Что будет на «Оскаре» - главные интриги

В этом году на одну из основных премий впервые претендует российский актер Юра Борисов (за работу в фильме «Анора» 18+), но предстоящая церемония может удивить не только этим.
Тимоти = Дилан?
Фото: Global Look Press
Любимчик юных зрительниц Тимоти Шаламе («Дюна» 12+, «Вонка» 12+) может получить свой первый «Оскар» за роль Боба Дилана в байопике о жизни знаменитого музыканта. Шаламе не только сыграл заглавную роль в фильме «Боб Дилан: Никому не известный» 18+, но и выступил продюсером картины.
Если статуэтка все-таки достанется Тимоти, то это немного остудит пыл его поклонниц, которые уже которую неделю судачат в Сети о том, что Шаламе «заметно сдал в последнее время». Одним не нравятся редкие усики актера, другие винят его стилиста за сомнительные наряды, в которых Шаламе появляется на красных дорожках, третьи и подавно заявляют о том, что на артиста пагубно влияет клан Кардашьян - Дженнер. Дело в том, что с апреля 2023 года Тимати встречается с сестрой Ким Кардашьян, светской львицей Кайли Дженнер. Эти отношения фанатки актера считают пиар-романом и утверждают, что Кайли совершенно не подходит Тимоти.
Все без ума от Деми
Фото: Global Look Press
В этом году свой первый «Оскар» может получить звезда «Привидения» и «Солдата Джейн» Деми Мур. Зрители практически не остались равнодушными к работе актрисы в боди-хорроре «Субстанция» 18+. Правда, не все остались в восторге, некоторые ушли с сеанса с тошнотой - а это уже заявка на успех. За роль постаревшей голливудской звезды Мур уже получила «Золотой глобус», так что шансы на еще одну награду велики.
- Я занимаюсь этим уже 45 лет, и это первый раз, когда я что-то выиграла как актриса. Я в шоке.
Меня называли «актрисой под попкорн», утверждая, что я могу лишь сниматься в коммерчески успешных фильмах, но не достойна серьезного признания, - поделилась Деми на «Глобусе». Надеемся, что она уже пишет более трогательную речь для «Оскара».
Юра плюс один
Фото: Global Look Press
Возвращаясь к нашему Юре Борисову, который первым из россиян может получить заветный трофей за лучшую мужскую роль второго плана, надо сказать, что шансы есть, но они, к сожалению, невысоки. Юру уже дважды обошел младший брат звезды фильмов «Один дома» Маколея Калкина Киран Калкин - именно его работу в фильме «Настоящая боль» выбрало жюри «Золотого глобуса» и британской премии BAFTA, хотя Борисов тоже был представлен в этих номинациях.
Кстати, «Анора», за работу в которой номинировали Борисова, в целом претендует на шесть наград - лучший фильм, лучшая режиссура, лучший сценарий, лучший монтаж, лучшая роль второго плана и лучшая женская роль (Майки Мэдисон).
Кроме Калкина, есть для Юры еще одна опасность. На премию «Оскар» может не попасть его жена и по совместительству агент Анна Шевчук. В конце прошлого года у Анны не было американской визы, и пока точно неизвестно, удастся ли ее получить до 2 марта. Как бы то ни было, журнал «Телепрограмма» желает Юре удачи и уверен, что его ждет впереди много прекрасных ролей и достойных наград!
Фильмы-рекордсмены
Среди картин-номинантов выделяются несколько фильмов. Прежде всего это французский мюзикл «Эмилия Перес» 18+, который претендует аж на 13 статуэток. Среди номинаций - за лучший фильм, лучшую режиссуру, главную женскую роль (исполнительница роли собственно Эмилии Перес испанка Карла София Гаскон, уже получившая награду Каннского кинофестиваля), женскую роль второго плана (Зои Салдана) и другие.
Карла София Гаскон (слева) и Зои Салдана - еще одни номинантки. Фото: кадр из фильма
На «Золотом глобусе», который называют репетицией «Оскара», картина была номинирована в 10 категориях и в итоге выиграла в четырех.
Вторую строчку в этом списке занимают ленты «Бруталист» 18+ Брэди Корбета и «Злая: Сказка о ведьме Запада» 12+, претендующие на 10 наград каждая.
Синтия Эриво (справа) и Ариана Гранде претендуют на «Оскар» за свои роли в «Сказке о ведьме Запада». Фото: кадр из фильма
Последний фильм, который тоже является мюзиклом, - вольный пересказ американской сказки «Волшебник страны Оз» с певицами Синтией Эриво и Арианой Гранде в главных ролях.