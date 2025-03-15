Крокеты с сыром и другие рецепты недели

Хассельбек с беконом и сыром

Готовить просто, получается очень вкусно, но есть одна серьезная трудность: нужно купить очень качественный, не поврежденный проволочником, достаточно крупный картофель продолговатой формы. В российских супермаркетах такой встречается крайне редко. Но вдруг вы сами вырастили то что надо? А может, в зоне доступа есть хороший рынок.

НАДО (на 6 порций): 6 картофелин · 100 г сливочного масла · 3 зубчика чеснока · 6 ломтиков бекона · 250 г сыра (в идеале чеддера) · соль · перец.

ГОТОВИМ:

1. Картофель тщательно моем щеткой. Не чистим! Вытираем насухо.

2. Кладем картофелину на доску. С двух сторон подкладываем палочки для суши вдоль клубня. Острым ножом делаем поперечные надрезы, стараясь выдерживать толщину 3 мм. Палочки не дадут разрезать клубень до конца.

3. Втираем в надрезы измельченный чеснок, солим, перчим. Кое-где вкладываем кусочки сливочного масла и пластинки бекона. Часть бекона оставляем.

4. Перекладываем картофель на противень или в форму и запекаем 1 час в разогретой до 180 °С духовке.

5. Оставшийся бекон нарезаем и поджариваем до хруста. 2/3 сыра нарезаем ломтиками, а остальное натираем на терке.

6. Достаем готовый картофель, вкладываем в некоторые надрезы сыр, посыпаем жареным беконом и сыром. Возвращаем в духовку на 5 минут.

7. Подаем горячим. Можно посыпать зеленью.

По-деревенски