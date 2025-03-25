Принимала 25–30 гостей, мирилась с изменами: на чем держался брак Ларисы Голубкиной и Андрей Миронова

В эту субботу, 22 марта, ушла из жизни актриса Лариса Голубкина. Артистка боролась с раком на протяжении многих лет, но коварная болезнь оказалась сильнее.
Верные поклонники Голубкиной пишут, что теперь она соединится с Андреем Мироновым — мужчиной, которого любила всю жизнь и принимала таким, каким он был.
Знакомство Андрея Миронова и Ларисы Голубкиной
Казалось, судьба сама привела их друг к другу: дни рождения актеров практически совпадали.
Лариса Голубкина появилась на свет 9 марта 1940 года, а Андрей Миронов — годом позже, 7 марта.
Сначала Андрей Миронов встречался с Натальей Фатеевой. Однако их роман не увенчался успехом по вине матери актера, не одобрившей выбор сына.
По иронии судьбы артисты как раз и познакомились на дне рождения Фатеевой в 1963 году. Андрей Миронов влюбился в Ларису Голубкину практически с первого взгляда, сразу предложил выйти за него замуж, но в ответ неожиданно услышал отказ.
Миронов, привыкший к быстрому развитию отношений, был разочарован. Однако и в сердце Ларисы зародилось чувство к Андрею. И, на удивление, его мама, очень строго оценивающая женщин сына, встретила Голубкину с одобрением.
Говорят, Наталья Фатеева обладала строптивым характером, а вот Лариса Голубкина, наоборот, отличалась покладистостью. Впоследствии это качество очень пригодилось ей в семейной жизни с актером, привыкшим к всеобщему обожанию.
Поначалу артисты просто дружили. Андрей Миронов не собирался вычеркивать девушку из своей жизни. Чтобы отшить настойчивого поклонника, Голубкина даже прибегла к хитрости, выдумав историю о рождении близнецов в школьные годы. Миронов, напротив, удивил всех, заявив о готовности усыновить детей.
Меж тем артисты параллельно строили свою личную жизнь. Андрей Миронов женился на Екатерине Градовой, но их союз распался во многом из-за неодобрения со стороны матери. Лариса Голубкина же жила в гражданском браке со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым, а затем родила дочь Марию.
Андрей Миронов и Лариса Голубкина в молодости. Фото: из открытых источников
Как Андрей Миронов переехал с унитазом к Ларисе Голубкиной
В 1974 году, когда отношения с Градовой исчерпали себя, Миронов переехал к Голубкиной. Причем «не один», а привез с собой заграничный унитаз, кожаное кресло и ретролампу. А на следующий день к Ларисе пожаловал и отец Андрея, Александр Менакер, взволнованный исчезновением сына из дома. Потенциальный свекор предупредил будущую родственницу, что у его сына тяжелый характер.
Однако, несмотря на предостережения отца Миронова, Лариса приняла его сына, и спустя два года они официально поженились. Свадебное торжество, организованное друзьями актеров, запомнилось девушке на всю жизнь.
Брачная ночь артистов прошла за городом. Друзья Миронова — Александр Ширвиндт и Михаил Державин — решили позабавиться и изображали привидений под окном. А Ширвиндт вообще проник в спальню молодоженов и укусил Ларису за пятку. Актриса немного обиделась, но до большой ссоры дело не дошло. Впрочем, шутники все же были отправлены домой.
Но впоследствии Лариса Голубкина всячески старалась задобрить друзей любимого мужчины.
«Можно было бы отказаться принимать гостей, но Андрей бы тогда ушел в другой дом»
В семейной жизни Андрей Миронов проявил себя как педант и аккуратист, а его спутница — как заботливая хозяйка, готовая к гостям и создавшая уют в доме. Несмотря на разницу характеров, их дом был всегда открыт для друзей и близких. Порой в гости приходило по 25–30 человек. И Голубкина каждому старалась уделить внимание.
В быту артистка стала «второй скрипкой», но искренне любила своего мужа, ставя семейное счастье выше личных амбиций.
«Андрюше было хорошо, и я все для этого делала. Можно было, конечно, и «рожу состроить» — отказаться принимать гостей. Но Андрей бы тогда ушел в другой дом...
Я понимала — хочу быть с Андреем. А гости, друзья, готовка — это были предлагаемые обстоятельства... И не самые сложные, как выяснилось», — признавалась Лариса Голубкина в одном из своих интервью.
Хотя у супругов не было общих детей, Андрей Миронов удочерил дочь Ларисы — Марию. И Мария Голубкина до сих пор называет его родным отцом, о чем говорит в своих интервью.
Счастливая семья. Фото: из открытых источников
В общем, отношения в семье развивались не без трудностей, но в целом этот актерский союз был крепким и гармоничным. Миронов, несмотря на многочисленные романы на стороне, всегда возвращался к жене, а Голубкина проявляла мудрость и терпение. Артистка будто чувствовала, когда их любви действительно что-то угрожает, а когда случалась очередная интрижка.
Нельзя не сказать об откровениях актрисы Татьяны Егоровой, выпустившей книгу «Андрей Миронов и я». Татьяна говорила, что Миронов женился на Голубкиной назло ей. Но после женитьбы эта связь продолжилась. Видимо, Лариса Голубкина закрывала глаза и на эти отношения…
«Марта, самая верная его поклонница, лежала, обняв холмик. Я поняла, что ей нужна помощь»
Так Лариса Ивановна прожила в любви со своим мужем вплоть до его ухода в августе 1987 года. Артист умер практически на сцене. Ему стало плохо во время спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро».
Во время прощания Лариса Голубкина не плакала, переживала все в себе, что, конечно, вызывало вопросы у ее недоброжелателей. Однако исправно ходила на могилу мужа в течение четырех лет. Практически каждый день. Впрочем, не только Лариса Голубкина. После смерти Андрея Миронова многие его поклонницы не знали, как жить дальше.
Лариса Голубкина и Андрей Миронов. Фото: кадр из фильма «Трое в лодке, не считая собаки»
«Когда умер Андрюша, я пришла на следующий день после похорон на кладбище. Марта, самая верная его поклонница, лежала, обняв холмик. Я поняла, что ей нужна помощь.
Приезжала за ней после 7 вечера, когда темнело, и отвозила на вокзал (она жила в Домодедове), приносила ей еду. Марта вскорости после Андрюши умерла — врожденный порок сердца», — вспоминала актриса.
Больше Лариса Голубкина замуж не выходила.
«В расцвете сил и лет осталась одна, — говорила артистка в одном из своих интервью. — Как вы думаете, каково это для женщины молодой?! А замуж еще раз выйти... Да вы что, смеетесь — как это можно?..»
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