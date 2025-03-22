Элегантная Бабкина в белом, Мороз — в пыльно-розовом, а Безрукова — с «удлиненными» ногами: звезды «выгуляли» наряды

Надежда Бабкина на праздновании юбилея. Фото: Global Look Press

Какие образы демонстрировали наши звездные женщины на ушедшей неделе.

Содержание

Наши звезды, как всегда, продолжают блистать на кинопремьерах и других светских событиях. Прошедшая неделя не стала исключением. Одним из самых ярких событий ушедших семи дней стала премьера фильма «Пальма-2».

О чем фильм «Пальма-2»

Лента является продолжением картины об овчарке по кличке Пальма. По сюжету сиквела фильма летчик Вячеслав Лазарев оставляет работу в большой авиации, но переселяется в небольшой городок и теперь летает на маленьком самолете Ан-2.

Его размеренная жизнь круто меняется, когда в ней появляется медвежонок, которого сын Вячеслава Коля нарекает Мансуром. Однажды косолапого похищают. На помощь зверю тут же бросается овчарка Пальма. Теперь всей семье предстоит объединиться, чтобы спасти своих четвероногих друзей.

В основу фильма легла реальная история, как летчик Андрей Орлов и его коллеги из Тверской области в 2016 году приютили медвежонка и тоже назвали его Мансур. Андрей до сих пор присматривает за уже подросшим медведем.

Картину представили режиссер Владимир Кандауров, креативный продюсер и автор сценария Александр Домогаров – младший, актеры Виктор Добронравов, Леонид Басов, Валерия Федорович, Владимир Ильин, Иван Агапов и многие другие представители съемочной команды.

Звездные женщины на премьере фильма «Пальма-2»

А звездные гости, как всегда, получили возможность «выгулять» свои наряды. Так, Ирина Безрукова облачилась в джинсы-трубы из денима, белую рубашку и жилет с воротником-стойкой. Ирина грамотно «удлинила» ноги, подобрав ботинки в тон джинсов.

Ирина Безрукова. Фото: Геннадий Авраменко

Телеведущая Ольга Скабеева пришла на премьеру с мужем Евгением Поповым, сыном Захаром и, очевидно, юной подругой Захара. На Ольге — плиссированная юбка с переходом оттенков синего к цвету капучино и бомбер цвета молочного шоколада.

Ольга Скабеева с мужем Евгением Поповым и сыном. Фото: Геннадий Авраменко

Дарья Мороз предпочла платье-жакет с нарочито длинными рукавами. Ее наряд — припыленно-розового оттенка.

Дарья Мороз. Фото: Геннадий Авраменко

Надежда Бабкина — в костюме цвета индиго и топе цвета весенней зелени

19 марта свое 75-летие отметила певица Надежда Бабкина. По этому случаю совместной с Надеждой Георгиевной фотографией поделился актер и ведущий Вячеслав Манучаров.

«С днем рождения, моя русская народная Песня! С днем рождения, моя Легенда! Обожаю! Многие лета!» — написал Вячеслав Манучаров у себя в соцсетях.

На его снимке Надежда Бабкина — в брючном костюме цвета индиго, который сочетается с топом весенней зелени.

Надежда Бабкина на своем юбилее с Евгением Гором. Фото: Global Look Press

А уже в театре «Русская песня» прошел юбилейный вечер, куда были приглашены многочисленные звезды, включая Ольгу Бузову и SHAMAN'a. Но, конечно, самым почетным гостем мероприятия стал Евгений Гор, с которым певица уже больше 20 лет.

На артистке — белый брючный костюм с черным цветком. В общем, цветущая певица — сама элегантность.

Мы тоже желаем Надежде Георгиевне здоровья и долголетия!

Читайте также:

Читайте также