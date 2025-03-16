Сколько стоят билеты, презенты и ужин на «Оскаре»

Выиграл эту номинацию актер Киран Калкин.

Зато комедийная драма «Анора» (18+) с участием Борисова стала лучшим фильмом и всего получила четыре статуэтки. Но наш Юра без подарков не остался! Рассказываем о ценах на презенты и других тратах кинопремии.

От $1 тыс. (89 тыс. руб.) - билет на «Оскар»

В зале, где проходит церемония, 3 тыс. 300 мест. Партер отдан гостям. Приглашают всех номинантов и значимых для киноиндустрии деятелей. Каждый номинант на «Оскар» получает к своему два дополнительных приглашения - тоже бесплатно. По ним может позвать на церемонию кого угодно - жену, маму, друзей. Места, свободные от номинантов, звезд и почетных гостей, продают. Средняя официальная цена - $800 (71 тыс. руб.) - $1 тыс. (89 тыс. руб.). Но купить их по номинальной цене не так-то просто: чаще всего приходится обращаться к перекупщикам. Средняя цена приглашения на «Оскар» через агентства в разных странах в этом году доходила до $40 тыс. (3,5 млн руб.). За эти деньги предлагали именное приглашение, возможность сделать фото на дорожке - там, где в начале позируют все звезды. В цену, конечно, не входят перелет, проживание, питание и прочее.

$216 тыс. (19,2 млн руб.) - подарки звездам