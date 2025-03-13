Алсу: «Дети говорят: «Мама, ты легенда». Мне этого достаточно»

Кажется, что без певицы Алсу теперь не обходится ни одно мероприятие. (А никто и не против, все только двумя руками за). Так она появилась на пресс-завтраке Премии Муз-ТВ. И, как всегда, хотя бы немного удовлетворила любопытство собравшейся прессы.

Где Алсу хранит свои награды

Алсу рассказала, что ее первое выступление на премии канала «Муз-ТВ» случилось, когда она находилась на пике популярности. Тогда артистка исполнила свой хит под названием «Вчера».

«За эти 20 лет наша Премия Муз-ТВ становится все грандиознее и грандиознее. Новые артисты, классные песни и номера — это здорово! Я очень счастлива быть частью этого процесса, — пояснила Алсу. — Меня спросили журналисты: «А вы сами чувствуете себя легендой?» Но это очень нескромно называть себя так. Я рада, что у меня есть песни, которые стали… Как мне дети говорят: «Мама, ты легенда». Мне этого достаточно».

Представители прессы также поинтересовались у певицы, где она хранит свои награды.