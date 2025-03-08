Пермякова выращивает уток и гусей, а у Цой 14 теплиц

Также у семьи есть хозяйственные постройки, где содержатся утки, индоутки, гуси, куры, которых Пермякова вывела сама из инкубатора. Так что мясо и яйца домашние. Скоро еще и мед свой будет.

У актрисы много антрепризных спектаклей, у мужа тоже работа в Москве, у дочки школа. Поэтому с маленьким фермерским хозяйством семье помогают местные - Светлана наняла несколько помощников.