Как прогорел бизнес Гарика Харламова, Насти Ивлеевой, Григория Лепса и других звезд

Где лучшие тусовки? Давно уже не в клубе Тимати, потому что выпускник «Фабрики звезд» отошел от ночных клубных дел, зато - после ухода из Black Star - развивает другие ветки бизнеса. Правда, не всегда успешно. Например, рекламное агентство и портклуб, принадлежащие Тимуру Юнусову, будут ликвидированы. Сперва стало известно об исключении PR-агентства «Телестар Медиа» из ЕГРЮЛ после признания компании недействующим юридическим лицом. Затем накопивший долги в более чем 1 млн рублей клуб «Меркурий Фитнес» начал проходить процедуру банкротства.

Зато продолжает работать сеть кофеен Stars Coffee - русский аналог известнейшего заведения Starbucks, активы которого Тимати приобрел с партнером, бизнесменом Антоном Пинским, за 500 млн рублей. Но и тут не все очевидно, ведь 4 марта стало известно, что Starbucks Corporation, ушедший из нашей страны после начала СВО, зарегистрировал в России товарный знак, который находился на рассмотрении в Роспатенте около года. Как будет дальше действовать кофейный гигант, пока неизвестно.

Григорий Лепс