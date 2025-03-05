Филипп Киркоров: «Я не заваливаю детей миллионами»

В Москве прошло вручения десятой национальной музыкальной премии «Виктория». Обладателем заветной статуэтки в номинации «Певец года» стал Филипп Киркоров — за песню «Черная пантера».

В кулуарах премии он рассказал о новых татуировках, занятиях спортом и карманных деньгах для детей. А разговор с представителями СМИ начался с насыщенного графика артиста.

«Не могу же я вечно в перьях ходить и 15 килограммов на своей голове носить»

«Снимался в кино, участвовал в проектах, записывал треки, песни. Вышли композиции «Черная пантера», «Стирай». Чем старше становлюсь, тем больше мурашек у меня появляется, — пояснил Филипп Киркоров. — Премия «Виктория» — это мотиватор к тому, чтобы работать дальше. И неважно, получу я ее или нет. Я знал, что я номинирован, но если бы не получил, не расстроился бы. Я никогда не ставил условия организаторам: «Я приду только, если мне что-то дадут», как некоторые мои коллеги. Никогда не выклянчивал! Никогда ни у кого ничего не проси, сами предложат и все дадут, как говорил Булгаков в «Мастере и Маргарите».

— А вы не обронили стразы с вашего дорого костюма?

— Я не обронил. Это качественный бренд Ameri, очень дорогой и модный. Поэтому от него ничего не отваливается.

Это просто статусно и по-киркоровски, в духе времени. Тем более у меня сейчас грядут концерты в Санкт-Петербурге. Впервые за два года я возвращаюсь к концертной деятельности. Готовлюсь к премьере. Это будут лучшие хиты.

25 и 26 апреля в зале «Октябрьский» уже практически все билеты проданы, а до концертов два месяца. Думаем сейчас открыть третий концерт.

Вот поэтому новый вектор, новое творчество, новые задумки, новый взгляд на лучшие мои песни. Я действую в духе времени и своего состояния.

Не могу же я вечно в перьях ходить и 15 килограммов на своей голове носить. Поэтому медленно, подобающе возрасту, стараюсь уйти.