Что будет на «Оскаре» - главные интриги

Возвращаясь к нашему Юре Борисову, который первым из россиян может получить заветный трофей за лучшую мужскую роль второго плана, надо сказать, что шансы есть, но они, к сожалению, невысоки. Юру уже дважды обошел младший брат звезды фильмов «Один дома» Маколея Калкина Киран Калкин - именно его работу в фильме «Настоящая боль» выбрало жюри «Золотого глобуса» и британской премии BAFTA, хотя Борисов тоже был представлен в этих номинациях.

Кстати, «Анора», за работу в которой номинировали Борисова, в целом претендует на шесть наград - лучший фильм, лучшая режиссура, лучший сценарий, лучший монтаж, лучшая роль второго плана и лучшая женская роль (Майки Мэдисон).

Кроме Калкина, есть для Юры еще одна опасность. На премию «Оскар» может не попасть его жена и по совместительству агент Анна Шевчук. В конце прошлого года у Анны не было американской визы, и пока точно неизвестно, удастся ли ее получить до 2 марта. Как бы то ни было, журнал «Телепрограмма» желает Юре удачи и уверен, что его ждет впереди много прекрасных ролей и достойных наград!

Фильмы-рекордсмены

Среди картин-номинантов выделяются несколько фильмов. Прежде всего это французский мюзикл «Эмилия Перес» 18+, который претендует аж на 13 статуэток. Среди номинаций - за лучший фильм, лучшую режиссуру, главную женскую роль (исполнительница роли собственно Эмилии Перес испанка Карла София Гаскон, уже получившая награду Каннского кинофестиваля), женскую роль второго плана (Зои Салдана) и другие.