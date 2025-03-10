Степан Меньщиков о шоу «Выживалити», интиме с Боней и расставании с женой: «Даже я, признаться, не в курсе нашего «развода»

На канале «Пятница!» продолжается реалити-шоу «Выживалити». Одним из его участников стал ведущий, звезда шоу «Дом-2» Степан Меньщиков. К слову, зрители могли уже видеть его в предыдущем сезоне. Но, похоже, Степан решил войти в одну реку дважды.
О причинах такого решения, особенностях каждого игрока «Выживалити», причинах развода Арая Чобаняна и Ирины Пинчук, а также интиме с Викой Боней Степан Меньщиков рассказал в интервью Teleprogramma.org.
Степан Меньщиков об участниках «Выживалити»: «Сборище психов и стратегов»
— Почему вы согласились повторно принять участие в шоу «Выживалити»? Как вам второй сезон — сложнее предыдущего?
— Я согласился, потому что люблю вызовы. И чтобы доказать, что Степан Меньщиков умеет не только любовные серенады петь, но и выживать в диких условиях с улыбкой на лице. Хотя, честно говоря, иногда эта улыбка похожа на нервный тик!
Второй сезон сложнее первого — видимо, продюсеры решили, что мы слишком расслабились и надо устроить нам «трэшак». Теперь тут не только с холодом и голодом бороться надо, но еще и с заданиями, которые явно придумывал человек с богатой фантазией.
Но я не жалуюсь! Это круто — снова почувствовать себя героем безумного фильма — особенно, когда сбрасываешь пять килограммов.
— Как вы готовились к участию? Возможно, подтягивали физическую форму?
— Переходил с рома на водку: говорят, меньше калорий. В спортзал ходил… правда, по ошибке попал в бар. Знаете, ведь главное в выживании — это умение посмеяться над собой.
Поэтому больше всего тренировал мышцы лица, чтобы улыбка не покидала меня ни при каких обстоятельствах. Даже если бы пришлось спать в лошади.
Степан Меньщиков. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
— Как вам участники второго сезона? С кем на проекте вы подружились, а с кем, наоборот, не поладили?
— Сборище психов и стратегов. Каждый из них прошел горнило шоу-бизнеса, а кто-то и не один раз… Одни плели интриги, а другие просто плелись позади всех.
Первой, кого я увидел, была профессиональная танцовщица Валерия Филиппенкова. Молодая и невероятно притягательная, словно куколка. Коллектив проголосовал против нее, и она должна была уходить, но наотрез отказывалась покидать «лобное место». Вы представляете? Не пойду, говорит, и все!
А самый противоречивый персонаж этого сезона — Владимир Тишко. Каждое утро он наряжался как девушка с аэробики 80-х, надевал на голову ленту и давай по периметру круги наматывать. И плюс эта хамская манера общаться: грубить, дерзить. Но в принципе в нем есть зародыши добродетели!
Арчи… Тщеславие — любимейший его порок. О себе любимом может рассказывать часами. Постоянно дает всем понять, что он довольно состоятельный человек.
Петр Романов — невероятно тонкой душевной организации человек. Настоящий художник из московского бомонда, который по собственному желанию попал в ад! Для него, пожалуй, «Выживалити» стал точкой отсчета нового времени. Теперь его мир разделился на до и после проекта.
С Данко мы были знакомы еще до «Выживалити», поэтому у нас сложились доверительные и партнерские отношения. У нас было взаимное уважение и чувство локтя. Здоровья и благополучия, Саша. Благодарю тебя за прекрасную игру.
Крепко жму руку Саше Головину, очень талантливый парень. Легкий, веселый и в то же время собран как солдатик. Живой и подвижный. Он как ванька-встанька: сколько не роняй — все равно встает и улыбается!
Никита Турчин… С виду кажется симпатичным парнем, но я такого интригана в жизни не видывал! И мне, признаюсь, это нравится.
Это делает его живым, легким и естественным. Именно такие люди заставляют человечество развиваться и идти вперед. Вперед мой мальчик, завоюй это мир своим светом, умом и теплом!
— Какое испытание этого сезона было самым сложным для вас?
— Настоящей драмой для меня стал уход Валерии.
Представьте себе: ночь, тишина, слышно как посапывает на соседней кровати Амина, а я лежу, уставившись в потолок. Валерия ушла и мозг устроил марафон воспоминаний: как мы вместе засунули наши головы в холодную воду, соревнуясь, кто дольше продержится без воздуха, как капельки воды стекали по ее милому и капризному личику, как ее ласковые и нежные девичьи руки обнимали других людей, а не меня. А теперь ее нет.
И вот я ворочаюсь, как шаурма на гриле, пытаясь найти удобное положение, накрываюсь одеялом, но оно вдруг становится слишком тяжелым, как груз утраты. Сбрасываю его, но тут же понимаю, что холодно — не только телу, но и душе. И я начинаю думать: «Мог бы я сделать что-то иначе?»
Степан Меньщиков. Фото: личный архив Степана Меньщикова
«Вика решила прикинуться монашкой!»
— Что вы думаете о скандале с Ириной Пинчук и Араем, о том, что они разводятся?
— Какая же пара без искры? Ирина и Арай — как два ярких персонажа из романа: страсти, эмоции, бури... Но ведь именно в таких историях чаще всего скрывается самая глубокая любовь.
Ревность и гнев — это просто буря и шторм, которые затянули небосвод черными тучами. А после шторма всегда возвращается тишина и понимание.
Они любят друг друга, и все у них будет хорошо — просто нужно время, чтобы вспомнить, зачем они начали этот путь вместе.
— Вика Боня в одном из своих интервью сказала, что на самом деле между вами не было интимных отношений. Как бы вы прокомментировали ее высказывание?
— Ох, Вика, ну что за скромность? Было, да еще как! Круглосуточно, без выходных, без перерывов на рекламу! Но, видимо, Вика решила прикинуться монашкой и стереть эти моменты из памяти.
Ну что ж, пусть так. Главное, что я все помню!
Степан Меньщиков. Фото: личный архив
— Писали, что прошлым летом вы развелись с женой Ангелиной. А сейчас ваше сердце свободно?
— Даже я, признаться, не в курсе нашего «развода» — видимо, пропустил эту главу в книге жизни. Мое сердце, хоть слегка и потрепано в любовных баталиях, но все еще бьется в ритме надежды. Оно открыто для искренних улыбок, умных разговоров и тонкого юмора.
Так что, дорогие женщины и особенно ты, дорогая Ангелина Николаевна, не теряйте веры. Сердце — штука непредсказуемая, но щедрая. Оно помнит все хорошее и всегда открыто для новых глав!
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