Элегантная Бабкина в белом, Мороз — в пыльно-розовом, а Безрукова — с «удлиненными» ногами: звезды «выгуляли» наряды

Наши звезды, как всегда, продолжают блистать на кинопремьерах и других светских событиях. Прошедшая неделя не стала исключением. Одним из самых ярких событий ушедших семи дней стала премьера фильма «Пальма-2».

О чем фильм «Пальма-2»

Лента является продолжением картины об овчарке по кличке Пальма. По сюжету сиквела фильма летчик Вячеслав Лазарев оставляет работу в большой авиации, но переселяется в небольшой городок и теперь летает на маленьком самолете Ан-2.

Его размеренная жизнь круто меняется, когда в ней появляется медвежонок, которого сын Вячеслава Коля нарекает Мансуром. Однажды косолапого похищают. На помощь зверю тут же бросается овчарка Пальма. Теперь всей семье предстоит объединиться, чтобы спасти своих четвероногих друзей.

В основу фильма легла реальная история, как летчик Андрей Орлов и его коллеги из Тверской области в 2016 году приютили медвежонка и тоже назвали его Мансур. Андрей до сих пор присматривает за уже подросшим медведем.

Картину представили режиссер Владимир Кандауров, креативный продюсер и автор сценария Александр Домогаров – младший, актеры Виктор Добронравов, Леонид Басов, Валерия Федорович, Владимир Ильин, Иван Агапов и многие другие представители съемочной команды.

Звездные женщины на премьере фильма «Пальма-2»

А звездные гости, как всегда, получили возможность «выгулять» свои наряды. Так, Ирина Безрукова облачилась в джинсы-трубы из денима, белую рубашку и жилет с воротником-стойкой. Ирина грамотно «удлинила» ноги, подобрав ботинки в тон джинсов.