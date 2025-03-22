Чеботина в пуш-ап-легинсах, а Бородина на отдыхе в шике

Когда кругом пахнет весной, хочется нарядиться так, чтобы кто-нибудь с восхищением обернулся вслед. Или хотя бы нарваться на комплимент коллег. «Телепрограмма» обнаружила в гардеробе звезд обновки, которые стоит взять на заметку для своего образа.
Люся Чеботина: пуш-ап-легинсы и кружева
Певица демонстрирует два модных весенних образа. На прогулке с любимым Люся рекомендует быть соблазнительной, но без лишней обнаженки. Для этого выбираем образ в городском стиле.
Фото: vk.com/lusia_chebotina_club
Лосины или легинсы с эффектом пуш-ап моделируют фигуру, приподнимая ягодицы. Вроде бы все прикрыто, но красоту ног и ягодиц максимально подчеркнули. Верх практичный: легкая куртка-пиджак с поясом и накладными карманами выполнена в стиле милитари.
Фото: vk.com/lusia_chebotina_club
А к ужину после прогулки меняем стиль: платье из кружев, напоминающее нижнее белье, опять на пике моды.
Ольга Бузова: в пух и кожу
Фото: t.me/s/byzovahouse
Оля следит за модой и знает, что этой весной все помешались на кожаных и пушистых вещах сочных оттенков. На первом месте цвет бордо, за ним - фисташковый, синий, розовый оттенки. Плюс черно-белая классика, а также простые принты: полоска, клетка, зебра. Бузова встречает весну в легком полушубке из длинного искусственного меха. Брюки на Ольге теплые - кожаные. Их носят любых фасонов - расклешеные, прямые, широкие, карго, джоггеры, с разрезами снизу штанин.
Валерия: спорт и классика
Фото: vk.com/valeriya.official
Валерия удачно сочетает разные стили: спортивный и классику - теперь это считается шиком. Певица создала современный образ с классическим сочетанием серого и розового. Брюки клеш, спортивная кофта, шерстяное пальто, очки-сердечки - все это остромодно и вместе, и по отдельности.
Ксения Бородина: на отдых - на шике
Фото: t.me/borodylia0803
Телеведущая прогуливается вдоль шале на горнолыжном курорте Куршевель во Французских Альпах. В это путешествие Ксения пригласила жениха Николая, друзей, так как
праздновала здесь день рождения. Гардеробчик Ксюша к поездке обновила и в итоге выглядела уместно и элегантно. Бородина выбрала спортивный шик и составила образ из шерстяной водолазки, лосин и современной версии унт - длинных сапог с отделкой из натурального меха.
Валя Карнавал: девчонка из 90-х
Фото: vk.com/karna.val.music
Девушка в курсе, что в 80-е в спортивной одежде запросто выходили на улицу - это было практично, удобно, экономно. Теперь эти вещи носят «на выход», а спортом занимаются в более практичных моделях. Вот такие спортивные куртки, как у блогера Карнавал, носят не только с джинсами, но и с вечерними платьями, юбками и т.п.
Также можете наряжаться в олимпийку, спортивный костюм, майку-алкоголичку, свитер на молнии, шапку-петушок, а с собой прихватить спортсумку. Все - в стиле 80-х и 90-х (как в сериале «Слово пацана» 18+).
Ляйсан Утяшева: сочетая несочетаемое
Фото: t.me/s/utiashevaliasan
Ляйсан дает урок стильной женственности на весну-2025. Все просто: нежное шелковое платье-комбинацию телеведущая совмещает с грубой верхней одеждой - утепленной курткой-бомбером из текстильного материала. Сочетаем несочетаемое - девиз на весну.