Как Брюс Уиллис победил заикание и что привело в деменции

Сейчас уже не модно снимать таких. Тренд на ранимую и полуженственную красоту среди героев мужского пола в Голливуде (Тимоти Шаламе, Финн Вулфхард, Том Холланд) захватил большие экраны. А вот в наше время публика восхищалась титанами духа и тела - Чаком Норрисом, Сильвестром Сталлоне, Жан-Клодом Ван Даммом и, конечно, неунывающим Брюсом Уиллисом, который умел и планету спасти, и скривить рот так, что хотелось искренне смеяться. 19 марта герою боевиков исполняется 70 лет, увы, по состоянию здоровья сейчас он пребывает не в лучшей форме. И поэтому «Телепрограмма» поддерживает артиста, посылая ему за океан лучи тепла и здоровья.
Фото: личный архив Брюса Уиллиса
Уолтер Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года на американской военной базе в Идар-Оберштейне (бывшая Западная Германия) в семье военного. Его отец в 1957 году демобилизовался и вместе с семьей вернулся в США, где работал сварщиком и механиком. С мамой будущего актера, Марлен Уиллис, он развелся, когда Брюсу было 16. Он был старшим ребенком в семье. Дэвид Уиллис-младший - тот, кто спродюсировал фильмы «Крепкий орешек 3», «Девять ярдов» и «Заложник». Другой брат - Роберт, интернет-дизайнер - умер в 2001 году от рака поджелудочной железы в 42 года. Есть еще и сестра - Фло Уиллис.
В детстве Брюс сильно заикался: «Я едва мог говорить. Мне требовалось три минуты, чтобы закончить предложение. Это было ужасно, потому что я мечтал выразить себя, хотел быть услышанным, а не мог». Участие в школьных спектаклях помогло - заикание не лечится, но можно научить человека правильно дышать и не паниковать во время речи (поэтому заики круто читают стихи) - Уиллис избавился от недуга. И заложил фундамент для будущей карьеры. Хотя в актеры идти он не хотел. Из-за финансовых трудностей родители не смогли оплатить ему обучение в колледже, поэтому после школы Брюс зарабатывал на обучение сам. Он подрабатывал охранником и даже следил за людьми как частный сыщик. Этот опыт пригодился ему в будущих ролях в боевиках и детективах.
Фото: личный архив Брюса Уиллиса
Карьеру Брюса Уиллиса можно назвать выдающейся: от популярного телесериала «Детективное агентство «Лунный свет» 16+, за который он получил единственную (!) награду - «Золотой глобус», он добрался до суперуспешных голливудских блокбастеров («Шестое чувство» 12+, «Армагеддон» 12+, «Крепкий орешек» 18+). А еще, помимо сонма экшен-картин, сыграл в ряде блестящих, эстетских и умных фильмов - «Криминальное чтиво» 18+, «Девять ярдов» 18+, «Город грехов» 18+. Да, за всю карьеру Уиллис так и не получил «Оскар», но это не умаляет его заслуг перед кинематографом: актер занимает тринадцатое место в списке самых кассовых актеров всех времен. Он один из тех, кто создал американскую героическую киномифологию. Весь мир знает Джона Макклейна - полицейского, который в кровоподтеках, майке-алкоголичке и с автоматом в руках пробирался по этажам оккупированного террористами небоскреба и исправно спасал человечество.
Фото: кадр из фильма
К сожалению, к 70-летию легенда Голливуда опять подходит с заиканием. Но теперь он столкнулся с деменцией. Именно по этой причине и выпал из повестки: за последние 8 лет актер сыграл в 29 картинах, 23 из которых даже не попали в кинопрокат. Он снимался с наушником, в который наговаривали текст. Сам Уиллис запоминать и даже говорить почти не мог. И даже такой Брюс оставался Брюсом и получал 2 млн долларов за 2 съемочных дня.
Фото: личная страница Дэми Мур в социальной сети
В 2019 году на съемках боевика «Приказано: уничтожить» он внезапно выстрелил холостыми патронами, хотя не должен был. В 2022 году старшая дочь Румер признала, что у отца есть когнитивное расстройство. В 2024 году стал известен диагноз - лобно-височная деменция. Болезнь привела к потере памяти и способности ясно мыслить. Окруженный любовью (жена Эмма Хемминг, две дочери - Мейбел и Эвелин, а еще три дочери от Деми Мур: Румер, Скаут Ларю и Таллула Белль), которую заслужил за долгую жизнь, Брюс сопротивляется - ходит на пикник, играет в игры и пытается читать. На семейных селфи он улыбается.