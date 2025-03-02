Звездные семьи, в которых отношениям жены и матери мужа можно только позавидовать

Старший сын певицы Жасмин Михаил Семендуев и его жена Ева через пару недель после начала отношений решили познакомиться с мамами друг друга. Пара поженилась меньше чем через год после этой встречи.

Жасмин счастлива тому, как ее сын устроил личную жизнь: «Когда Михаил познакомил нас с Евой и мы стали общаться, отношения постепенно становились теплее. Как-то на отдыхе мы пошли вдвоем посидеть в кафе, и в конце разговора Ева спросила: «Можно я буду называть вас мамой?» У меня мурашки по телу, слезы - я расчувствовалась и была очень рада, что у нас складывается такое доверие и взаимопонимание. Я именно о такой невестке и мечтала... Она очень хорошая девочка, они с сыном понимают, что хотят в жизни, как строить семью, у них друг к другу есть уважение, любовь, поддержка. Мне кажется, Ева поняла, что я их люблю, люблю их семью».

До свадьбы Жасмин передала сыну кольцо, которое досталось ей от мамы первого мужа (отца Миши), чтобы он подарил семейное украшение Еве. В будущем Ева передаст его уже своей невестке. Невестка Жасмин раньше занималась фигурным катанием, с 14 лет тренировалась у Александра Жулина, но в 18 лет получила травму и ушла из большого спорта. Учится в Институте физкультуры и спорта, планирует создавать ледовые шоу. Михаил - выпускник МГИМО, у него свой бизнес.

На свадьбу Жасмин подарила молодым квартиру (она была в собственности у певицы давно), свадебное путешествие в Сингапур, серьги для Евы и часы для Михаила.

Меньшовы - Гордины (семейный стаж полтора года)