиссуре, и летом 2021 года подал документы в МШК. А дальше посмотрим, как будет в будущем.
Путь предопределен
Хлебников-младший получил в «Пингвинах моей мамы» главную роль Гоши, который пытается справиться при помощи стендап-комедии с домашними проблемами. Затем была небольшая роль Вани в не очень смешном комедийном сериале «Что делать женщине, если…» 18+, а после - и нашумевший «Снегирь» по мотивам советского романа «Три минуты молчания» Георгия Владимова, где Макар сыграл курсанта мореходки Никиту, попавшего на потрепанный рыболовный траулер в команду прожженных морских волков. За эту роль он и получил в 2024 году «Нику» как открытие года.
- Мне приходилось работать не только актером, но и рабочим на съемочной площадке, в доставке, на разных других небольших подработках, - рассказывает Макар. - Тот опыт очень сильно помог понять, что происходит с Никитой, который просто не до конца понимает эту иерархию: почему нужно уважать взрослых и почему они умнее зумера. В отличие от экранных героев я моментами наглее, менее эмоционален, сильно меньше рефлексирую. Я более спокойный человек, чем они. Хотя, конечно, в каждом из этих персонажей есть определенная часть меня.
Ни одно интервью молодого артиста без упоминания отца не обходится. Оно и понятно - влияние Бориса Хлебникова на характер и карьеру парня глупо отрицать. Кто утвердил Макара в «Снегиря»? А кто отправил Мещаниновой те самые пробы с честной пометкой: «Если не понравится, то сразу скажи об этом и не пробуй дальше»? Да и вообще, творческая среда, в которой вырос мальчик, не могла не предопределить его путь.
Главные персонажи пронзительной ленты «Снегирь» в исполнении Олега Савостюка (справа) и Макара Хлебникова. Фото: кадр из фильма
Будущий режиссер
- Люблю дарить подарки, - признает Макар. - Самые необычные пришлись на мое детство. Когда мне было лет 10 - 11, я написал для мамы (режиссер монтажа Юлия Баталова. - Ред.) целую книгу. История, если я правильно помню, была о студенте МГУ. Я даже сам оформил обложку в стиле «Дня сурка», где в часах нарисовал маму. Это, наверное, был мой самый классный подарок.
После «Снегиря» были «Дети перемен» 18+ - очередной реверанс девяностым, где звезды «Слова пацана» 18+ Слава Копейкин и Лев Зулькарнаев пытались повторить успех криминальной саги Жоры Крыжовникова. Хлебников не потерялся и в этом проекте - сыграл влюбленного в сутенершу художника Юру, единственное светлое пятно в галерее отморозков. А затем вышла премьера семейной драмы «Кончится лето», где Макар с Юрой Борисовым на двоих под руководством пары именитых якутских режиссеров Владимира Мункуева и Максима Арбугаева разыграли роуд-муви-триллер про братьев Тиму и Кешу, бегущих с сорванным кушем от злых сибирских золотодобытчиков.
С Юрой Борисовым (слева) в драме «Кончится лето». Фото: Кадр из фильма
В настоящий момент Хлебников-младший снимается в комедии «Попадос» про друзей, попавших в замес с участием криминальных элементов (британский «Голяк» по-русски), а еще ждет выхода сериала «Маяк» Наили Малаховой и драмы «Буровая» ленинградского классика Андрея Прошкина - там Макар тоже сыграл ключевые роли. Кроме того, готов и второй сезон «Пингвинов».
- Из-за очень плотного графика даже нет времени на хобби, - объясняет актер. - В свободное время просто сижу дома и смотрю кино. У меня огромный список, порядка 300 фильмов. «Похитители велосипедов» Витторио де Сика я готов пересматривать бесконечно. Это кино, которое попало мне в душу с первого просмотра лет в тринадцать. Второй любимый фильм - «Охота» Томаса Винтерберга - тоже сакральная для меня история. Параллельно хочется и книги читать. Хотя я понимаю, что моя домашняя библиотека растет, а вот число прочитанных книг непропорционально купленному количеству.
Про личную жизнь артиста ничего не известно. Соцсети Макар Хлебников не ведет. Зато готовится снимать. У него есть один уже полностью написанный сценарий для короткого метра. И два, которые он бы хотел в будущем снять.