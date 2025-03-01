Долги звезд: Куценко погасил кредит в 24 млн рублей, а квартиру Началовой могут срочно продать

В жизни бывают разные ситуации. Иногда звездам, как и обычным людям, приходится занимать деньги. Чтобы не идти в банк, где придется платить проценты, артисты занимают у друзей, приятелей и знакомых. Рассказываем громкие истории должников с хорошим и трагичным финалами. На что занимают известные артисты и спортсмены?

24 млн рублей - долг за кино

Актер Гоша Куценко только погасил давний большой долг в 24 млн рублей. Началось все давным-давно: 19 лет назад Куценко сам спродюсировал комедию «Дикари», где и снимался. На съемки и рекламу фильма актер взял в долг одну крупную сумму, а ради другой заложил дом. «Дикари» в прокате не окупились и принесли продюсеру убытки. Сначала Куценко расплатился с банком - за залог дома. Но остался должен основному кредитору - те самые 24 млн рублей. Долг гасил частями. Работал много: съемки, спектакли. Сейчас все стабильно, недавно и рекламные съемки появились, а это любимый актерский заработок - минимум усилий и съемочных дней и высокий гонорар.

20 млн рублей - долг за квартиру