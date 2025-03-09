Хилькевич замерзла в Эмиратах, а Галич вспотела в Антарктиде

Едва выдается пауза в концертах и съемках, как наши звезды пакуют чемоданы. Работа у них такая тяжелая, что отдыхать приходится впрок!
Анна Семенович
Фото: личная страница Анны Семенович в социальной сети
С подругой - фигуристкой Анастасией Гребенкиной и ее сыном Аня слетала на пару дней в Париж.
«Наконец-то сбылась еще одна мечта моего детства - я побывала в Диснейленде. Это волшебный мир, расположенный неподалеку от Парижа. Мы катались на захватывающих аттракционах, посетили комнату страха и вновь ощутили себя детьми, забыв о времени!» - радуется Семенович.
А вот модный ресторан «Жираф» с видом на Эйфелеву башню певица не оценила: «Еда по сравнению с Москвой вообще не очень». Это она нам еще цены не показала! Но мы сами посмотрели: к примеру, лопатка ягненка конфи с яблоками и сморчками - 14,8 тыс. руб.
Анна Хилькевич
Фото: личная страница Анны Хилькевич в социальной сети
Актриса с мужем и тремя дочками прилетели в столицу ОАЭ - Абу-Даби. В феврале там традиционно около +22, вода такой же температуры. Артистка была удивлена, что вода в Персидском заливе оказалась холодной для купания детей. Девочки разболелись еще в самолете по пути на курорт.
«Ветер холодный, море ледяное, - расстроилась Анна. - Даже в бассейне невозможно купаться, начинает пробирать дрожь. Мы хотели в теплую страну! Но пытаемся наслаждаться тем, что есть...»
Фото: личная страница Анны Хилькевич в социальной сети
Единственное, что понравилось артистке, - отель. Сутки на вилле в этом отеле премиум-класса стартуют от 400 тыс. руб. Появились и допрасходы: полугодовалая Оливия так разболелась, что пришлось вызывать врача - анализы и консультация обошлись в 120 тыс. руб., но есть надежда, что расходы возместит страховка. К счастью, сейчас все уже в порядке и ребенок здоров.
Ида Галич
Фото: личная страница Иды Галич в социальной сети
Блогер наслаждается второй беременностью и путешествием своей мечты. С женихом и друзьями блогер сплавала в Антарктиду:
«Пингвины, киты, морские котики, альбатросы - мы увидели огромное количество этих товарищей в их естественной среде обитания, - восхищается Ида. - Каждый раз перехватывало дыхание от силы и мощи, которая заключена в этих толщах замороженной воды. Я безумно рада, что мы смогли увидеть эту невероятную красоту своими глазами». Когда корабль путешественников вошел в пролив Дрейка, там случился шторм с волнами высотой 10 м: «Нас помотало, но ничего страшного не произошло. Я лишь один день пропустила дорожку в спортивном зале. Возвращалась без таблеток, лишь с пластырями и браслетами от укачивания. Все прошло хорошо».
Фото: личная страница Иды Галич в социальной сети
Такие экспедиционные круизы отправляются в Антарктиду из Аргентины, где на обратном пути Ида наблюдала за капибарами и тусовалась на фестивале электронной музыки. Круизы на 10 дней стоят 1,4 млн руб. на человека.
Архип Глушко
Фото: личная страница Мелиссы Фокс в социальной сети
Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко с женой Мелиссой отправились на экскурсию по пустыне в ОАЭ. Фото делает спонсор путешествия и по совместительству мама парня. Этот маршрут выбран не случайно: в Абу-Даби Наташа посетила концерт Джей Ло - хотела подглядеть новые фишки для своего концертного шоу, но ничего дельного не заметила.
Алена Свиридова
Фото: личная страница Алены Свиридовой в социальной сети
Певица радуется поездке на Кольский полуостров: «Снег, небо, солнце, чистый воздух, Териберка, Баренцево море, ежи, гребешки, треска, оленина, снегоходы, баня! Север - теперь тоже любовь моя!»
Стас Костюшкин
Фото: личная страница Юлии Костюшкиной в социальной сети
Артист с сыновьями отмокает в бассейне в Таиланде, где лето круглый год. Фото сделала жена певца Юлия.
Фото: личная страница Юлии Костюшкиной в социальной сети