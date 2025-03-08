Пермякова выращивает уток и гусей, а у Цой 14 теплиц

В марте опытные огородники завершают посев баклажанов, томатов и перцев на рассаду. И среди звезд есть те, кто обожает это дело. А некоторые и вовсе обзавелись курами! Крестьянские заботы помогают им отвлечься от изнуряющей суеты будней.
Светлана Пермякова и Екатерина Волкова: огород и птичник для пользы и радости
Ее тыква - ее отрада: Светлана Пермякова с урожаем. Фото: личная страница Светланы Пермяковой в социальной сети
Артистка Светлана Пермякова (на фото вверху) все выходные проводит в деревне в Калужской области. Сначала там была просто дача, а за последние несколько лет образовалась целая ферма. Артистка купила пару соседних участков, и теперь у ее семьи 80 соток земли.
«Тут стоял в запустении маленький домик, все было заросшее, - вспоминает Пермякова. - Спасибо моему мужу Максиму, который увидел это место другими глазами и меня вдохновил. Он сделал высокие грядки, благодаря этому я не наклоняюсь, спину берегу. Растут клубника, крыжовник, смородина, тыква, репа, свекла, морковь, капуста, баклажаны, бобы, фасоль, помидоры, огурцы, малина. А плодовые деревья пока еще молодые».
Фото: личная страница Светланы Пермяковой в социальной сети
Также у семьи есть хозяйственные постройки, где содержатся утки, индоутки, гуси, куры, которых Пермякова вывела сама из инкубатора. Так что мясо и яйца домашние. Скоро еще и мед свой будет.
У актрисы много антрепризных спектаклей, у мужа тоже работа в Москве, у дочки школа. Поэтому с маленьким фермерским хозяйством семье помогают местные - Светлана наняла несколько помощников.
Таких яиц, как у Екатерины Волковой, в магазине не купить. Фото: личная страница Екатерины Волковой в социальной сети
Домашними яйцами угощает коллег и членов семьи еще одна артистка - Екатерина Волкова (на фото слева). В Подмосковье у нее дом и участок, где есть небольшой огород и курятник. «Курочки не требуют особого ухода, - рассказывает Екатерина. - Свои свежие яйца - это и вкусно, и полезно. Могу и сырое яйцо выпить для голоса. Для внука тоже хорошо - полезно, и он еще балдеет от самих кур».
Оксана Самойлова: агрономия для блога и души
Коза у них вместо собачки. Фото: личная страница Оксаны Самойловой в социальной сети
Блогер, жена рэпера Джигана и мама четверых детей Оксана Самойлова завела дома козу. Пробует вырастить манго и ананас. Детям - забава, в блог - занимательный контент, отличающийся от однообразия у коллег. Но второй год у Оксаны будет и настоящий огород, помимо забав с тропическими фруктами. Прошлой весной Самойлова делала грядки на приусадебном участке у дома, который был в аренде. Сейчас семья вернулась в свой дом. Что планируют сажать? Все как у людей - клубника, огурцы, помидоры, крыжовник, голубика, жимолость и другие овощи и фрукты.
А вот корова для сына - это уже серьезно... Фото: личная страница Оксаны Самойловой в социальной сети
Особая любовь Оксаны - клубника, она планирует заказать рассаду разных сортов. В этой семье грядки заводят для развития блога, развлечения детей и для души хозяйки. Самойлова смотрит в Сети видеоуроки профессиональных садоводов-огородников и перенимает тот опыт, который ей ближе. Главная помощница Самойловой в этом деле - мама.
Анита Цой: агробизнес на закрутках
Анита: - Цена сходная, готовила артистка народная! Фото: личная страница Аниты Цой в социальной сети
У Аниты Цой во дворе дома 14 теплиц - она опытный садовод-огородник. У певицы есть и сезонные, и круглогодичные теплицы. В феврале она закупала семена, готовила дома рассаду. Многое делает сама, но у нее есть и помощники. Раньше Анита выращивала, солила, мариновала и угощала своим урожаем семью и друзей, а потом поняла, что ее закрутки пользуются спросом, и решила расширять хозяйство до собственного агробизнеса.
Фото: личная страница Аниты Цой в социальной сети
К примеру, теперь к ней приезжает агроном, который ухаживает за фруктовыми деревьями - подрезает, подкармливает, даже при необходимости распутывает корневую систему.
А как у них?
Дэвид Бекхэм и его курочки
Копаясь в грядках, Дэвид чувствует себя счастливым. Фото: личная страница Дэвида Бекхэма в социальной сети
Футболист Дэвид Бекхэм давно завершил спортивную карьеру. Подрабатывает рекламными съемками. Свободного времени много, и спортсмен нашел дело по душе - на огромном участке у особняка своей семьи в местечке Котсуолдс-Хиллз он разводит кур. Бекхэм подошел к делу ответственно: читал книги, смотрел фильмы. Начинал с пособий «Руководство по разведению кур для чайников», а потом перешел на уроки для продвинутых фермеров. Купил кур, петуха, жена Виктория подарила ему классный просторный курятник - там и свет, и боксы для еды и воды. Теперь Дэвид собирает яйца и готовит для семьи блинчики и омлеты. Также футболист разводит пчел и уже угощал родню медом.