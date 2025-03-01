Долги звезд: Куценко погасил кредит в 24 млн рублей, а квартиру Началовой могут срочно продать

В жизни бывают разные ситуации. Иногда звездам, как и обычным людям, приходится занимать деньги. Чтобы не идти в банк, где придется платить проценты, артисты занимают у друзей, приятелей и знакомых. Рассказываем громкие истории должников с хорошим и трагичным финалами. На что занимают известные артисты и спортсмены?
24 млн рублей - долг за кино
Актер Гоша Куценко только погасил давний большой долг в 24 млн рублей. Началось все давным-давно: 19 лет назад Куценко сам спродюсировал комедию «Дикари», где и снимался. На съемки и рекламу фильма актер взял в долг одну крупную сумму, а ради другой заложил дом. «Дикари» в прокате не окупились и принесли продюсеру убытки. Сначала Куценко расплатился с банком - за залог дома. Но остался должен основному кредитору - те самые 24 млн рублей. Долг гасил частями. Работал много: съемки, спектакли. Сейчас все стабильно, недавно и рекламные съемки появились, а это любимый актерский заработок - минимум усилий и съемочных дней и высокий гонорар.
20 млн рублей - долг за квартиру
Фото: cian.ru
Певица Юлия Началова умерла 6 лет назад. Семья артистки выставила на продажу ее квартиру за 87 млн рублей, чтобы расплатиться с долгом Юлии. Пока в квартире живут арендаторы. Хоккеист Александр Фролов и певица Юлия Началова прожили в гражданском браке шесть лет.
Юлия Началова и хоккеист Александр Фролов познакомились в Лос-Анджелесе. Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
Жили в Москве в квартире площадью 167 кв. м. Бывший муж певицы футболист Евгений Алдонин сообщил, что покупал это жилье для Началовой и их общей дочери Веры. Когда в 2015 году Юлии Началовой понадобились деньги на развитие карьеры (концертное шоу, запись песен), то Фролов дал Началовой 20 млн рублей. Началова написала расписку о получении денег от Фролова, а он взамен этой суммы по договору купли-продажи получил половину квартиры в собственность. Пара рассталась в 2015-м, а в 2018-м певица сообщила, что денег от Фролова не получала и подала в суд.
Нюансов было множество. В итоге проводили экспертизу расписки Началовой. Уже после смерти Началовой суд встал на сторону Александра Фролова. Все это время семья Юлии Началовой не теряла надежду, что Александр Фролов откажется от принадлежащей ему половины квартиры в пользу Веры Алдониной - дочери певицы.
Дочери певицы Вере Алдониной уже 18 лет. Она учится во ВГИКе. Фото: личная страница Веры Алдониной в социальной сети
Однако Фролов настаивает на продаже квартиры, говорит, что хочет получить свою половину стоимости. Он живет в США, где тренирует хоккеистов. Появилась надежда, что семья Началовой все же сможет уговорить спортсмена получать деньги за квартиру от них частями, растянув платежи на годы. Так они могут спасти квартиру Юлии. Пока судьба недвижимости не решена.
10 млн рублей - долг за покупку и ремонт квартиры
Фото: Оксана Зуйко
Актриса Жанна Эппле по решению суда должна вернуть подруге долг размером 109 тыс. евро (10 млн рублей). Подруга (теперь, наверное, уже бывшая) актрисы Капитолина Полянская в эфире телешоу рассказала, что 13 лет назад под расписку одолжила Эппле почти 200 тыс. евро на покупку и ремонт квартиры. Жанна регулярно и аккуратно платила подруге долг - небольшими частями: по 30 тыс. рублей в месяц. Но неожиданно для всех началась пандемия, и актриса платить не смогла.
Сначала подруга входила в положение, принимая по паре платежей в год. Но затем предложила сходить к нотариусу и написать новую расписку на ту сумму, что Жанна осталась должна. Звезда отказалась. И события стали развиваться стремительно. Подруга Эппле рассказывала в телешоу, что к ней приехал «решала», который пытался убедить - срок давности долговой расписки давно истек. «Он сказал, что может меня «облагодетельствовать» 10 тысячами евро, чтобы я подавилась, заткнулась и пошла в определенное пешее путешествие»... Женщина пошла в суд и его выиграла.
