Как Брюс Уиллис победил заикание и что привело в деменции

Уолтер Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года на американской военной базе в Идар-Оберштейне (бывшая Западная Германия) в семье военного. Его отец в 1957 году демобилизовался и вместе с семьей вернулся в США, где работал сварщиком и механиком. С мамой будущего актера, Марлен Уиллис, он развелся, когда Брюсу было 16. Он был старшим ребенком в семье. Дэвид Уиллис-младший - тот, кто спродюсировал фильмы «Крепкий орешек 3», «Девять ярдов» и «Заложник». Другой брат - Роберт, интернет-дизайнер - умер в 2001 году от рака поджелудочной железы в 42 года. Есть еще и сестра - Фло Уиллис.

В детстве Брюс сильно заикался: «Я едва мог говорить. Мне требовалось три минуты, чтобы закончить предложение. Это было ужасно, потому что я мечтал выразить себя, хотел быть услышанным, а не мог». Участие в школьных спектаклях помогло - заикание не лечится, но можно научить человека правильно дышать и не паниковать во время речи (поэтому заики круто читают стихи) - Уиллис избавился от недуга. И заложил фундамент для будущей карьеры. Хотя в актеры идти он не хотел. Из-за финансовых трудностей родители не смогли оплатить ему обучение в колледже, поэтому после школы Брюс зарабатывал на обучение сам. Он подрабатывал охранником и даже следил за людьми как частный сыщик. Этот опыт пригодился ему в будущих ролях в боевиках и детективах.