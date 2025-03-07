Как одеться на 8 Марта: ободок как у Бузовой и образ в стиле 60-х как у Утяшевой

Ольга Бузова демонстрирует, как просто создать праздничный образ. Заказываем на маркетплейсе ободок или кокошник с цветами, звездами или любыми другими украшениями. Такой декор подходит для любой длины волос: укладываем волны или пучок, а сверху надеваем украшение. Ободок можно взять с собой в кафе и легко водрузить на голову после того, как снимете шапку. Еще одна модная фишка, которая делает вечерний образ Бузовой праздничным и оригинальным, - ажурные перчатки. Подбирайте перчатки на маркетплейсах в тон к туфлям или платью - так даже надоевший наряд, который «все видели», засияет новыми красками.

Миа Бойка идет на ужин в облегающем голубом вечернем платье