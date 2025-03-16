Как прогорел бизнес Гарика Харламова, Насти Ивлеевой, Григория Лепса и других звезд

И поэтому большие деньги, вложенные непонятно куда и «по совету друзей», очень часто сгорают в нерентабельном бизнесе. Даже имя знаменитости, присвоенное бренду, никак не спасает. Увы, нанимать грамотных консультантов звезды не всегда умеют. Таких примеров масса. И «Телепрограмма» приводит еще несколько свежих провалов.
Тимати
Фото: Даниил Опарин
Где лучшие тусовки? Давно уже не в клубе Тимати, потому что выпускник «Фабрики звезд» отошел от ночных клубных дел, зато - после ухода из Black Star - развивает другие ветки бизнеса. Правда, не всегда успешно. Например, рекламное агентство и портклуб, принадлежащие Тимуру Юнусову, будут ликвидированы. Сперва стало известно об исключении PR-агентства «Телестар Медиа» из ЕГРЮЛ после признания компании недействующим юридическим лицом. Затем накопивший долги в более чем 1 млн рублей клуб «Меркурий Фитнес» начал проходить процедуру банкротства.
Зато продолжает работать сеть кофеен Stars Coffee - русский аналог известнейшего заведения Starbucks, активы которого Тимати приобрел с партнером, бизнесменом Антоном Пинским, за 500 млн рублей. Но и тут не все очевидно, ведь 4 марта стало известно, что Starbucks Corporation, ушедший из нашей страны после начала СВО, зарегистрировал в России товарный знак, который находился на рассмотрении в Роспатенте около года. Как будет дальше действовать кофейный гигант, пока неизвестно.
Григорий Лепс
Фото: Михаил Фролов/КП
Компанию «ГЛ Кейтеринг», которая занимается сервировкой, Григорий Лепс основал в 2018 году. Поначалу фирма приносила прибыль, но весьма скоро дела пошли на спад. И в итоге, как сообщают инсайдеры, «компания оказалась в невыносимо сложном финансовом положении». Пришлось обнуляться. В 2025 году Арбитражный суд Москвы признал компанию Лепса банкротом. Кстати, это не единственный бизнес исполнителя в России: он владеет столичным рестораном Lesnoy вместе с Эмином Агаларовым, фирмой по продаже собственной линии очков «Лепс оптика», компанией по производству фермерских продуктов, рестораном «Пить». Все они функционируют. Но, несмотря на это, в конце прошлого года Григорий Викторович значительно поднял ценник на корпоративные выступления - теперь часовой частный концерт сиплого певца стоит 11 млн рублей, тогда как за год до того стоил 8 млн.
Константин Ивлев
Фото: Алексей Булатов/КП
Совсем недавно шеф-повар всея Руси Константин Ивлев перешел на новый уровень. Пройдя игру на уровне «ведущий», стал продюсером телеканала «Пятница!», на котором долгое время работал. Теперь одиозный повар и ресторатор помогает продюсировать шоу «Молодые ножи. Новая кровь» 16+, очевидно, зарабатывая на второй ставке. А в это время его бизнес свалился в убытки. Компания «Шеф Фест», половиной которой владеет Константин, по итогам 2024 года оказалась в убытке на 4 млн рублей, хотя за год до этого показала чистую прибыль в 7,4 млн рублей. Фирма, организовывавшая конференции и выставки, сейчас находится в процессе ликвидации и закроется к концу 2025 года.
Гарик Харламов
Фото: vk.com/hotdogbulldog
В прошлом году, когда компании подвели итоги по результатам работы, стало известно, что за 2023 год один из самых высокооплачиваемых шоуменов страны Гарик Харламов потерял на сосисочном бизнесе 33 млн рублей. Огромную сумму убытка принесла сеть точек питания, производящая хот-доги Hot Dog Bulldog. Гарик часто рассказывает о ней в интервью и шоу, которые ведет («Кстати» 18+), но на потребительском спросе это никак не отражается. Помимо гигантской суммы убытка, есть уже и долги - 345 тыс. рублей. А еще была ликвидирована компания по доставке еды, которую тоже открыл Харламов, - под названием «Здрасьте, приехали!». Сначала ФНС заблокировала счета компании, а затем и ликвидировала из-за отсутствия декларации и налоговых несоответствий.
Настя Ивлеева
Фото: личная страница Насти Ивлеевой в социальной сети
После печально известной «голой вечеринки» прозвище Насти Ивлеевой Опасность начало стремительно материализовываться: актрису начали удалять из сериалов («Монастырь» 18+, «Мальвина»), разрывать рекламные контракты и перестали звать в новые проекты. Настя недолго горевала - вышла замуж за ведущего канала «Культура» Филиппа Бегака и отправилась путешествовать по миру. А в это время ей пришло уведомление из налоговой - взыскание 7,3 млн рублей за аренду бара «Капельница», который обанкротился. Блогер и ведущая владела им вместе с партнерами - Дмитрием Аникиным и Черменом Черчесовым.
Кроме того, в конце февраля у Насти отсудили почти полтора миллиона за просроченные компоненты для энергетиков Easy Peasy, которые она продает (ароматизаторы со вкусом шампанского испортились на складе).