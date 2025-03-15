Звезды-кошатники, которые души не чают в своих питомцах

Юрий Антонов - самый преданный кошатник на российской эстраде. Большинство котеек он подобрал - были бездомными, но повезло попасть в заботливые руки композитора. Сейчас в доме с самим Антоновым живут кот и кошка - Мася и Пашка.
Мася - любимица Юрия Антонова. Фото: личная страница Юрия Антонова в социальной сети
А во флигеле живут еще 12 кошек - за ними ухаживают, и хозяин их балует, играет с ними. Летом все они принимают воздушные ванны на открытой веранде. Пашка - тот еще хитрец, знает, как хозяину угодить: то массаж спины сделает, то полежит на больной ноге, а когда надо, в студии помурчит для вдохновения. У Пашки от дворового детства осталась отметина - кончик уха отмерз. Хотя Пашка он для своих, а для остальных - Павел Юрьевич.
Фото: личная страница Ларисы Долиной в социальной сети
Лариса Долина - тоже кошатница. Когда она на гастролях, за питомцами присматривает внучка. На фото Лариса Александровна с любимицей Мусечкой, которая имеет право спать с хозяйкой в постели и будить ее по утрам. Но Муся - дама с мозгами, поэтому раньше времени обычно не мяукает: будто понимает, что хозяйке надо выспаться. А она что? Всегда рядом - работает антидепрессантом народной артистки. Еще в семье живет Фантомасик (он же Масик) - сын Муси. Долина, поздравляя в этом марте с Днем кошек, пожелала таким же, как она, почитателям «шерстяных»:
«Желаю, чтобы ваши коты и кошечки жили с вами долго и счастливо».
Фото: личная страница Натальи Гулькиной в социальной сети
Наталия Гулькина обустроила дома места для питомцев. У нее 11 кошек, 7 - из приютов. Певица рассказала нам: «Они все потрясающие. Я их обожаю. И они и меня обожают, и дочку мою: когда я на гастролях - Яна с ними остается. Мы все живем дружной семьей. Вот такой мини-приют, из которого никого и никому не отдают.
Фото: личная страница Натальи Гулькиной в социальной сети
Есть миф: если в квартире животное, то есть запах, грязно или не убрано. У нас не так! Везде чистота и никаких запахов! Когда «добрые» люди пишут в соцсетях: «Представляю, чем там дышите», - мне просто смешно… Конечно, кошки действуют на человека терапевтически - благоприятно влияют на настроение. Я стараюсь помогать животным: по возможности перевожу деньги в приюты, отвожу корм, игрушки. Часто подбирала бездомных котов на улице, потом несла в ветклинику, после чего их пристраивала - до сих пор меня благодарят хозяева этих питомцев».
Фото: личная страница Екатерины Андреевой в социальной сети
Екатерина Андреева своего Руни обожает. Иногда от его имени телеведущая даже пишет заметки в соцсетях, демонстрирующие характер котика: «Что хочу, то и делаю: хочу - Катькиным гребешком причесываюсь, хочу - телевизор смотрю, ем и пью что хочу или на диване валяюсь». Или вот такое шуточное послание от кота: «А Катьке энтой я все разрешаю - и баловать меня, и кормить, и, главное, жить в моей квартире. И ведь не выгонишь их. Кто лоток чистить будет и кормить? Я холодильник открывать не могу - сил не хватает. Вот так и живем. Засим прощеваюсь с вами, то бишь до свидания. Ваш сэр Руни аглицкой породы». Естественно, что и любимое развлечение всех любящих друг друга четвероногих и их хозяев присутствует: это массаж - когда у котика есть настроение.
Фото: личная страница Андрея Григорьева-Апполонова в социальной сети
Андрей Григорьев-Апполонов обожает котика Майса: «Он такой же свободолюбивый, как и я. Когда дверь какая-нибудь открывается - он сразу пытается убежать». А в остальном Майс, как и другие котики, умеет кататься на роботе-пылесосе, открывать двери, повиснув на ручке, и прячет носки хозяина. Иногда съедает орхидеи или дерет мебель, а хозяин ему все прощает. Раньше солисту группы «Иванушки International» поклонницы дарили его «рыжие» портреты, а теперь рисуют Майса. Пока Андрей на гастролях, за котом присматривает помощница по хозяйству. Привезли котика из поселка Майский Вологодского района. В этом населенном пункте проходили сборы у сына певца, который раньше занимался хоккеем. Пушистый молодой беспризорник прибился к мальчику и его маме, вот они его и забрали. Назвали Майсом, а тот выбрал своим хозяином главу семейства. После того как Андрей и Марина шесть лет назад развелись, певец оставил Майса у себя.