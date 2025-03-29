Звезда турецких сериалов Джан Яман: «Я бы очень хотел научиться читать по-русски»

Турецкий актер, 35-летний Джан Яман, два дня гостил в российской столице. Поклонницы следовали по пятам за звездой сериалов «Ранняя пташка» 16+, «Полнолуние» 16+, «Мистер ошибка» 16+. Мы тоже встретились с Джаном Яманом и узнали его впечатления от визита.

О еде и поклонницах

Джан Яман улетел из Москвы не только с новыми впечатлениями, но и с парой набранных килограммов. Но ему и это понравилось! На съемках передачи Малахова «Привет, Андрей!» артист впервые в жизни попробовал блинчик, фаршированный красной икрой, - угостила одна из участниц. Пришлось по вкусу! Все угощения Джану показались невероятно вкусными, и черная икра тоже. Он оценил так, что перевод не нужен: «Фантастик! Отличная была еда, надеюсь, что все будут питаться так, как нас кормили, - это было очень вкусно. И полезно! Когда мы снимали «Эль Турко», я весил 102 кг, а сейчас я вешу 94 кг. Если бы я так ел на съемках, то это помогло мне набрать массу, когда мы снимали сериал».

В Россию Джан Яман приехал представить исторический блокбастер «Эль Турко» (18+, Иви), где сыграл главную роль. Для этой роли янычара он и набирал вес. У нас звезду кормили даже поклонницы. И молодые барышни, и пенсионерки ждали Джана у входа в гостиницу, у кинотеатра, где прошла светская премьера кинопроекта. Актер никому не отказал в селфи, поклонницам улыбался, всем оставил автограф, бабушек расцеловал и их подарки - свежеиспеченные пирожки - забрал.

Джану понравилось все, но говорит, что замерз, и шутит: «Если буду сниматься в России, то хотелось бы в самом теплом городе - в Сочи».

О мечте