Филипп Киркоров: «Я не заваливаю детей миллионами»

В Москве прошло вручения десятой национальной музыкальной премии «Виктория». Обладателем заветной статуэтки в номинации «Певец года» стал Филипп Киркоров — за песню «Черная пантера».
В кулуарах премии он рассказал о новых татуировках, занятиях спортом и карманных деньгах для детей. А разговор с представителями СМИ начался с насыщенного графика артиста.
«Не могу же я вечно в перьях ходить и 15 килограммов на своей голове носить»
«Снимался в кино, участвовал в проектах, записывал треки, песни. Вышли композиции «Черная пантера», «Стирай». Чем старше становлюсь, тем больше мурашек у меня появляется, — пояснил Филипп Киркоров.
— Премия «Виктория» — это мотиватор к тому, чтобы работать дальше. И неважно, получу я ее или нет. Я знал, что я номинирован, но если бы не получил, не расстроился бы.
Я никогда не ставил условия организаторам: «Я приду только, если мне что-то дадут», как некоторые мои коллеги. Никогда не выклянчивал! Никогда ни у кого ничего не проси, сами предложат и все дадут, как говорил Булгаков в «Мастере и Маргарите».
— А вы не обронили стразы с вашего дорого костюма?
— Я не обронил. Это качественный бренд Ameri, очень дорогой и модный. Поэтому от него ничего не отваливается.
Это просто статусно и по-киркоровски, в духе времени. Тем более у меня сейчас грядут концерты в Санкт-Петербурге. Впервые за два года я возвращаюсь к концертной деятельности. Готовлюсь к премьере. Это будут лучшие хиты.
25 и 26 апреля в зале «Октябрьский» уже практически все билеты проданы, а до концертов два месяца. Думаем сейчас открыть третий концерт.
Вот поэтому новый вектор, новое творчество, новые задумки, новый взгляд на лучшие мои песни. Я действую в духе времени и своего состояния.
Не могу же я вечно в перьях ходить и 15 килограммов на своей голове носить. Поэтому медленно, подобающе возрасту, стараюсь уйти.
— Расскажите, пожалуйста, о своих татуировках. Вот мы видим голубя…
— Да, голубь — это символ мира. Я вот буквально сегодня, накануне премии, решил сделать эту татуировку.
А вот тут у меня солнце, а здесь ночь. То есть свет в будущем и голубь мира!
Ну а паучок словно выползает в сети.
— Сколько времени ушло на эти татуировки?
— Часа три.
— А вам не больно?
— Все красивое больно. Особенно, если чувствительное место. Но что только не сделаешь ради идеи, ради мира. Я долго думал, задействовать ли мне шею.
А потом подумал, что тот луч света, который маячит на горизонте мира, счастья, спокойствия, благополучия, — это символично. Поэтому пусть этот голубь мира всегда живет в моем сердце и в сердцах тех, кто верит в добро и любовь.
— А еще будете делать татуировки?
— Да уже все, мест нет. Но лицо трогать не буду точно, потому что я не Моргенштерн.
— Как поддерживаете себя в форме?
— Занятия спортом никто не отменял. Я встаю в семь утра, с семи до десяти — дорожка, кардио. Я жалею, что не тягаю железо.
Хотя ничего тяжелее, чем микрофон, в руке не держал. Я получил серьезную премию «Виктория».
Я правильно питаюсь: белок, железо, исключил все сладкое. В итоге было 116, а сейчас 86 килограммов.
«Дети к самостоятельной жизни полностью готовы»
— Ваши дети учатся сейчас за границей, в Дубае. Они вам докладывают, как прошел день?
— А зачем докладывать? Мы же не на партсобрании. Звонят, рассказывают, пишут СМС. У них только один час в день на телефон, но 5–10 минут на отца всегда есть.
— А вы даете деньги на карманные расходы Мартину и Алле-Виктории?
— У них есть карточки. Они зарабатывали и когда были дома: убирали участок, чистили снег и получали денежку — карманные деньги, чтобы пойти купить еду, шортики в магазин.
Но я их не балую, тысячами, миллионами не заваливаю. Они знают цену деньгам, куда их потратить. Если надо, я всегда закину на карточку.
— Вы однажды говорили, что на связи с учителями детей….
— Мне докладывают и неприятные инциденты. Это дети, подростки, переходный возраст… Особенно жалуются на Аллу-Викторию.
— А что она такого делает?
— Не хочу учиться, а хочу жениться. Стрельчиха…
— А как же Мартин?
— Занимается спортом, отличник. Но, конечно, бывают косяки по поведению, ну а с кем не бывает. Все-таки такой возраст!
— А кто находится рядом с детьми? Няня?
— Никого. Они в бординге. Это пансионат. Мартин и Алла-Виктория учатся самостоятельной жизни, это как детское суворовское училище. Теперь, приезжая на каникулы, они сами заправляют постель, собирают чемоданы, закидывают вещи в стиральную машинку. Поели — помыли за собой посуду.
В этом плане дети к самостоятельной жизни полностью готовы.
— А когда на каникулы?
— С 21 марта по 6 апреля.
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