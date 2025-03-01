Весенние тренды от звезд: Валерия в полоску и клетку, а Утяшева в джинсе

С приходом весны появляется настроение найти в гардеробе что-то модное - ведь тренды цикличны, а винтаж актуален. Или заказать на маркетплейсе. Изучили модные тренды весны 2025 года и нашли их в гардеробе звезд.

Валерия поддерживает выходные семейным выходом в кино - с мамой и мужем. Певица знает, что полоска и клетка всех видов - главный принт сезона весна-лето, который сместил цветы. С помощью небольшого акцента в виде завышенной талии и легкого клеша к низу брюк классический костюм становится ультрамодным. В таком виде можно также и в офис, и на переговоры. Имидж семьи на стиле мама певицы поддержала актуальным пиджаком оверсайз, а муж-продюсер - рубашкой и брюками из плотного хлопка.