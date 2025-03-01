Весенние тренды от звезд: Валерия в полоску и клетку, а Утяшева в джинсе

С приходом весны появляется настроение найти в гардеробе что-то модное - ведь тренды цикличны, а винтаж актуален. Или заказать на маркетплейсе. Изучили модные тренды весны 2025 года и нашли их в гардеробе звезд.
Валерия поддерживает выходные семейным выходом в кино - с мамой и мужем. Певица знает, что полоска и клетка всех видов - главный принт сезона весна-лето, который сместил цветы. С помощью небольшого акцента в виде завышенной талии и легкого клеша к низу брюк классический костюм становится ультрамодным. В таком виде можно также и в офис, и на переговоры. Имидж семьи на стиле мама певицы поддержала актуальным пиджаком оверсайз, а муж-продюсер - рубашкой и брюками из плотного хлопка.
Фото: vk.com/miaboyka47
Миа Бойка с таким радостным видом сообщает публике - розовый вернулся в наш гардероб до осени! Поющий блогер демонстрирует наряд для празднования дня рождения или 8 Марта. Мини-юбка в паре с укороченным жакетом - наряд для идеальной фигуры.
Фото: t.me/s/utiashevaliasan
Ляйсан Утяшева примерила вещь сезона - джинсовый тренч. Такой будет выделяться среди тоже актуальных, но не ярких классических бежевых плащей. Тренчи носят с бантами, лентами, массивными подплечниками, объемными рукавами и т. п. Рядом со спортсменкой, телеведущей и просто красавицей позирует на фото ее муж - Павел Воля воспользовался старым добрым приемом: просто наденьте водолазку (или рубашку) на один или два тона бледнее костюма. И вот вы уже самый элегантный муж!
Фото: личная страница Люси Чеботиной в социальной сети
Люся Чеботина раздает весенний стиль. На певице три трендовые вещи сезона - куртка с бахромой, майка-алкоголичка, кожаные шорты. Бахрома до конца года будет во всех коллекциях одежды - ее пришивают к курткам, вечерним платьям, топам, пиджакам, пальто и сумкам.
Фото: личная страница Татьяны Брухановой в социальной сети
Татьяна Брухунова, больше известная как жена и директор народного артиста Евгения Петросяна, опять удивила модным выходом. Одни до сих пор над ним смеются, другие поблагодарили за идею и кинулись делать заказ на маркетплейсе двухцветных колготок. Черно-белая Татьяна знает - креативные колготки в моде. Помимо обычных колготок, весной носят их в сетку, ажурные, с рисунком. Главный хит - цветные колготки нежных и насыщенных оттенков, а также очень плотные белого цвета. Еще один тренд Брухунова показывает всем своим видом - это смешение стилей. Легко и модно сочетают спортивную куртку и платье, смокинг и рваные джинсы, кожаные брюки и шелковую блузу, брюки с завышенной талией и майку-алкоголичку.
Фото: vk.com/mechtallion_1tv
Betsy (Светлана Чертищева) и Мария Янковская добрались с хитом «Сигма бой» до федеральных телеканалов. И там демонстрируют два принципа подростковой моды - вещи-трансформеры (по отдельности их можно носить с чем угодно) и оверсайз. Брюки - креативного кроя или с веселыми узорами. Укороченные полушубки из искусственного меха, похоже, остаются в тренде еще на сезон - поклонницы дуэта сметают их из маркетплейсов.