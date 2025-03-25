Принимала 25–30 гостей, мирилась с изменами: на чем держался брак Ларисы Голубкиной и Андрей Миронова

В эту субботу, 22 марта, ушла из жизни актриса Лариса Голубкина. Артистка боролась с раком на протяжении многих лет, но коварная болезнь оказалась сильнее.

Верные поклонники Голубкиной пишут, что теперь она соединится с Андреем Мироновым — мужчиной, которого любила всю жизнь и принимала таким, каким он был.

Знакомство Андрея Миронова и Ларисы Голубкиной

Казалось, судьба сама привела их друг к другу: дни рождения актеров практически совпадали.

Лариса Голубкина появилась на свет 9 марта 1940 года, а Андрей Миронов — годом позже, 7 марта.

Сначала Андрей Миронов встречался с Натальей Фатеевой. Однако их роман не увенчался успехом по вине матери актера, не одобрившей выбор сына.

По иронии судьбы артисты как раз и познакомились на дне рождения Фатеевой в 1963 году. Андрей Миронов влюбился в Ларису Голубкину практически с первого взгляда, сразу предложил выйти за него замуж, но в ответ неожиданно услышал отказ.

Миронов, привыкший к быстрому развитию отношений, был разочарован. Однако и в сердце Ларисы зародилось чувство к Андрею. И, на удивление, его мама, очень строго оценивающая женщин сына, встретила Голубкину с одобрением.

Говорят, Наталья Фатеева обладала строптивым характером, а вот Лариса Голубкина, наоборот, отличалась покладистостью. Впоследствии это качество очень пригодилось ей в семейной жизни с актером, привыкшим к всеобщему обожанию.

Поначалу артисты просто дружили. Андрей Миронов не собирался вычеркивать девушку из своей жизни. Чтобы отшить настойчивого поклонника, Голубкина даже прибегла к хитрости, выдумав историю о рождении близнецов в школьные годы. Миронов, напротив, удивил всех, заявив о готовности усыновить детей.

Меж тем артисты параллельно строили свою личную жизнь. Андрей Миронов женился на Екатерине Градовой, но их союз распался во многом из-за неодобрения со стороны матери. Лариса Голубкина же жила в гражданском браке со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым, а затем родила дочь Марию.