От 1000 долларов до пожизненного: сколько платят за победу в популярных телешоу

22 года назад Александр Константинов победил в реалити-шоу «Голод» (ТНТ). И получил приз - ежемесячную выплату по $1 тыс. Пожизненно! И по сей день получает этот гонорар - в марте 2025 года в переводе в рубли получается 84 тыс. руб. Даже теперь, когда Константинов стал популярным сериальным актером и часто мелькает на экранах телевизоров - порой эти деньги очень выручают его семью, как, например, в пандемию. Когда у артистов был временный простой.

Победа в «Голоде» дала Александру Константинову не только финансовое подспорье, но и уверенность в собственных силах - он решил учиться на актера. И теперь Константинов не устает благодарить за тот приз: «Да-да! Я до сих пор получаю деньги. Было время, когда эти деньги были единственными. Первые два года я учился в Щукинском училище на платном и жил в съемной квартире. Эти деньги мне помогали платить за квартиру и учебу. Да и сейчас помогают, когда вдруг нет съемок и подкрадываются «голодные» времена, нашу семью спасает «Голод». Константинов женат на участнице «Голода» Карине Сабирзяновой - супруги воспитывают троих детей.