Надежда Ангарская: «Если тебя начинают прижимать к стенке, как загнанного таракана, возникает чувство обиды»

Шоу перевоплощений «Один в один» близится к своему завершению. До финала также дошла юмористка и телеведущая Надежда Ангарская.
О своих шансах на победу, благодарности судьбе за знакомство с Николаем Басковым, сыновьях и встрече с мужем Надежда рассказала в интервью нашему изданию.
«На победу я не рассчитываю»
— Музыкальный проект перевоплощений «Один в один» на телеканале «Россия» близится к финалу, который состоится 28 марта. Остался один конкурсный день, и позже мы узнаем имя победителя. Скажите, рассчитываете ли вы на победу и что дал вам этот проект?
— Нет, на победу я не рассчитываю. Мне кажется, с первого дня было понятно, что нет. Хотя, как любой боец, любой воин рассчитывает на победу, так и тут: вдруг все в последний момент поменяется. Поэтому давайте будем сохранять интригу.
Да, я рассчитываю на победу, но внутри что-то мне подсказывает, может быть, мое высшее математическое образование, что этому уже не суждено случиться.
Что мне дал этот проект? Да как всегда, как любой проект такого масштаба, он дает тебе, безусловно, опыт, творческий рост, возможность проявить себя. Он дает тебе шанс воспользоваться этой возможностью и, может быть, подумать над чем-то большим, глобальным: сделал ли ты все что мог в этой жизни и в своем творческом пути, своей карьере, чтобы добиться каких-то результатов, каких-то вершин достичь.
— Вы выступили в образе Анны Сергеевны (Светлана Светличная) из фильма «Бриллиантовая рука». Скажите, насколько сложно было перевоплощаться в киногероиню?
— По поводу Анны Сергеевны, я бы, наверное, ответила таким образом: когда меня спрашивают «Надя, ты хочешь сниматься в кино?» — я говорю: «Нет, потому что как-то я и не училась на актрису». Это же ведь правда. Как будто бы сама себе отрезала какой-то путь в этот большой увлекательный мир. После этого номера, я вам признаюсь, и у меня появилась мечта.
Я хочу сняться в фильме. Правда! Хочу, чтобы он был комедийный, безусловно, но чтобы в нем была мысль, была семья, любовь и понимание того, что люди нужны друг другу.
Вот у меня появилась такая мысль, и я ее ношу и теперь могу сказать, что я об этом мечтаю. Безусловно, было сложно перевоплощаться, интересно. В этом эпизоде в кино есть определенный момент, когда «тыц» — и что-то расстегивается.
Многие ждали, думали: как же она выкрутится из этого. Но я выкрутилась. Не только я, а режиссеры. Мне кажется, что номер удался. Все получили массу положительных эмоций, тем более что все советские фильмы были очень добрыми, душевными. Никто никогда не думал о какой-то пошлости.
Надежда Ангарская в образе Анны Сергеевны. Фото: телеканал «Россия»
Надежда Ангарская о Николае Баскове: «Я благодарна судьбе за то, что на проекте мы познакомились с ним»
— Насколько трудно было изображать ведущего шоу Николая Баскова и в целом выступать перед оригиналом?
— Николай Басков — веселый, красивый, харизматичный, талантливый, человечный, добрейшей души человек. Я вообще благодарна судьбе за то, что на этом проекте познакомилась с ним, что мы встретились. Познакомились вот именно так, по-человечески, не через какие-то телевизионные рамки, соцсети и телефоны, а здесь, вживую.
А как мне было? Было ли тяжело или нет? Ну, мне было волнительно, безусловно. И, наверное, больше волнительно от того, что скажет жюри, и чтобы не забыть текст, спеть. Хотелось очень похоже, но иногда не получалось: девочке сложнее мальчика показывать, чем мальчику девочку.
И всегда какое-то искреннее переживание за коллег, за людей, которые там участвуют, потому что, на самом деле, волнение зашкаливает и ты в первый раз должен все сделать. Это сейчас не только этого образа касается.
Но мы с ребятами разговаривали и пришли к выводу, что мы же делаем это шоу на развлекательный контент, чтобы люди посмотрели, забыли о каких-то своих невзгодах, проблемах, ненастьях. Вот забыли об этом.
И мы начали по-другому чувствовать себя после этого проекта. Поэтому я считаю, что мы миссию выполнили. В этом номере насколько я могла, настолько ее и выполнила. Хотя, может быть, эта миссия была невыполнима. Но сама себе я ставлю оценку, что я — молодец, и гримеры молодцы.
— Что сложнее: изображать мужчин или женщин?
— Сложнее, конечно, изображать мужчин. Безусловно. Если мальчики могут фальцетом, то девочки достать этот низ не могут.
Когда мужчина перевоплощается в женщину, это как будто бы смешно смотрится. Даже в школе, в КВН помню, когда парни наши переодевались в девочек, это было весело.
«Человек просто уходил с отвратительным настроением»
— Бывало ли, что вы обижались на критику жюри?
