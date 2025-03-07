Как одеться на 8 Марта: ободок как у Бузовой и образ в стиле 60-х как у Утяшевой

В этот праздник как никогда хочется быть неотразимой. А помогут нам в этом знаменитости разного возраста и стилистических предпочтений.
На ужин в ресторане
Фото: t.me/byzovahouse
Ольга Бузова демонстрирует, как просто создать праздничный образ. Заказываем на маркетплейсе ободок или кокошник с цветами, звездами или любыми другими украшениями. Такой декор подходит для любой длины волос: укладываем волны или пучок, а сверху надеваем украшение. Ободок можно взять с собой в кафе и легко водрузить на голову после того, как снимете шапку. Еще одна модная фишка, которая делает вечерний образ Бузовой праздничным и оригинальным, - ажурные перчатки. Подбирайте перчатки на маркетплейсах в тон к туфлям или платью - так даже надоевший наряд, который «все видели», засияет новыми красками.
Миа Бойка идет на ужин в облегающем голубом вечернем платье
Фото: личная страница Миа Бойки в социальной сети
Такой минимализм в моде, когда можно хвастаться фигурой - как у нашего поющего блогера. Платье-майка, комбинация - такие фасоны в тренде. Сделать образ праздничным помогут массивные клипсы или ожерелье.
На домашний обед
Фото: t.me/utiashevaliasan
Ляйсан Утяшева очаровательна с этим начесом в стиле 60-х. Очень актуально! Такой можно сделать самостоятельно - ищите мастер-класс в Сети. Красивой надо быть и дома, особенно в праздник. Нарядиться уютно и модно можно, как телеведущая, которая выбрала шелковые брюки и кофту из кашемира.
На свидание
Фото: личная страница Виктории Бони в социальной сети
Виктория Боня опять вызывает бурю модных эмоций. Так в люди лучше не выходить, а вот мужа можно поразить - взбодрить отношения. Микрошорты или шорты-трусы теперь на пике популярности у модниц с длинными ногами. Носят с каблуками, водолазками или топом. Прикрывают красоту длинными пиджаком или пальто. Топ цветов на весну - розовый, красный, синий, черный, белый, пудровый, серый.
В театр или филармонию
Фото: личная страница Ларисы Долиной в социальной сети
Лариса Долина и Юлия Савичева демонстрируют два классических вечерних варианта. Долина выбрала удлиненный жакет, который выглядит праздничным благодаря манжетам с пайетками. Савичева удлинила силуэт с помощью юбки-рыбки. Верх прозрачный - это опять в тренде.
В музей
Фото: t.me/astrologtamaragloba
Тамара Глоба знает толк не только в звездном небе, но и в моде. Когда прохладно, а выглядеть надо элегантно и модно, на выручку приходит брючный костюм. Его в этом сезоне называют «платьезаменителем». Прекрасный вариант для вылазки в музей или на выставку. Астролог выбрала вариант с тремя модными составляющими: шерсть, клетка, синие оттенки.