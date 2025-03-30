От 1000 долларов до пожизненного: сколько платят за победу в популярных телешоу

$1000 - пожизненная выплата
Александр Константинов благодаря шоу обрел и семью: с женой Кариной, близнецами Климом и Оливией и дочерью Теоной. Фото: личная страница Александра Константинова в социальной сети
22 года назад Александр Константинов победил в реалити-шоу «Голод» (ТНТ). И получил приз - ежемесячную выплату по $1 тыс. Пожизненно! И по сей день получает этот гонорар - в марте 2025 года в переводе в рубли получается 84 тыс. руб. Даже теперь, когда Константинов стал популярным сериальным актером и часто мелькает на экранах телевизоров - порой эти деньги очень выручают его семью, как, например, в пандемию. Когда у артистов был временный простой.
Победа в «Голоде» дала Александру Константинову не только финансовое подспорье, но и уверенность в собственных силах - он решил учиться на актера. И теперь Константинов не устает благодарить за тот приз: «Да-да! Я до сих пор получаю деньги. Было время, когда эти деньги были единственными. Первые два года я учился в Щукинском училище на платном и жил в съемной квартире. Эти деньги мне помогали платить за квартиру и учебу. Да и сейчас помогают, когда вдруг нет съемок и подкрадываются «голодные» времена, нашу семью спасает «Голод». Константинов женат на участнице «Голода» Карине Сабирзяновой - супруги воспитывают троих детей.
Фото: канал «Пятница»
Таких щедрых проектов на отечественном ТВ больше не случилось, зато есть щедрые разовые гонорары победителям.
1 млн руб. - за вес и голос
Полина Гагарина привела Богдана Шувалова к победе в «Голосе». Фото: личная страница Богдана Шувалова в социальной сети
На телеэкранах сейчас уже 13-й сезон популярного телешоу «Голос» (Первый канал). В минувшем году за победу в 12-м сезоне «Голоса» 27-летнему Богдану Шувалову вручили отличные призы - возможность выпустить оригинальный сингл плюс 1 млн руб. Шувалов переехал в Москву из Санкт-Петербурга, выпускает песни, а его наставница по «Голосу» Полина Гагарина помогает с карьерой.
Идет второй сезон реалити-шоу о похудении «Большие девочки» («Пятница!»). Уже объявлен кастинг в следующий сезон. В проект приглашаются женщины весом от 100 кг. Под прицелом телекамер и под контролем экспертов участницы худеют, проявляя силу воли. В первом сезоне победила 25-летняя Лилит Хачатрян из Подмосковья.
Лилит Хачатрян заработала миллион, похудев на 40 кг. Фото: канал «Пятница»
Выигрыш 1 млн руб. Лилит отправила на погашение ипотеки. За 4 месяца Лилит сбросила 40 кг: похудела с 120 кг до 80 кг. Выбирая победительницу, учитывают разницу в процентах - вышло 33,33%.
Фото: канал «Пятница»
5 млн руб. - за талант и ум
В апреле начнется новый сезон телешоу «Ну-ка, все вместе. Хором!» («Россия»). За победу в этом вокальном конкурсе вручают сертификат на 5 млн руб. Или музыкальному коллективу, или отдельному вокалисту - в шоу «Ну-ка, все вместе!».
Фото: канал «Россия 1»
В седьмом сезоне телешоу «Удивительные люди» («Россия») победил 17-летний мнемотехник Григорий Цинамдзгвришвили. Парень может запомнить 100 сложных цифр за 153 секунды или лица нескольких десятков одинаково одетых людей и другую информацию. Денежный подарок за победу размером 5 млн руб. человек с удивительными способностями решил потратить в том числе на получение образования.
10 млн руб. - за силу, выносливость, смекалку
В эфире идут «Богатырские игры» (СТС), где соревнуются 50 женщин и 50 мужчин. Приз 10 млн руб. разделят между двумя победителями - богатырем и богатыршей. Соревнуются крепкие в физическом плане представители разных специальностей, есть профессиональные спортсмены и несколько звезд. Соревнования сложные в физическом плане, к примеру, участники таскают коромысла с 200-килограммовыми «ведрами», проходят полосу препятствий, перекатывают 100-килограммовый колобок.
В новом сезоне телешоу «Выжить в Самарканде» (ТНТ), как и в реалити «Выжить в Дубае», победитель получает приз 10 млн руб. В разных сезонах проекта побеждали и звезды, и участники из народа. Соревнуются две команды - знаменитости и обычные участники. Задания бывают разные. Например, пройти 50-метровую дистанцию по канату на 30-метровой высоте между скалами или сыграть непростую партию в шахматы.
Сейчас в эфире второй сезон экстремального реалити-шоу «Выживалити» («Пятница!»). Приз солидный - 10 млн руб. Снимали шоу в Карачаево-Черкесской Республике, там звезды шоу-бизнеса и спорта проходили испытания. Участники демонстрируют физическую силу и психологическую устойчивость, умение уживаться в коллективе.
Фото: канал «Пятница»
Скоро начнутся съемки нового сезона экстремального шоу «Работяги» («Пятница!») с Романом Костомаровым в качестве ведущего. В этом проекте физические силы в борьбе за 10 млн руб. пробуют обычные телезрители. В первом сезоне выиграл сантехник, у которого есть своя фирма по профилю.
28-летний Артем Пожидаев из Волгодонска стал победителем шоу, которое ведет Роман Костомаров. Фото: канал «Пятница»