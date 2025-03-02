Звездные семьи, в которых отношениям жены и матери мужа можно только позавидовать

Харламовы (семейный стаж - полгода)
Продюсер, артист и бизнесмен Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук поженились всего полгода назад, а встречались до этого важного события несколько лет. Катерина в кино продолжает сниматься под девичьей фамилией, а паспорт поменяла - стала Харламовой. Свекровь Кати тепло приветствовала это решение невестки - Наталья Игоревна третью жену сына искренне полюбила, женщины быстро нашли общий язык. Моложавая и эффектная Наталья Харламова сразу после знакомства стала и в рестораны с избранницей сына ходить, и в санаторий съездила, и готовили они вместе. Невестка даже рецептами делится со свекровью.
На первую встречу Катерина принесла свекрови яблочный пирог по своему фирменному рецепту, чем сразила будущих родственников наповал. Предыдущая невестка Харламовой (артистка Кристина Асмус) для мужа (и тем более свекрови) у плиты не стояла. Сейчас Наталья с Катериной продолжают дружеские отношения. Не случайно свекровь на свадьбе сказала в адрес невестки такие слова:
«Мой сын женился на моей подруге!»
Катя тоже рада такому тандему:
«Мы с Натальей Игоревной познакомились в 2021 году и с того момента были вместе в Турции, на Кипре. Общаемся, дружим, даже на воздушном шаре вместе летали».
Харламов смеется:
«Я не могу поддержать женские темы. И с появлением Кати у меня уменьшилась нагрузка в беседах с мамой».
Катя и Наталья Игоревна периодически публично обмениваются комплиментами в соцсетях. «У меня лучшая свекровь, о которой можно только мечтать. Спасибо за дружбу, за бесконечное невероятное тепло и заботу!» - написала как-то Катя в адрес Харламовой.
Жасмин и Семендуевы (семейный стаж 1 год)
Фото: личная страница певицы Жасмин в социальной сети
Старший сын певицы Жасмин Михаил Семендуев и его жена Ева через пару недель после начала отношений решили познакомиться с мамами друг друга. Пара поженилась меньше чем через год после этой встречи.
Жасмин счастлива тому, как ее сын устроил личную жизнь: «Когда Михаил познакомил нас с Евой и мы стали общаться, отношения постепенно становились теплее. Как-то на отдыхе мы пошли вдвоем посидеть в кафе, и в конце разговора Ева спросила: «Можно я буду называть вас мамой?» У меня мурашки по телу, слезы - я расчувствовалась и была очень рада, что у нас складывается такое доверие и взаимопонимание. Я именно о такой невестке и мечтала... Она очень хорошая девочка, они с сыном понимают, что хотят в жизни, как строить семью, у них друг к другу есть уважение, любовь, поддержка. Мне кажется, Ева поняла, что я их люблю, люблю их семью».
До свадьбы Жасмин передала сыну кольцо, которое досталось ей от мамы первого мужа (отца Миши), чтобы он подарил семейное украшение Еве. В будущем Ева передаст его уже своей невестке. Невестка Жасмин раньше занималась фигурным катанием, с 14 лет тренировалась у Александра Жулина, но в 18 лет получила травму и ушла из большого спорта. Учится в Институте физкультуры и спорта, планирует создавать ледовые шоу. Михаил - выпускник МГИМО, у него свой бизнес.
На свадьбу Жасмин подарила молодым квартиру (она была в собственности у певицы давно), свадебное путешествие в Сингапур, серьги для Евы и часы для Михаила.
Меньшовы - Гордины (семейный стаж полтора года)
Фото: личная страница Таисии Гординской в социальной сети
Юлия Меньшова в семейные дела сына Андрея Гордина и его жены актрисы Марии Кукушкиной не вмешивается, без предупреждения в гости не приезжает. В редком интервью Юлия Меньшова назвала Кукушкину «неплохой невесткой». Свекровь в этой семье суперзанятая - много работает. Сын Юлии Меньшовой и ее мужа, актера Игоря Гордина, Андрей Гордин, снимает короткометражки, играет в труппе театра «Мастерская Брусникина». Есть традиция - три поколения семьи Меньшовых - Гординых встречаются на обед или ужин в ресторане минимум раз в месяц. Меньшова организует совместные поездки по стране. Как-то съездили на двух машинах в Суздаль и Владимир: в одной ехали Юлия с Игорем и их дочерью, в другой - Андрей с Марией. Юлия Меньшова считает, что им надо объединяться с молодой семьей, чтобы «при их занятости знать и чувствовать друг друга».
Малышевы (семейный стаж 11 лет и 5 лет)
Фото: личная страница Елены Малышевой в социальной сети
Ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово» доктор медицинских наук Елена Малышева ладит сразу с двумя невестками. Ее старший сын, кардиохирург Юрий Малышев, женат уже более 11 лет, и с женой Кариной (на фото слева)они воспитывают троих детей: 10-летнего сына Игоря, 6-летнего Артура, 4-летнюю Анну. Младший сын теледоктора и ее мужа, ученого, профессора Игоря Малышева, юрист Василий Малышев, женат 5 лет - полгода назад у них с супругой Анной родилась дочь.
Семьи сыновей Малышевой много лет живут в США, Елена Васильевна летает в Нью-Йорк нянчить внуков. Периодически дети навещают родителей в Москве. Малышева подчеркивает, что обе невестки у нее русские:
«Передать не могу, какие они чудесные!»
Елена Васильевна в разговорах с друзьями гордится тем, что Карина и Анна хорошо воспитаны, имею прекрасное образование, хорошие хозяйки и жены. Малышева подчеркивает заслугу родителей невесток в том, что научили их трудиться, дали отличное образование.
«Родители научили их любви и доброте! Я счастлива, что дружат мои сыновья, дружат их жены», - радуется телезвезда.
Старшая невестка Малышевой не работает - занимается тремя детьми. Младшая невестка успевает и строить карьеру. Елена Васильевна гордится:
«У Анечки прекрасное образование. Она специалист по международному налогообложению. Свободно говорит на английском и французском. А еще один ее талант - это умение готовить».