1,2 млн рублей - в долг бывшему мужу
Фото: личная страница Анны Седоковой в социальной сети
Певица Анна Седокова остается в эпицентре скандала после смерти ее бывшего мужа латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Недавно стало известно о том, что незадолго до смерти спортсмен занял денег у певицы. В то время как в Латвии шел аукцион, где распродавали имущество Тиммы за долги по алиментам - он не платил сыну от первого брака. Сам Тимма искал деньги в долг. Сестра Яниса сообщила, что видела подтверждения денежных переводов - в ноябре 2024 года Анна Седокова заняла Тимме $10 тыс. (904 тыс. рублей), в декабре - еще 295 тыс. рублей. Этот заем незадолго до смерти Янис сделал, чтобы погасить долги по кредиткам, страховке и мобильному телефону.
650 тыс. рублей - в долг на время декрета
Фото: личная страница Татьяны Морозовой в социальной сети
Артистка Надежда Ангарская недавно стала мамой во второй раз и почти всю беременность работала, а после родов сразу вышла на работу. А 10 лет назад, когда она ждала первого ребенка, все было иначе. Недавно Ангарская рассказала в телешоу, что тогда она зарабатывала, постоянно летая на гастроли. В ноябре Надя купила квартиру в ипотеку, а через три месяца неожиданно узнала, что ждет ребенка: «Я же не могу летать и постоянно гастролировать. Я полгода походила, полетала на гастроли, а потом все - села и пять месяцев просто «сосала палец».
Ангарской надо было не только содержать себя, но и платить ипотеку. Пришлось занимать у коллег по существовавшему тогда проекту «Камеди Вумен». У Татьяны Морозовой Надежда за свой декрет назанимала 650 тыс. руб. Свой долг подруге Ангарская уже отдала.
1,4 млн рублей - долг за песни
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Композитор, поэт-песенник и исполнитель Андрей Губин признался в интервью, что должен, хотя с него никто долг и не требовал. Оказывается, однажды ему вперед заплатили за написание песен, а заказ не был выполнен полностью. Андрей Губин считает: «Максиму Фадееву я должен 15 тысяч евро». По нынешнему курсу это 1,4 млн рублей. Вот как Губин разъясняет, откуда взялась такая сумма: «Когда он занимался «Фабрикой звезд», то мне заказали четыре песни для участников. Должны были заплатить за работу 45 тыс. евро. Я взял 15 и сделал половину работы, не довел до конца. Но в тот момент группа «Серебро» стоила 15 тыс. за час работы. Если бы Фадеев нуждался, то он бы тогда (22 года назад. - Авт.) мне напомнил про них. В шоу-бизнесе 15 тыс. евро - это не долг. Потому что заработки другие».
Трехкомнатная квартира в Москве - долг друзей
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Певец Сосо Павлиашвили расплатился с долгом квартирой - самым дорогим, что у него в 90-е было из имущества. Цены тогда были другими, звезда уже точно и не вспомнит цифр. В конце 90-х просили в среднем $2000 за квадратный метр в приличном спальном районе столицы, а курс доллара менялся часто. Сейчас похожая трешка стоит от 50 млн рублей. Дело было так: «Мы со знакомыми ребятами начали делать хорошее дело - создали компанию «Джокер». Хотели снимать фильмы. Сделали шумную презентацию, на которую пришли уважаемые люди. Вначале все хорошо шло, но потом выяснилось, что мои партнеры наделали долгов...»
Доходов компания не принесла. Павлиашвили вспоминал, когда заемщики пришли требовать свои деньги назад, то отдал он: «Подумал, если когда хорошо, мы вместе, то и когда плохо, отворачиваться от них будет неправильно. Занял у своих близких людей большую сумму, закрыл их долги». Когда пришло время отдавать этот долг, то партнеры Сосо исчезли. Певец продал квартиру, в которой жил: «Я взял, значит, я должен вернуть. Пришлось переехать в съемную хрущевку». Спустя несколько лет бывшие партнеры по несостоявшемуся бизнесу появились и извинились перед Павлиашвили - предложили купить ему квартиру в Москве и оплатили ее покупку. Вот так расплатились со старым долгом. Павлиашвили с женой и дочками переехал в квартиру на улице Руставели. Через время певец эту квартиру продал и взамен купил другое жилье в столице - уже для сына.