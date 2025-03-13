Алсу: «Дети говорят: «Мама, ты легенда». Мне этого достаточно»

Кажется, что без певицы Алсу теперь не обходится ни одно мероприятие. (А никто и не против, все только двумя руками за). Так она появилась на пресс-завтраке Премии Муз-ТВ. И, как всегда, хотя бы немного удовлетворила любопытство собравшейся прессы.
Где Алсу хранит свои награды
Алсу рассказала, что ее первое выступление на премии канала «Муз-ТВ» случилось, когда она находилась на пике популярности. Тогда артистка исполнила свой хит под названием «Вчера».
«За эти 20 лет наша Премия Муз-ТВ становится все грандиознее и грандиознее. Новые артисты, классные песни и номера — это здорово! Я очень счастлива быть частью этого процесса, — пояснила Алсу.
— Меня спросили журналисты: «А вы сами чувствуете себя легендой?» Но это очень нескромно называть себя так. Я рада, что у меня есть песни, которые стали… Как мне дети говорят: «Мама, ты легенда». Мне этого достаточно».
Представители прессы также поинтересовались у певицы, где она хранит свои награды.
Алсу. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
Как рассказала Алсу, в прошлом году она отметила 25-летие своей деятельности. И в ближайшие четверть века все награды еще впереди. А вообще, одна часть статуэток хранится у артистки дома, а другая — в офисе.
«Я сейчас в работе вся»
Также во время кулуарного общения со СМИ певица не исключила возможности выйти замуж во второй раз. Но только по любви.
По словам артистки, недавно она даже сходила на свидание. Однако пока же все внимание Алсу сосредоточено на построении карьеры.
«Я сейчас в работе вся. У меня записи, съемки ежедневные. Они придают мне силы и бодрость духа. А мужчины у меня нет, некогда», — отметила певица.
Алсу. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
Напомним, Алсу и ее супруг, бизнесмен Ян Абрамов, официально расторгли брак после 18 лет совместной жизни 27 августа прошлого года.
Как сообщала тогда пресса, певица решилась на такой кардинальный шаг из-за измены супруга. Позднее в СМИ начали возникать сплетни о романе Абрамова с Анастасией Решетовой.
Анастасия всячески отвергала эти заявления. Однако Алсу поставила модель на место, оставив в соцсетях хлесткий комментарий «Врет!» Благодаря певице это слово практически превратилось в мем.
Также Алсу призналась, что пережить тяжелое время ей помогла поддержка родных и друзей. Да и, как мы видим, после пережитого карьера певицы явно идет в гору.
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