— Знаете, обижаться на критику, если это критика в здоровом смысле понимания, нельзя: критику нужно принимать. А вот если начинают тебя размазывать и прижимать к стенке, как загнанного таракана, то, конечно, возникает чувство обиды внутри, даже, наверное, не за себя, а за моих коллег, за ребят, которые участвовали в этом проекте. И у меня было непонимание: почему так, почему такие оценки, такие слова?
Человек потом уходил просто с отвратительным настроением, потому что он сделал крутой номер. И я лично видела, что классный номер, у меня были мурашки. И тут вдруг кто-то из членов жюри начинает говорить, что эта песня звучит по-другому. Короче, для меня вот это было странно.
А что касаемо меня, то, как говорит моя подруга-психолог, у меня синдром хорошей девочки, я помню только хорошее. Были моменты, когда очень долго члены жюри разговаривали, либо с ведущим велась беседа. В этот момент мне становилось странно, потому что съемки могли начаться в 6 вечера и закончиться в 2 часа ночи, а в 8 утра надо быть на площадке.
Но каждый делает свою работу, поэтому в работу членов жюри я не лезу: а вдруг в этом диалоге родилось бы что-то, что вошло бы потом в эфир и сделало «вау-эффект». Но многое остается за кадром.
— Бывало ли, что вы обращались к артисту, в которого собираетесь перевоплощаться в рамках шоу, за советами?
— Нет, такого не было. Я не обращалась за советом. Но мне Николай Басков, кстати, давал советы касаемо моего последнего образа Монсеррат Кабалье, который я буду показывать в шоу.
И касаемо его образа, и образа Маши Распутиной давал какие-то советы. Это было очень приятно. Но с оригиналами я не общалась, тем более что некоторых уже нет в живых.
Надежда Ангарская в образе Николая Баскова. Фото: телеканал «Россия»
«Почему я должна обижаться на правду?»
— Не обиделись ли вы на слова Юрия Стоянова, когда он сказал, что вы чуть крупнее Маши Распутиной?
— Это самый распространенный вопрос журналистов. Не знаю, почему я должна обижаться на правду. Он же это сказал не со злым умыслом, не с ухмылкой и не хотел меня ни в коем случае обидеть. Мне кажется, он вообще самый добрый член жюри из всех постоянных членов жюри.
Потому что с теми, кто приходил в гости, периодически случались инциденты. Ну и зачем обижаться на правду? Конечно, крупнее. Я крупнее всех в детском саду была, в школе, в институте — да везде я была всех больше.
Поэтому обижаться здесь вообще не на что. Это даже не критика была, это просто факт, а он просто его озвучил.
«Младший сын у нас красавчик в том плане, что смышлененький»
— Чем увлекается ваш старший сын?
— Он увлекался когда-то футболом, а сейчас это ушло на второй план. Но так как у меня муж — футбольный тренер, у него своя школа, то не так часто сын все-таки ходит на футбол. Но больше, наверное, сейчас у нас музыкальная школа: играет на кларнете во втором классе. Ну и обычная школа, конечно, еще спорт, плавание.
Ну и, безусловно, никуда этому не деться, когда они с пацанами собираются, это какие-то игры. Но все заканчивается в итоге чем? Конечно: мама, можно телефон? Мне добавить больше нечего. Мне кажется, телефон — это боль каждого родителя. Это как-то мне не очень нравится.
Даже в лагерь отправляю, хочу, чтобы сын у меня пошел в лагерь летом, подтянул там английский язык. Первый вопрос у меня всегда: «Забираете ли вы телефоны детей?» И мне говорят: «Нет, вы что? Телефон всегда с детьми». Вот сразу нет! Мне надо, чтобы телефон забрали и только вечером сказали, что у нас все в порядке, ложимся спать, все хорошо.
Надежда Ангарская. Фото: личный архив
— Чем удивляет младший?
— Младший сын у нас красавчик в том плане, что смышлененький. Он спокойный на самом деле. Но обожает, конечно, футбол. У нас дома миллиард мячей!
И, конечно же, машинки, гараж, ковер такой детский с дорожками, по которому он катает эти машинки. И играет в футбол со старшим. Наверное, сбудется мечта отца и будет сын играть в футбол.
— Расскажите, как познакомились с мужем? Часто ли удается проводить вместе время?
— Сына записала на футбольную секцию в садике. Мой муж — тренер, и он предложил поиграть за его футбольную команду, за его школу. Мы пришли, сын начал ходить к нему на футбол, потом поехали с ним на сборы. Вот так и познакомились.
Часто ли видимся с мужем? Вот сейчас даю интервью, смотрю на него, гуляем, пока у нас маленький перерыв между тренировками старшего, пока я в Москве. В Москве бываю зимой нечасто. Как-то получается полгода на гастролях, а полгода как будто бы дома. Если вдруг опять не поеду на проект «Последний герой».
Но мне уже в таких шоу не очень хочется участвовать, ввиду того, что уже срабатывает какой-то инстинкт самосохранения. Если уж принимать в них участие, то хочется много заниматься спортом, а с нашими перелетами то в Сибирь, то на Дальний Восток заниматься спортом и сохранять этот режим не очень получается.
Я думаю, что в мае вернусь к какому-то более-менее спортивному режиму. Но не потому, что готовлюсь к какому-то проекту, а просто для себя.
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