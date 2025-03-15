Звезды-кошатники, которые души не чают в своих питомцах

Андрей Григорьев-Апполонов обожает котика Майса: «Он такой же свободолюбивый, как и я. Когда дверь какая-нибудь открывается - он сразу пытается убежать». А в остальном Майс, как и другие котики, умеет кататься на роботе-пылесосе, открывать двери, повиснув на ручке, и прячет носки хозяина. Иногда съедает орхидеи или дерет мебель, а хозяин ему все прощает. Раньше солисту группы «Иванушки International» поклонницы дарили его «рыжие» портреты, а теперь рисуют Майса. Пока Андрей на гастролях, за котом присматривает помощница по хозяйству. Привезли котика из поселка Майский Вологодского района. В этом населенном пункте проходили сборы у сына певца, который раньше занимался хоккеем. Пушистый молодой беспризорник прибился к мальчику и его маме, вот они его и забрали. Назвали Майсом, а тот выбрал своим хозяином главу семейства. После того как Андрей и Марина шесть лет назад развелись, певец оставил Майса у себя.