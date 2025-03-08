Бородина пошумит на весь Алтай: сколько денег звезды тратят на торжества

От 1,5 млн руб.: в старинном особняке
Фото: Михаил Фролов/КП
19-летняя студентка второго курса филфака Высшей школы экономики Ариадна Волочкова и ее жених, 23-летний Никита, поженятся в апреле. Так как родители невесты в ссоре, то свадеб будет две. Венчание и первое торжество пройдут в Москве, где с друзьями молодых будет гулять и отец невесты, бизнесмен Игорь Вдовин. Свадьба «на бис» пройдет в Санкт-Петербурге - ее для дочери и ее избранника организует балерина Анастасия Волочкова. Ариадна согласилась на вторую свадьбу из уважения к матери.
«Когда моя мама говорит, что Ариша «хочет отпраздновать по-царски», она не совсем корректно выражается, - мягко уточняет девушка. - Изначально мы с Никитой хотели очень скромную свадьбу. Но поскольку мама - человек эпатажный, яркий, мы подумали, что, может быть, лучше сделать праздник таким, каким она его видит. И эта свадьба будет ориентирована на мамин вкус. Но все же гостей у нас будет немного, и это не будет стоить миллионы, как пишут в прессе. Все будет уютно, камерно, но красиво».
Фото: osobnyak-myasnikova.ru
Даже если «камерно», то все равно выйдет больше миллиона рублей. Скидки для звезды на основные виды свадебных услуг если и делают, то не более 10%. Свадьба дочери Волочковой пройдет 26 апреля в особняке Мясникова на площади Восстания. Здание арендуют для самых разных мероприятий: балов, корпоративов, концертов, выставок, юбилеев и т. п. Минимальная цена аренды до 12 часов - 1 млн руб., свыше 12 часов - 2 млн руб. Там же можно заказать необходимые допуслуги: клининг - 15 тыс. руб., оборудование для сценического света и звука - 100 тыс. руб., звукорежиссер - 10 тыс. руб., хостес для встречи гостей - 1 тыс. руб. за час. В число самого необходимого входят декор, выездной кейтеринг с угощениями и напитками, оркестр, фото- и видеосъемка, а это не менее 500 тыс. руб. (если гостей будет не более 20 человек).
Фото: osobnyak-myasnikova.ru
Несомненно, мама невесты и сама споет и станцует. Балерина сообщила, что эта свадьба - ее подарок молодым: «По-царски пока не получится, но обещаю, что будет по-королевски! Я все организую сама». Анастасия Волочкова уже подобрала для себя платье. А невеста с женихом шьют наряды на свадьбу у дизайнера Ирины Волковой - это не более 200 тыс. руб. за все.
От 10 млн руб.: на модном курорте
Фото: личная страница Ксении Бородиной в социальной сети
41-летняя телеведущая и блогер Ксения Бородина начала готовиться к свадьбе за восемь месяцев. Бородина и ее жених, 36-летний блогер Николай Сердюков, устроят торжество в конце июня. Ксения наняла свадебное агентство (получает не меньше 10% от бюджета стоимости свадьбы), но контролирует все сама.
Мероприятие будет грандиозным. Детали держат в секрете, но кое-что уже известно. Гостей планируется около 70 человек. Торжество пройдет на Алтае, где и начались отношения будущих супругов, когда там снимался телепроект «Последний герой», который Ксения вела, а Николай был одним из участников.
Говорят, что для свадьбы пара арендует для гостей шале (деревянные домики площадью от 69 кв. м) в пятизвездочном отельном комплексе в районе Телецкого озера. Сутки аренды одного домика стартуют от 45 тыс. руб. Гости приедут на несколько дней - помимо главного праздника, их ждут экскурсии, спа-процедуры и другие атмосферные алтайские приключения.
Декор территории и столов, кейтеринг, техническое оборудование, ведущий, диджей, музыка (наверняка будет петь кто-то из звезд), перелет и расселение гостей из Москвы - основные источники расходов. Плюс кольца, одежда, визажисты, стилисты. Только на банкет с деликатесами и импортным алкоголем уйдет не менее 1 млн руб. Если декор будет масштабным и с использованием живых цветов, то это еще 1 млн руб. Если выступит звезда, то прибавляем еще пару миллионов... В общем, смета может легко достигнуть цифры 10 млн руб.
О степени серьезности подготовки к свадьбе можно судить только по одному факту. В начале года жених и невеста летали в Стамбул, где Сердюков пересадил волосы, а Бородина примерила одно из свадебных платьев (их будет несколько). В одном из глянцевых журналов выйдет репортаж с торжества: когда увидите там упоминание брендов, имейте в виду - на эти товары и услуги молодожены получили скидку.
От 500 тыс. руб.: ужин в подмосковном ресторане
Фото: личная страница Анны Семенович в социальной сети
44-летняя Анна Семенович этой весной ждет предложения руки и сердца от жениха, 44-летнего бизнесмена Дениса Шреера, который завершает бракоразводный процесс в Германии.
Свадьба мечты в исполнении Анны Семенович выглядит ровно так, как сейчас многие и отмечают: в уютном ресторане с хорошей кухней, с родней и несколькими самыми близкими друзьями - без конкурсов и прочей «обязаловки». Просто праздничный ужин. Ужин на 10 человек в модном подмосковном ресторане может обойтись, в зависимости от аппетита и количества деликатесов, в сумму от 500 тыс. руб.
«Мою свадьбу ждут все вокруг - иногда даже кажется, что сильнее, чем я. Но я не тот человек, который хочет делать огромное торжество на тысячу персон, - говорит Анна. - Я бы хотела приятную свадьбу с самыми близкими людьми, с которыми я действительно дружу и люблю. Мне не хочется работать на собственной свадьбе, я и так часто их веду. И вижу, как устают молодожены, когда на мероприятии тысяча человек, каждому из которых надо уделить внимание. А еще же первый танец молодых, торт, букет невесты... Свадьба превращается в обязаловку, а не в праздник. Так точно не хочу. Хочется насладиться этим мероприятием в уютной обстановке с любимыми людьми, а не устать от него...»