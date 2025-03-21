Надежда Ангарская: «Если тебя начинают прижимать к стенке, как загнанного таракана, возникает чувство обиды»

Шоу перевоплощений «Один в один» близится к своему завершению. До финала также дошла юмористка и телеведущая Надежда Ангарская.

О своих шансах на победу, благодарности судьбе за знакомство с Николаем Басковым, сыновьях и встрече с мужем Надежда рассказала в интервью нашему изданию.

«На победу я не рассчитываю»

— Музыкальный проект перевоплощений «Один в один» на телеканале «Россия» близится к финалу, который состоится 28 марта. Остался один конкурсный день, и позже мы узнаем имя победителя. Скажите, рассчитываете ли вы на победу и что дал вам этот проект?

— Нет, на победу я не рассчитываю. Мне кажется, с первого дня было понятно, что нет. Хотя, как любой боец, любой воин рассчитывает на победу, так и тут: вдруг все в последний момент поменяется. Поэтому давайте будем сохранять интригу.

Да, я рассчитываю на победу, но внутри что-то мне подсказывает, может быть, мое высшее математическое образование, что этому уже не суждено случиться.

Что мне дал этот проект? Да как всегда, как любой проект такого масштаба, он дает тебе, безусловно, опыт, творческий рост, возможность проявить себя. Он дает тебе шанс воспользоваться этой возможностью и, может быть, подумать над чем-то большим, глобальным: сделал ли ты все что мог в этой жизни и в своем творческом пути, своей карьере, чтобы добиться каких-то результатов, каких-то вершин достичь.

— Вы выступили в образе Анны Сергеевны (Светлана Светличная) из фильма «Бриллиантовая рука». Скажите, насколько сложно было перевоплощаться в киногероиню?

— По поводу Анны Сергеевны, я бы, наверное, ответила таким образом: когда меня спрашивают «Надя, ты хочешь сниматься в кино?» — я говорю: «Нет, потому что как-то я и не училась на актрису». Это же ведь правда. Как будто бы сама себе отрезала какой-то путь в этот большой увлекательный мир. После этого номера, я вам признаюсь, и у меня появилась мечта.

Я хочу сняться в фильме. Правда! Хочу, чтобы он был комедийный, безусловно, но чтобы в нем была мысль, была семья, любовь и понимание того, что люди нужны друг другу.

Вот у меня появилась такая мысль, и я ее ношу и теперь могу сказать, что я об этом мечтаю. Безусловно, было сложно перевоплощаться, интересно. В этом эпизоде в кино есть определенный момент, когда «тыц» — и что-то расстегивается.

Многие ждали, думали: как же она выкрутится из этого. Но я выкрутилась. Не только я, а режиссеры. Мне кажется, что номер удался. Все получили массу положительных эмоций, тем более что все советские фильмы были очень добрыми, душевными. Никто никогда не думал о какой-то пошлости.