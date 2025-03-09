Хилькевич замерзла в Эмиратах, а Галич вспотела в Антарктиде

Блогер наслаждается второй беременностью и путешествием своей мечты. С женихом и друзьями блогер сплавала в Антарктиду:

«Пингвины, киты, морские котики, альбатросы - мы увидели огромное количество этих товарищей в их естественной среде обитания, - восхищается Ида. - Каждый раз перехватывало дыхание от силы и мощи, которая заключена в этих толщах замороженной воды. Я безумно рада, что мы смогли увидеть эту невероятную красоту своими глазами». Когда корабль путешественников вошел в пролив Дрейка, там случился шторм с волнами высотой 10 м: «Нас помотало, но ничего страшного не произошло. Я лишь один день пропустила дорожку в спортивном зале. Возвращалась без таблеток, лишь с пластырями и браслетами от укачивания. Все прошло хорошо».