Элегантная Бабкина в белом, Мороз — в пыльно-розовом, а Безрукова — с «удлиненными» ногами: звезды «выгуляли» наряды

Наши звезды, как всегда, продолжают блистать на кинопремьерах и других светских событиях. Прошедшая неделя не стала исключением. Одним из самых ярких событий ушедших семи дней стала премьера фильма «Пальма-2».
О чем фильм «Пальма-2»
Лента является продолжением картины об овчарке по кличке Пальма. По сюжету сиквела фильма летчик Вячеслав Лазарев оставляет работу в большой авиации, но переселяется в небольшой городок и теперь летает на маленьком самолете Ан-2.
Его размеренная жизнь круто меняется, когда в ней появляется медвежонок, которого сын Вячеслава Коля нарекает Мансуром. Однажды косолапого похищают. На помощь зверю тут же бросается овчарка Пальма. Теперь всей семье предстоит объединиться, чтобы спасти своих четвероногих друзей.
В основу фильма легла реальная история, как летчик Андрей Орлов и его коллеги из Тверской области в 2016 году приютили медвежонка и тоже назвали его Мансур. Андрей до сих пор присматривает за уже подросшим медведем.
Картину представили режиссер Владимир Кандауров, креативный продюсер и автор сценария Александр Домогаров – младший, актеры Виктор Добронравов, Леонид Басов, Валерия Федорович, Владимир Ильин, Иван Агапов и многие другие представители съемочной команды.
Звездные женщины на премьере фильма «Пальма-2»
А звездные гости, как всегда, получили возможность «выгулять» свои наряды. Так, Ирина Безрукова облачилась в джинсы-трубы из денима, белую рубашку и жилет с воротником-стойкой. Ирина грамотно «удлинила» ноги, подобрав ботинки в тон джинсов.
Ирина Безрукова. Фото: Геннадий Авраменко
Телеведущая Ольга Скабеева пришла на премьеру с мужем Евгением Поповым, сыном Захаром и, очевидно, юной подругой Захара. На Ольге — плиссированная юбка с переходом оттенков синего к цвету капучино и бомбер цвета молочного шоколада.
Ольга Скабеева с мужем Евгением Поповым и сыном. Фото: Геннадий Авраменко
Дарья Мороз предпочла платье-жакет с нарочито длинными рукавами. Ее наряд — припыленно-розового оттенка.
Дарья Мороз. Фото: Геннадий Авраменко
Надежда Бабкина — в костюме цвета индиго и топе цвета весенней зелени
19 марта свое 75-летие отметила певица Надежда Бабкина. По этому случаю совместной с Надеждой Георгиевной фотографией поделился актер и ведущий Вячеслав Манучаров.
«С днем рождения, моя русская народная Песня! С днем рождения, моя Легенда! Обожаю! Многие лета!» — написал Вячеслав Манучаров у себя в соцсетях.
На его снимке Надежда Бабкина — в брючном костюме цвета индиго, который сочетается с топом весенней зелени.
Надежда Бабкина на своем юбилее с Евгением Гором. Фото: Global Look Press
А уже в театре «Русская песня» прошел юбилейный вечер, куда были приглашены многочисленные звезды, включая Ольгу Бузову и SHAMAN'a. Но, конечно, самым почетным гостем мероприятия стал Евгений Гор, с которым певица уже больше 20 лет.
На артистке — белый брючный костюм с черным цветком. В общем, цветущая певица — сама элегантность.
Мы тоже желаем Надежде Георгиевне здоровья и долголетия!
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