Бородина пошумит на весь Алтай: сколько денег звезды тратят на торжества

41-летняя телеведущая и блогер Ксения Бородина начала готовиться к свадьбе за восемь месяцев. Бородина и ее жених, 36-летний блогер Николай Сердюков, устроят торжество в конце июня. Ксения наняла свадебное агентство (получает не меньше 10% от бюджета стоимости свадьбы), но контролирует все сама.

Мероприятие будет грандиозным. Детали держат в секрете, но кое-что уже известно. Гостей планируется около 70 человек. Торжество пройдет на Алтае, где и начались отношения будущих супругов, когда там снимался телепроект «Последний герой», который Ксения вела, а Николай был одним из участников.

Говорят, что для свадьбы пара арендует для гостей шале (деревянные домики площадью от 69 кв. м) в пятизвездочном отельном комплексе в районе Телецкого озера. Сутки аренды одного домика стартуют от 45 тыс. руб. Гости приедут на несколько дней - помимо главного праздника, их ждут экскурсии, спа-процедуры и другие атмосферные алтайские приключения.

Декор территории и столов, кейтеринг, техническое оборудование, ведущий, диджей, музыка (наверняка будет петь кто-то из звезд), перелет и расселение гостей из Москвы - основные источники расходов. Плюс кольца, одежда, визажисты, стилисты. Только на банкет с деликатесами и импортным алкоголем уйдет не менее 1 млн руб. Если декор будет масштабным и с использованием живых цветов, то это еще 1 млн руб. Если выступит звезда, то прибавляем еще пару миллионов... В общем, смета может легко достигнуть цифры 10 млн руб.

О степени серьезности подготовки к свадьбе можно судить только по одному факту. В начале года жених и невеста летали в Стамбул, где Сердюков пересадил волосы, а Бородина примерила одно из свадебных платьев (их будет несколько). В одном из глянцевых журналов выйдет репортаж с торжества: когда увидите там упоминание брендов, имейте в виду - на эти товары и услуги молодожены получили скидку.

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