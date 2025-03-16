Сколько стоят билеты, презенты и ужин на «Оскаре»

Выиграл эту номинацию актер Киран Калкин.
Зато комедийная драма «Анора» (18+) с участием Борисова стала лучшим фильмом и всего получила четыре статуэтки. Но наш Юра без подарков не остался! Рассказываем о ценах на презенты и других тратах кинопремии.
От $1 тыс. (89 тыс. руб.) - билет на «Оскар»
В зале, где проходит церемония, 3 тыс. 300 мест. Партер отдан гостям. Приглашают всех номинантов и значимых для киноиндустрии деятелей. Каждый номинант на «Оскар» получает к своему два дополнительных приглашения - тоже бесплатно. По ним может позвать на церемонию кого угодно - жену, маму, друзей. Места, свободные от номинантов, звезд и почетных гостей, продают. Средняя официальная цена - $800 (71 тыс. руб.) - $1 тыс. (89 тыс. руб.). Но купить их по номинальной цене не так-то просто: чаще всего приходится обращаться к перекупщикам. Средняя цена приглашения на «Оскар» через агентства в разных странах в этом году доходила до $40 тыс. (3,5 млн руб.). За эти деньги предлагали именное приглашение, возможность сделать фото на дорожке - там, где в начале позируют все звезды. В цену, конечно, не входят перелет, проживание, питание и прочее.
$216 тыс. (19,2 млн руб.) - подарки звездам
Деликатесы для участников премии - даже закуски в виде статуэток. Фото: личная страница Вольфгана Пака в социальной сети
Звездам на «Оскаре» дарят подарки. Но не всем. Понятно, что победители в каждой номинации получают почет и славу, а также статуэтку «Оскар» - ее себестоимость около $1000 (89 тыс. руб.). 15 человек получают набор подарков от спонсоров под названием «Побеждают все». Этой «пятнашке» все завидуют - там хорошие презенты. В число избранных по традиции входят номинанты в категориях лучшая мужская и женская роль, лучшая мужская и женская роль второго плана, лучший режиссер. То есть Юра Борисов поедет домой не с пустыми руками. Каждый год набор от спонсоров немного меняется. В этом году презенты тянут на сумму около $216 тыс. (19,2 млн руб.). Подарили: ВИП-путешествие на двух человек (4 ночи на Мальдивах в спа-отеле с процедурами или 5 ночей в отеле в горах Шри-Ланки). Также сертификат на медуслуги, составление генеалогического древа семьи и на частное шоу от популярного в США иллюзиониста. В этот набор вошла фирменная приятная мелочь: разделочная доска (21 тыс. руб.), шелковые карманные платки (140 тыс. руб.), а также сумочка, средства по уходу за кожей, косметика, угощения, одежда для домашних питомцев.
Около $500 тыс. (44,6 млн руб.) - ужин на тысячу гостей
Фото: личная страница Вольфгана Пака в социальной сети
После того как церемония закончилась, все ее участники плюс приглашенные звезды, бизнесмены и прочие почетные гости отправляются праздновать: сначала ужин, потом вечеринка. На ужине кормили сытно: пирог с трюфелем и курицей, макароны с трюфельным соусом, треска в соусе, картофельные шарики с икрой, жареные креветки, гуляш из говяжьих щек, драники из батата и кабачка с кремом из кешью и запеченными томатами черри, пиццы, вегетарианские чебуреки, острый тартар из тунца в кунжутных мисо-конусах, мини-чизбургеры с говядиной вагю на домашнем ремуладе, копченый лосось с черной икрой белуги в форме статуэтки «Оскар» и другие горячие и холодные закуски, а также более 30 видов десертов. Пьют шампанское и другие безалкогольные и алкогольные напитки. По подсчетам экспертов, этот ужин на тысячу с лишним гостей стоит более $500 тыс. (44,6 млн руб.). Номинанты посещают обед за сутки до церемонии и ужин после награждения. Всем неместным номинантам оплачивают билеты, пребывание в гостинице на время всех мероприятий. Звезды и их мужья или жены на красную дорожку наряжаются в одежду дорогих брендов - никто ничего не покупает. Мировые дома моды, ювелирные бренды соревнуются в праве одеть знаменитостей на «Оскар» - это считается хорошей рекламой. Звезды также получают бесплатные услуги стилистов, визажистов.
$1 млн (89 млн руб.) - сертификат для звезд
Фото: личная страница Вольфгана Пака в социальной сети
Также в этом году 15 звезд-номинантов к корзине подарков «Побеждают все» получат возможность восстановить дома после пожаров, которые недавно бушевали в Лос-Анджелесе. Каждый получил услуги компаний на общую сумму $1 млн (89 млн руб.) на аварийное восстановление, ремонт, строительные работы. Эти сертификаты нельзя продать или обналичить, но можно подарить. Среди звезд, получивших такой подарок, пострадавших нет. Поэтому презент рассчитан на то, что его могут подарить тем, кто потерял жилье во время пожара.
От $80 млн (7 млрд руб.) - доход за рекламу и трансляцию «Оскара»
Организаторы тратятся на охрану, лимузины, проживание, питание и другие услуги для звезд. А также на аренду, гонорар ведущему, изготовление статуэток, обновление дважды в год красной дорожки, охрану церемонии с воздуха и многое другое. Затраты миллионные, но их перекрывает доход - ежегодно около $80 млн (7 млрд руб.) - от продажи прав на трансляцию и рекламы внутри церемонии.