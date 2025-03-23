Звезды кино и ТВ, которых воспитал заботливый и любящий отчим

Жена Егора Бероева и красавица-дочь красавицы-мамы Ирины Алферовой долгое время не догадывалась, что Александр Абдулов, за которым была замужем мама, ей не папа. Блестящий актер оказался не менее блестящим человеком - и воспитывал девочку как родную. Биологический отец, болгарский дипломат Бойко Гюров, от этой миссии отказался. До 7 лет Ксюша жила у бабушки в Новосибирске, а потом ее перевезли в Москву. Абдулов не заменил ей отца, а стал настоящим папой. О чем девушка узнала только в 16 лет.