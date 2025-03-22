Чеботина в пуш-ап-легинсах, а Бородина на отдыхе в шике

Когда кругом пахнет весной, хочется нарядиться так, чтобы кто-нибудь с восхищением обернулся вслед. Или хотя бы нарваться на комплимент коллег. «Телепрограмма» обнаружила в гардеробе звезд обновки, которые стоит взять на заметку для своего образа.

Люся Чеботина: пуш-ап-легинсы и кружева

Певица демонстрирует два модных весенних образа. На прогулке с любимым Люся рекомендует быть соблазнительной, но без лишней обнаженки. Для этого выбираем образ в городском стиле.