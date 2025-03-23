Звезды кино и ТВ, которых воспитал заботливый и любящий отчим

Мария Порошина
Фото: Анастасия Плешакова
Актриса растит пятерых детей. Сама Порошина тоже родилась в творческой семье: папа - тенор ансамбля «Березка» Михаил Порошин, мама - режиссер Большого театра Наталья Красноярская. А вот воспитал будущую звезду… Дмитрий Назаров - тот самый шеф-повар из сериала «Кухня», который сейчас живет в эмиграции.
Фото: кадр из передачи «Судьба человека» канал «Россия 1»
«Это был счастливый период в моей жизни, и мама с дядей Димой любили друг друга, - вспоминала Порошина. - Дядя Дима помогал в моем воспитании в возрасте с 11 до 22 лет».
Почему только до 22 лет? Красноярская и Назаров развелись после измены актера.
Ксения Алферова
Фото: Кирилл Мишин
Жена Егора Бероева и красавица-дочь красавицы-мамы Ирины Алферовой долгое время не догадывалась, что Александр Абдулов, за которым была замужем мама, ей не папа. Блестящий актер оказался не менее блестящим человеком - и воспитывал девочку как родную. Биологический отец, болгарский дипломат Бойко Гюров, от этой миссии отказался. До 7 лет Ксюша жила у бабушки в Новосибирске, а потом ее перевезли в Москву. Абдулов не заменил ей отца, а стал настоящим папой. О чем девушка узнала только в 16 лет.
Фото: Global Look Press
- Сложно рассказывать про папу, - стесняется актриса, - но он был таким отцом... Если попросить купить картошки, то домой приносился огромный мешок. Если кукла, то покупалась самая большая. Если путешествие, то это было самое далекое, самое веселое, самое необычное путешествие. Потому что он сказочник, выдумщик, какой-то невозможный человек, который за одну жизнь прожил десять, двадцать, тридцать жизней.
Анна Ардова
Фото: Global Look Press
Звезда ситкома «Одна за всех» 16+ и скетчкома «Женская лига» 16+ родилась в семье заслуженной артистки РСФСР Миры Ардовой и актера и мультипликатора Бориса Ардова. Только вот отцом Анны стал совсем другой человек - и тоже из среды артистов. После развода родителей, который девочка переживала непросто, в ее семье появился настоящий мушкетер - Игорь «Арамис» Старыгин, который и воспитал будущую актрису.
Фото: Валентин Кузьмин/ТАСС
Ему пришлось приложить немало усилий: уже с детства Анна проявляла непростой характер и была весьма строптивой. Да настолько, что в 9-м классе чуть не была отчислена из школы, после чего родители отправили девушку в Волгоградскую область на перевоспитание к бабушке и дедушке - там она и получила аттестат о среднем образовании. Но про отца вспоминает тепло.
- Я его называла «мой любимый искусственный папа», - говорила Ардова. - Помню, как он водил меня в зоопарк, как заставлял переписывать сочинения, как часами сидел с моими задачками.
Ксения Бородина
Мама Ксении Инна Булатовна развелась с бизнесменом Кимом Амоевым, курдом по национальности, когда дочери Ксюше был год. Женщина вышла замуж за итальянского девелопера Дженни, уехала к нему, оставив дочку в Москве с бабушкой и дедушкой. Да, были подарки из-за границы, полеты в Италию. Но полноценную семью этим, конечно, не заменить. Тем не менее Ксения очень благодарна второму мужу матери.
Фото: личная страница Ксении Бородиной в социальной сети
- Дженни меня воспитывал с пяти лет, - вспоминала телеведущая. - Спасибо за детство, за доброе отношение ко мне! Ты дал мне воспитание, образование, я посмотрела мир благодаря тебе, я слышала от тебя только теплые слова, никогда в жизни голоса на меня не повысил!
В итоге мама Ксении и с Дженни развелась. В 2018 году биологический отец телеведущей Ким Амоев, которого связывали с миром криминала, скончался.
Мария Голубкина
Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Ни одно интервью Марии Голубкиной не обходится без упоминаний Андрея Миронова. Именно с ним связала себя отношениями мама Марии - одна из главных красавиц советского кино Лариса Голубкина. Притом что биологическим отцом Маши был сценарист Николай Щербинский-Арсеньев (некоторые считают, что Алексей Баталов). Миронов растил девочку до 14 лет, пока не умер.
Фото: личный архив Марии Голубкиной
«Папа много работал, но в перерывах все же пытался меня воспитывать. Только благодаря ему я хоть что-то умею», - говорит Мария. Актриса обожает хайп и в 2024-м сделала признание. «Андрей Миронов - мой биологический отец», - заявила актриса в интервью Елене Ханге.
Наличие другой фамилии она объяснила тем, что Андрей Миронов и Лариса Голубкина расписались в 1977 году, а Мария родилась в 1973-м. Мол, поэтому его и считали отчимом.