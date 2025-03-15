Крокеты с сыром и другие рецепты недели

Хассельбек с беконом и сыром
Готовить просто, получается очень вкусно, но есть одна серьезная трудность: нужно купить очень качественный, не поврежденный проволочником, достаточно крупный картофель продолговатой формы. В российских супермаркетах такой встречается крайне редко. Но вдруг вы сами вырастили то что надо? А может, в зоне доступа есть хороший рынок.
НАДО (на 6 порций): 6 картофелин · 100 г сливочного масла · 3 зубчика чеснока · 6 ломтиков бекона · 250 г сыра (в идеале чеддера) · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Картофель тщательно моем щеткой. Не чистим! Вытираем насухо.
2. Кладем картофелину на доску. С двух сторон подкладываем палочки для суши вдоль клубня. Острым ножом делаем поперечные надрезы, стараясь выдерживать толщину 3 мм. Палочки не дадут разрезать клубень до конца.
3. Втираем в надрезы измельченный чеснок, солим, перчим. Кое-где вкладываем кусочки сливочного масла и пластинки бекона. Часть бекона оставляем.
4. Перекладываем картофель на противень или в форму и запекаем 1 час в разогретой до 180 °С духовке.
5. Оставшийся бекон нарезаем и поджариваем до хруста. 2/3 сыра нарезаем ломтиками, а остальное натираем на терке.
6. Достаем готовый картофель, вкладываем в некоторые надрезы сыр, посыпаем жареным беконом и сыром. Возвращаем в духовку на 5 минут.
7. Подаем горячим. Можно посыпать зеленью.
По-деревенски
Фото: Shutterstock
Не получается, как в кафе? А просто есть секретик: перед запеканием картошку надо чуть-чуть подварить альденте.
НАДО (на 3 порции): 1 кг картошки · 4 ст. ложки подсолнечного масла · 1 ч. ложка молотой паприки · 1/2 ч. ложки куркумы · 1/2 ч. ложки кориандра · 1/2 ч. ложки сушеного чеснока · 1 ч. ложка горчицы · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Картофель чистим, моем и нарезаем дольками среднего размера.
2. Кладем ломтики в кастрюлю, заливаем водой, добавляем немного соли, доводим до кипения и варим на тихом огне 3 минуты.
3. Воду сливаем, даем выйти пару.
4. В миске смешиваем соль, молотые черный перец и кориандр, чеснок, паприку и куркуму. Добавляем горчицу и подсолнечное масло.
5. Смесь специй добавляем в кастрюлю с картошкой и аккуратно перемешиваем, стараясь не сломать ломтики.
6. Выкладываем картофель на противень с пергаментом одним слоем и ставим в духовку, разогретую до 200 °С, на 20 - 25 минут.
7. Подаем горячим с любимым соусом.
Крокеты с сыром
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 600 г картофеля · 4 яйца · 50 г муки · 1/2 ч. ложки мускатного ореха · 100 г сыра · 200 г панировочных сухарей · растительное масло для жарки · соль, перец по вкусу · небольшой пучок петрушки.
ГОТОВИМ:
1. Картошку чистим, варим как обычно для пюре.
2. Сыр нарезаем небольшими кубиками, петрушку мелко нарезаем.
3. В одну миску выбиваем 3 яйца и слегка взбиваем.
4. Из отварной картошки готовим пюре с оставшимся яйцом, петрушкой, черным перцем и мускатным орехом. При необходимости подсаливаем.
5. Даем пюре остыть, формируем небольшие шарики и прячем внутри кусочек сыра. Получается около 30 штук.
6. Панируем каждый шарик в муке, затем купаем во взбитых яйцах и панируем в сухарях.
7. В сковороду наливаем масло на два пальца, разогреваем (если есть термометр, то до 180 °С) и жарим крокеты до красивого золотистого цвета.
8. Выкладываем крокеты на бумажное полотенце, перекладываем в сервировочное блюдо и подаем.
Запеканка с фаршем и помидорами
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 5 - 6 картофелин · 300 г мясного фарша · 3 - 5 средних томатов · 100 г сыра · 4 ст. ложки сметаны · 4 зубчика чеснока · 50 мл воды · 2 ч. ложки прованских трав · соль · перец · немного зелени для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Фарш солим, перчим, добавляем измельченный чеснок.
2. Картофель чистим, моем, нарезаем тонкими кружочками. Солим, перчим, добавляем прованские травы и 2 ст. ложки сметаны. Перемешиваем.
3. Картофель выкладываем в форму. Сверху распределяем фарш.
4. Помидоры режем кружочками и выкладываем на фарш. Солим, перчим, посыпаем прованскими травами.
5. Оставшуюся сметану разводим водой и поливаем помидоры.
6. Запекаем в духовке, разогретой до 200 °С, 45 минут (до готовности картофеля).
7. Посыпаем тертым сыром и запекаем еще 15 минут.
8. Подаем, посыпав зеленью и разрезав на порции.