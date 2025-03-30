Чем знаменит актер Макар Хлебников, и почему все о нем говорят

- Произошел переломный момент: с девятого по одиннадцатый класс уверенно шел к одной цели - планировал поступать на киноведческий факультет ВГИКа. Но, когда мне позвонила Наталия Мещанинова и сказала, что утвердила на роль (в сериал «Пингвины моей мамы» 18+ - дебют Хлебникова-младшего в 2021 году. - Ред.), все планы разом изменились, - вспоминает Макар. - Мне было интересно, как Наталья работает, и на первые пробы пошел не с целью показать себя, а познакомиться. Но потом меня позвали на вторую встречу, третью, четвертую. Надо было понять, хочу ли я поступать на актерский факультет или же нет. И под конец съемок в «Пингвинах» точно понял, что хочу попробовать себя в режиссуре, и летом 2021 года подал документы в МШК. А дальше посмотрим, как будет в будущем.

Путь предопределен

Хлебников-младший получил в «Пингвинах моей мамы» главную роль Гоши, который пытается справиться при помощи стендап-комедии с домашними проблемами. Затем была небольшая роль Вани в не очень смешном комедийном сериале «Что делать женщине, если…» 18+, а после - и нашумевший «Снегирь» по мотивам советского романа «Три минуты молчания» Георгия Владимова, где Макар сыграл курсанта мореходки Никиту, попавшего на потрепанный рыболовный траулер в команду прожженных морских волков. За эту роль он и получил в 2024 году «Нику» как открытие года.

- Мне приходилось работать не только актером, но и рабочим на съемочной площадке, в доставке, на разных других небольших подработках, - рассказывает Макар. - Тот опыт очень сильно помог понять, что происходит с Никитой, который просто не до конца понимает эту иерархию: почему нужно уважать взрослых и почему они умнее зумера. В отличие от экранных героев я моментами наглее, менее эмоционален, сильно меньше рефлексирую. Я более спокойный человек, чем они. Хотя, конечно, в каждом из этих персонажей есть определенная часть меня.

Ни одно интервью молодого артиста без упоминания отца не обходится. Оно и понятно - влияние Бориса Хлебникова на характер и карьеру парня глупо отрицать. Кто утвердил Макара в «Снегиря»? А кто отправил Мещаниновой те самые пробы с честной пометкой: «Если не понравится, то сразу скажи об этом и не пробуй дальше»? Да и вообще, творческая среда, в которой вырос мальчик, не могла не предопределить его путь.