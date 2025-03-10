Степан Меньщиков о шоу «Выживалити», интиме с Боней и расставании с женой: «Даже я, признаться, не в курсе нашего «развода»

На канале «Пятница!» продолжается реалити-шоу «Выживалити». Одним из его участников стал ведущий, звезда шоу «Дом-2» Степан Меньщиков. К слову, зрители могли уже видеть его в предыдущем сезоне. Но, похоже, Степан решил войти в одну реку дважды.

О причинах такого решения, особенностях каждого игрока «Выживалити», причинах развода Арая Чобаняна и Ирины Пинчук, а также интиме с Викой Боней Степан Меньщиков рассказал в интервью Teleprogramma.org.

Степан Меньщиков об участниках «Выживалити»: «Сборище психов и стратегов»

— Почему вы согласились повторно принять участие в шоу «Выживалити»? Как вам второй сезон — сложнее предыдущего?

— Я согласился, потому что люблю вызовы. И чтобы доказать, что Степан Меньщиков умеет не только любовные серенады петь, но и выживать в диких условиях с улыбкой на лице. Хотя, честно говоря, иногда эта улыбка похожа на нервный тик!

Второй сезон сложнее первого — видимо, продюсеры решили, что мы слишком расслабились и надо устроить нам «трэшак». Теперь тут не только с холодом и голодом бороться надо, но еще и с заданиями, которые явно придумывал человек с богатой фантазией.

Но я не жалуюсь! Это круто — снова почувствовать себя героем безумного фильма — особенно, когда сбрасываешь пять килограммов.

— Как вы готовились к участию? Возможно, подтягивали физическую форму?

— Переходил с рома на водку: говорят, меньше калорий. В спортзал ходил… правда, по ошибке попал в бар. Знаете, ведь главное в выживании — это умение посмеяться над собой.

Поэтому больше всего тренировал мышцы лица, чтобы улыбка не покидала меня ни при каких обстоятельствах. Даже если бы пришлось спать в лошади.